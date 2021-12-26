從餐食的繽紛，感受大自然豐足的恩賜，是幸福咖啡想傳遞的訊息。圖／周永受

秋冬天氣寒涼，正是以蔬食療癒身心的好時節。停下年末奔忙的生活腳步，慢享以蔬果食材的原始美味烹製而成的蔬食料理，讓天然的豐富營養滋補身心。

「幸福咖啡」以自然純素的自製美味，展現食材最原始天然的好滋味，在潤澤身心的同時，也實踐與自然和諧共生的理念。「入木三分」的無菜單料理融入時令的色彩，極盡養生之道，並以收藏的木雕打造舒適空間，創造「舒」食的美味體驗。

幸福咖啡》實踐自然和諧共融 充滿正能量的空間

「幸福咖啡」主打歌頌自然的美好、與自然和諧共生為品牌，以果香溫潤的中淺焙手沖咖啡、老麵麵包及呈現食材原味的純素餐點招待來客，推進人與自然萬物的和諧關係。幸福咖啡也希望透過自然與美味的共融，亦可拉近人與人之間的距離。

幸福咖啡位於桃園區南豐街的分店空間，選用讓人備感溫暖的原木，並透過大片落地窗採光，以省電節能的模式，為地球環保盡一份心力，呼應了品牌理念；入夜後以溫暖燈光塑造家的溫馨感。店內隨處可見幸福、喜悅、希望、光明等字詞，特別是懸掛在櫃檯旁的「幸福世界鐘」，以正能量字詞取代羅馬數字，傳達了「時間就是幸福，幸福無價」的理念。



幸福世界鐘提醒每位客人，要時時常保自在愉快的心境。圖／周永受

原形食材 以時間詮釋本質美味

幸福咖啡剛起家時，只提供咖啡和麵包，為了讓客人吃到更多原始天然食材的美味，陸續增加以新鮮、原形食物為概念的輕食與餐點；所有的醬汁、果醬、抹醬更是堅持自製。店裡招牌老麵麵包以18小時長時間低溫發酵，吃起來口感與麵粉香氣十足，卻不會造成消化系統的負擔，8吋的「老麵披薩」也因此是幸福咖啡的人氣一品。

其他備受常客喜愛的料理「自在菇菇燉飯」也是十分花時間的菜色。開火後，先以薑末爆香，再將浸泡2小時的台東關山米下鍋炒至半熟，之後加入事先炒香備用的菌菇拌炒，以爐火煨至湯汁收乾，最後再放入電鍋蒸煮入味，做成燉飯基底；出餐前，再爆炒出熱騰騰的鍋氣，並只用孜然、白胡椒和嘉義洲南海鹽來簡單調味，好讓菇類迷人香氣得以挑起食客的味蕾。「滿足茄汁義大利麵」則以新鮮蕃茄、蔬菜和義式香料，費時燉煮成酸甜醇厚的醬汁，佐附色彩鮮豔的蔬菜以及用腰果和營養酵母自製的起司，賦予這道菜濃郁的豐味。主廚楊子慧笑說，這般費時費工，只為讓客人吃得開心沒有負擔。



「自在菇菇燉飯」凝煉了濃郁迷人的菌菇香氣於一盤，捕獲了許多人的味蕾。圖／周永受

感受美好 以香氣舒緩身心

除了豐厚的美食，來到幸福咖啡一定要品嘗獨家特製的「回歸自然新鮮香草茶」感受身心舒緩的美好。香草茶的原料來自服務員王杏文在咖啡館屋頂與自家栽種的各種香草，包括甜菊、綠薄荷、檸檬馬鞭草、芳香萬壽菊等，依照時令來更改香草配方，完全不施農藥與肥料。熱水沖出新鮮香草的香氣與甘甜，不但可以舒緩情緒，也讓人心情愉快，讓香草茶成為熟客必點的飲品之一。

飲用香草茶，推薦搭配的「楓糖亞麻仁籽鬆餅」以充滿膳食纖維的亞麻仁籽粉、麵粉和豆奶製成，因沒有奶油厚重的甜膩，與香草茶搭配十分相得益彰。幸福咖啡用料理將自然的醇香帶進餐廳，讓顧客可以一頓餐食的時間，讓身心盡情感受大自然的味道。



簡單不複雜的天然美味，就是幸福的真諦所在。圖／周永受

入木三分》無菜單蔬食 創造不簡單的美味故事

龍潭無菜單蔬食餐廳「入木三分」，從外觀看上去有幾分像木雕藝廊，粉白外牆搭配木色古樸的門板及雕花窗；推門拾級而上，古樸色調一路延續至餐廳空間。落地窗採光的外迴廊、燈色溫暖的廳堂與包廂，皆陳設店主Hsieh多年的私人木雕與舊時老件，用來打造了一個充滿意趣與溫度的用餐空間，以時令「舒食」招待來客。



「入木三分」採光明亮的落地窗空間及風格沉穩的木造陳設塑造了溫暖的氛圍。圖／周永受

「舒食，意思是在一個溫暖有人情的地方，舒服地享用一餐無負擔的養生料理。」Hsieh說，入木三分最初是以養生蔬食料理，招待親友並展示收藏品的私人會所。後來在親友一致好評建議下，才對外開放成為餐廳。以「將簡單做到不簡單」為信念，選用簡單的當季食材，透過用心的研發、烹飪與擺盤，創造不簡單的美味體驗。

蔬食美學 以時令的豐富色彩入菜

「五行色彩」是入木三分菜色的最大特點，以五行養生的概念融入料理中，盡可能依當季時令選用蔬果，讓客人可以攝取到多樣營養，也讓擺盤色彩豐富。每道料理看似樸實，但備料繁瑣費時，足見真摯待客的用心。

料理以無菜單套餐的方式提供，從前菜到餐後甜點共有10品。其中，「水果沙拉」選用6至7種當季水果搭配寒天、生菜與豆苗，佐以自製鮮奶優格，再灑上健康豆，作為前菜打開食客的胃口。令人驚豔的「匯時蔬」則是一道多彩料理，鮮豔的紅黃甜椒、玉米筍的嫩黃與豌豆莢的翠綠，以及暗色的鮮香菇、牛蒡鋪在半透明的寬粉上，整道菜色彩繽紛。深受好評的「時蔬拌飯」將紅蘿蔔、地瓜、香菇、芋頭、牛蒡切絲分批油炸，再拌入飯中，並以四季豆、松子和芝麻點綴，保留了酥脆的口感。此外，入木三分也使用各種堅果，讓料理不僅好看，也美味健康。



色彩搭配與烹製擺盤皆用心的蔬食料理，呈現了店主對生活的態度、審美與理念。圖／周永受

手工慢製 以養生之道用心待客

「可以自製的食材與醬汁就自製，盡可能避免使用加工食品」，讓客人享受無添加的食材原味，是入木三分研發料理的準則。套餐中的招牌菜色「手工花生豆腐」，把新鮮花生磨漿後慢煮，再以蘿蔔糕粉和地瓜粉凝固製成，嚐來綿密滑嫩，花生香氣盈於齒頰。以本草藥用的羊奶頭為基底的「養生湯盅」，加入菌菇、牛蒡與紅蘿蔔，以4小時慢熬入味，是一道暖身養胃的湯品，非常適合在秋冬飲用溫補，備受歡迎。



手工花生豆腐和蘋果手捲特殊的口感及香氣是入木三分最受客人歡迎的料理之一。圖／周永受

套餐中每道料理都搭配適宜，注重食材的屬性寒熱，吃起來不讓人感到負擔。餐後也可一邊輕啜解膩的白鶴靈芝茶，一邊享用以蓮子、紅棗、枸杞及木耳熬製的黑木耳露，以及手工製作的日式蕨餅。

鮮脆的蔬食、暖暖的煲湯及木色溫潤的裝潢，讓客人常常呼朋引伴共聚在入木三分，一同享受細緻的食物原味及店裡素雅的氛圍。



用餐完畢後還有解膩的白鶴靈芝茶以及手工製作的日式蕨餅溫潤暖心。圖／周永受

※本文轉載自 《桃園誌》No：78