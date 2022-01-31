國際羽總BWF本月25日正式公布最新一周的世界排名，台灣女將戴資穎持續以108800積分高居女單世界第1，成為史上首位長達200周的球后！今年台灣燈會重返高雄，2月1日起在高雄衛武營及愛河灣登場，總面積超過一百公頃，在疫情中力求突破，特別邀請世界球后戴資穎擔任防疫大使拍攝影片，呼籲賞燈遊客務必註冊「台灣燈會防疫平台」，取得個人專屬「燈會碼」，落實智慧防疫實名制等各項規範與措施。

2022台灣燈會防疫大作戰！賞燈前先註冊「燈會碼」，屆時只要帶著手機到展場，打開手機藍芽及定位，即能安心防疫暢遊燈會，還享受無接觸的燈會LINE Beacon智慧導覽服務，全程體驗賞燈數位導覽，參加「虎爺發紅包」抽獎，賞燈一件、就抽一次紅包，總數超過120萬份的超值好禮等你來試手氣。戴資穎並推薦「五行暢遊碼」，加購99元「燈會碼」立即進化，可享24小時無限制、無接觸搭乘大眾運輸暢遊高雄，球后防疫大使在影片中與超萌「大吉虎」互動，不忘提醒前20萬名購買者，還加碼送限量虎爺提燈。

高雄市府表示，小戴作為世界級選手，在球場上團結全台灣人的心，作為高雄的女兒，在行程滿檔之際仍心繫家鄉，接下「台灣燈會防疫大使」任務，為高雄盡一份心力。去年為加速振興後疫經濟，小戴一口就答應代言「高雄券」，這次為了防疫下的台灣燈會，小戴出任防疫大使，親切地為大家導覽介紹燈會防疫措施，展現世界球后的超人氣魅力。

今年台灣燈會首創燈會防疫平台，整合交通、活動與消費，更獲得高雄在地商家全力支持，提供超過120萬份的各類獎項，代表「台灣燈會在高雄」120萬分的謝意。主辦單位更是大方送好禮，遊客賞燈同時還可即時抽獎，只要欣賞1件燈會作品，就可參加1次「虎爺發紅包」輪盤抽獎活動，希望為大家帶來新年好兆頭。

120萬份好禮包括統一超商高雄門市限定，憑中獎優惠條碼消費滿百再享大杯美式咖啡買一送一優惠乙次、金門酒廠哨船頭展售間限量高雄燈會紀念酒、義大遊樂世界限量星光票券、微熱山丘駁二門市消費贈限量脆蛋糕一份，還有近200家餐飲業提供95折優惠、高雄14家百貨超過550個專櫃提供各式優惠，獎項涵蓋吃喝玩樂，遊客不可錯過試手氣的機會。

2022台灣燈會2月1日起在高雄衛武營及愛河灣登場，總面積超過一百公頃，儘管為戶外空曠通風場域，仍規劃「燈會碼」防疫實名制、零接觸LINE Beacon智慧導覽、無接觸「五行暢遊碼」交通虛擬卡、展演線上預約與即時人流管制等智慧防疫措施，並嚴格落實三項重點防疫工作，包括每間廁所將配置酒精且密集清消；除飲食專區外，禁止邊走邊吃；工作人員、店家、遊客等現場人員務必配戴口罩，皆須落實稽查輔導工作。

更多活動訊息請上「2022台灣燈會在高雄」官網（ https://tw-light.tw/ ）查詢。