中國外交部星期日宣布，因立陶宛批准台灣在該國以台灣名義設立辦事處，將中國與立陶宛的外交關係降為代辦級，台灣陸委會說，中國這種損害台灣國際空間的做法「蠻橫不堪」。圖為2021.11.18駐立陶宛台灣代表處正式掛牌設立擷自外交部網站

中國外交部星期日宣布，因立陶宛批准台灣在該國以台灣名義設立辦事處，將中國與立陶宛的外交關係降為代辦級。立陶宛方面對北京的這一決定表示遺憾。台灣陸委會說，中國這種損害台灣國際空間的做法「蠻橫不堪」。

中國外交部在聲明中說：立陶宛11月18日允許台灣設立駐立陶宛台灣代表處的做法「公然在國際上製造『一中一台』，背棄立方在兩國建交公報中所作政治承諾，損害中國主權和領土完整，粗暴干涉中國內政」。

聲明還說：「鑑於中立賴以建立大使級外交關係的政治基礎遭到立方破壞，中國政府為了維護自己的主權和國際關係基本準則，不得不將中立兩國外交關係降為代辦級。立陶宛政府必須承擔由此產生的一切後果。」

立陶宛當日表示，對中方將中立兩國外交關係降為代辦級的決定表示「遺憾」。

立陶宛外交部在一份聲明中說，「立陶宛重申堅持『一個中國』政策，但同時也有權擴大與台灣的合作，包括接受和建立非外交代表機構，以確保務實的關係發展，正如許多其他國家所做的那樣。」

中國外交部還對台灣方面放話說：「台灣從來不是一個國家。無論'台獨'勢力如何歪曲事實、顛倒黑白，都改變不了大陸和台灣同屬一個中國的歷史事實。企圖挾洋自重，搞政治操弄，最終必將是死路一條。」

台灣陸委會回應說，台灣與立陶宛發展雙邊友好合作關係，這是國際社會成員交往的基本權利，並非中方所稱的內政事務，其無權置喙。

陸委會還說，中共當局採取政軍與經濟制裁手段，干預介入其他國家的主權行為、在國際散佈其錯誤「一中原則」的不實論述，更不斷阻撓打壓台灣與其他國家正常互動。陸委會在聲明中說：「此種破壞國際關係原則與損害台灣人民國際生存空間的行徑蠻橫不堪。」