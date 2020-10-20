前國稅局簡任稽核黃坤光今天在時代力量立委邱顯智等人陪同下舉行新書發表會，他以多起台灣重大非法課稅案件做例子，指出稅政不公平亂象，呼籲政府挺身而出，捍衛租稅正義，保障納稅人的權益。

黃坤光與立委邱顯智，前立委、高醫轉型正義促進會召集人陳永興，及前台大法學院教授陳志龍，在立法院舉行「捍衛租稅正義、保衛納稅人權」新書發表記者會。

邱顯智指出，中世紀哲學家奧古斯丁說，一個國家沒有正義，就像強盜集團一樣，這用在租稅上非常貼切。邱顯智認為，「稅」在本質上就是國家對人民財產權的侵害，若沒遵守正當法律程序，尊重起碼的租稅正義，其實和強盜沒兩樣。

邱顯智表示，黃坤光長期擔任公職，但沒有被體制馴化，在離開公務機關後出書，揭露台灣存在的租稅不公不義現象，實在難能可貴。



立委邱顯智認為，「稅」在本質上就是國家對人民財產權的侵害，政府若沒遵守正當法律程序，尊重起碼的租稅正義，其實和強盜沒兩樣。圖／林世昌

黃坤光說，人民依稅法規定申報納稅，稅務機關依稅法規定公平一致核定，為治國最中性公平的指標；出這本書的目的，除了揭弊以矯正不公不義的課稅之外，最大的願望的是，不論是徵納何方的稅務相關工作者，都應熟讀租稅法律主義的大法官解釋，依法課稅以維護民主法治的精義。

黃坤光以本書所列三大稅務弊案為例，有不該課稅卻憑稅務人推論而去課稅之惡行；又有黃任中案被罰稅遭判刑逃漏稅，而南和興公司（陳啟川家族）涉嫌逃漏稅案情與黃任中案雷同，卻被稅務單位縱放視而不見，雖經檢舉仍被司法單位置之不理，實在是匪夷所思，有違他一輩子從事稅務工作的經驗法則與稅務法理。



黃坤光說出這本書的目的，除了揭弊以矯正不公不義的課稅之外，最大的願望的是，不論是徵納何方的稅務相關工作者，都應熟讀租稅法律主義的大法官解釋，依法課稅以維護民主法治的精義。圖／林世昌

陳志龍教授指出台灣的稅務從不依法徵稅，而是依人而異，有時對一般國民苛刻課稅，有時依檢調單位製造的冤案（如太極門案）違法課稅，有時又像特權家族的南和興案放水任人逃漏稅，造成人民對稅政單位失去信心，也對檢調單位哀聲怨道，台灣的稅法落伍有如共產黨的專制霸道，完全不是依法課稅的法定原則，確實讓教授法律的他為之氣結！這也是為什麼他退休之後，積極投入維護租稅正義，保衛納稅人權的運動之原因，他希望這本書是稅務人員自省之後，發自良心的呼喚，讓更多人讀後可以覺醒，共同來督促稅政更上軌道！



陳志龍教授（左1）指出台灣的稅務從不依法徵稅，造成人民對稅政單位失去信心，也對檢調單位哀聲怨道。因此，他退休之後，積極投入維護租稅正義，保衛納稅人權的運動。圖／林世昌

陳永興醫師表示，這本書令人敬佩，一個稅務老兵發現租稅正義淪喪，稅務公平蕩然無存，而發出不平之鳴！書中列舉陳啟川家族利用南和興公司以未上市股票（自行變造股票來逃稅），賣給港資（或中資？）的外商公司來販售高雄大量的土地，以低徵的證券交易稅取代高額的財產交易所得稅，逃避至少十五億稅金，而被作者舉發之後，竟然相關稅務單位及檢調單位視而不見裝聾作啞，真是讓守法納稅的國民無法想像，竟有如此不公不義的案例，還能存在於今天的台灣社會，這是稅務史上前無古人，後無來者的特權案例！希望本書出版後能引起大眾的重視，讓台灣租稅正義和納稅公平的理想早日實現！



陳永興醫師表示，這本書令人敬佩，一個稅務老兵發現租稅正義淪喪，稅務公平蕩然無存，而發出不平之鳴！右起：陳永興、黃崑光、陳志龍。圖／林世昌

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