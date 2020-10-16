天主教道明中學，成為台灣第一所獲英國劍橋升學系統Cambridge Assessment International Education 認證的學校。並同時成為英國文化協會「全球夥伴學校聯盟」的會員學校。

「道明中學是60年前西班牙道明會神父來台所創學校」林耀隆校長積極推動國際教育，成立劍橋國際部，英國文化協會台灣處羅瑞福(Ralph Rogers) 處長專程與會恭喜道明成為英國劍橋大學系統及台灣第一所認證學校。尤值一提的是劍橋國際部揭牌典禮儀式，並特別安排該校國樂社演奏《台灣組曲》慶賀。

道明中學指出，學生在道明完成劍橋國際課程並通過考試後，將可獲得由英國劍橋大學國際考試中心分頒發的學歷證書。除了能申請英國、紐西蘭、澳洲、加拿大、新加坡等世界頂尖大學之外，美國常春藤聯盟大學亦歡迎持有劍橋學歷的學生就讀。部分美國大學亦認可以該證書抵認大學學分及 SAT/ACT 成績。

天主教道明高級中學成功係於今年7月29日獲得英國劍橋大學認證，成為台灣第一所英國劍橋升學系統Cambridge Assessment International Education 認證，並同時成為英國文化協會「全球夥伴學校聯盟」的會員學校。道明中學10月15日正式揭牌劍橋國際部。正式引進英國頂尖國際教育系統，並且提供 A-level 及 International GCSE 考場，台灣學生不需要出國，也可在台沉浸於國際學術氛圍，並接受由英國文化協會提供的專業國際考試服務。

道明中學劍橋國際部提倡學術深度研究及 Project Based Learning(專案研究學習法)。秉持『實力培養』精神，由外籍師資團隊採精緻小班教學，。全面以劍橋國際指定教材為中心，學科以全英文指導，內容橫跨『會計經濟、商學管理、工程程式、醫學藥劑』…等，讓未來計畫接軌國際教育的學子們搭起更穩固的語文及學術專業能力。

首屆劍橋國際部的學生除了有來自台灣在地的學生慕名而來，更有自海外歸國的學生選擇就讀。真正落實專業深度教學，打開了學生們對於當今學術領域的探索慾、世界觀的同時，外語能力也獲得巨大的提升。今年 5 月道明高級中學首次迎來 IELTS 雅思檢定，學生們在首戰即獲得最高分 8.0、平均 6.0 媲美大學生及研究生外語能力的佳績。