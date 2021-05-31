美國國會跨黨派議員星期五（5月28日）推出一項加強美國與台灣關系的法案，指示美國國務院與台灣磋商，將「台北駐美經濟文化代表處」更名為「台灣駐美代表處」。圖為位於華盛頓的駐美國臺北經濟文化代表處。擷自維基百科，公有領域

美國國會跨黨派議員星期五（5月28日）推出一項加強美國與台灣關系的法案，指示美國國務院與台灣磋商，將「台北駐美經濟文化代表處」更名為「台灣駐美代表處」。

這項《台灣外交檢討法案》（Taiwan Diplomatic Review Act）由加州民主黨議員舍爾曼（Brad Sherman）和俄亥俄州共和黨議員夏伯特（Steve Chabot）共同提出，獲得維吉尼亞州民主黨議員康納利（Gerry Connolly），佛羅里達州共和黨議員迪亞玆-巴拉特（Diaz-Balart），新澤西州民主黨議員席瑞斯（Albio Sires）和科羅拉多州共和黨議員巴克（Ken Buck）的聯署。

舍爾曼議員5月28日發布的新聞稿說，《台灣關係法》規定了美國維護和促進美國人民與台灣人民之間廣泛、密切和友好關系的政策。《台灣外交檢討法案》將指示美國國務卿與台灣美國事務委員會磋商，將該委員會在華盛頓特區的代表處更名為「台灣駐美代表處」。

舍爾曼議員說：「台灣是美國重要的民主盟友。若了解到台灣在華盛頓代表處的名稱仍然包括『台北』，大多數美國人會感到吃驚。這個法案明確表明，現在是美國國務院和國會採取行動提升我們與台灣關係的時候了。我們還應該採取行動，鼓勵美國和台灣官員更積極地接觸。將『駐美國台北經濟文化代表處』更名為『台灣代表處』，並確保美國在台協會處長的任命須經參議院確認同意，我們將重申美國致力於發展與台灣的牢固關係。」

新聞稿說，台灣官員和外交官獲得不了外交簽證，而是投資者簽證，這不能準確反映他們作為台灣官方代表在美國的目的。《台灣外交檢討法案》還設立一個僅適用於台灣官員的新簽證類別，這不僅有利於台灣駐美代表，而且也鼓勵美國和台灣官員之間更緊密的政府間聯繫。

夏伯特議員說：《台灣外交檢討法案》「將確保台灣駐美代表得到應有的尊嚴，加強國會 對台灣政策的監督。隨着我們兩國關系的日益密切，這項重要的立法將為我們兩國政府間的互動帶來必要的改善。」



加州民主黨議員舍爾曼（Brad Sherman）表示將重申美國致力於發展與台灣的牢固關係。。圖／擷自Brad Sherman youtube