中國政府採取「零容忍」的抗疫方式，更大力度對全社會實施控制，以確保查清每一個病毒傳染鏈，找出每一個病毒感染者。圖為北京市區民眾排隊接受病毒篩檢。擷自CCTV影片2022.1.22

中國和世界在控制新冠病毒疫情方面走不同的道路。中國一直採取「零容忍」的抗疫方式，病毒出現在哪裡，哪裡的政府就在那裡進行全面封控，無論是一個社區還是一個人口上千萬的城市。而世界大多數國家都採取較為寬鬆的手段，依靠人們的自覺性，做好個人防護。但是，隨著Omicron變異毒株的出現，這兩種抗疫方式之間利弊變得更加突出起來。

目前越來越多的專家傾向認為，世界各地的病毒不會離去，很可能的情況是，它們最終會像某種流感與人類長期共存下去。如果足夠多的人通過感染病毒或者接種疫苗獲得了抵抗力，那麼這種病毒對人類的威脅就變得可以管控。

美聯社說，美國和英國在此輪Omicron衝擊中採取了較之前更為寬鬆的應對方式，感染人數大量增加，這種與病毒共存的抗疫方式似乎正在實施過程當中。

英國的新增確診病例在最近幾周大幅攀升，但目前已經出現回落態勢。英國首相強生週三宣布，英國將在下週停止相關的抗疫限制性措施，不再要求民眾戴口罩或居家辦公，進入公共場所不再需要接種疫苗證明，從3月起，不再強制病毒檢測陽性的人員實行自我隔離。

美國的情況基本類似，一周前日增病例衝過百萬大關，但目前情勢開始減緩。有分析說，Omicron這種傳染力超強的病毒變種已經找不到更多的人傳染了。現在有越來越多的人在談論應該減少抗疫限制措施。

但正在全力控制疫情，迎接北京冬奧會的中國成為了國際關注的焦點。中國政府我行我素，不僅沒有放寬抗疫措施，反而以更大力度對全社會實施控制，以確保查清每一個病毒傳染鏈，找出每一個病毒感染者。為此，航班被取消，火車和長途大巴停運，地鐵關閉，餐館、影院等公共設施一概停止開放。

中國是這次全球大流疫爆發最早的國家。武漢在2019年年底發現武漢肺炎病例，到2020年1月對全城1100萬人實施封城。封城持續兩個多月後，武漢疫情得到了控制，為此後不久中國疫情發生根本性好轉奠定了基礎。

但是，自從去年（2021年）12月，新一輪疫情在西安爆發後，中國的抗疫之路沒有重複2020年上半年出現的那種情況。西安經過幾週的封城並沒有阻斷病毒傳播，反而發現Delta毒株和Omicron毒株蔓延至中國大部分地區，如河南、河北、廣東、浙江、福建、四川、黑龍江等。

不少專家認為，中國繼續這樣做，不僅造成上下疲於奔命，而且收效遠不如預期，由此付出的經濟損失更是不可計量。更為糟糕的是，如果世界其它地方產生了群體面疫，而先於中國全面開放，那麼中國面臨的局面將會非常危險。

印度科學教育與研究所的免疫學家維內塔·巴爾（Dr. Vineeta Bal）指出，由於中國大多數人沒有接觸過病毒，缺少免疫力，因此世界一旦開放，中國的處境就會非常尷尬，繼續關閉國門會使中國非常孤立，而打開國門則會給14億人帶來巨大的感染風險。

美聯社引用巴爾女士的話說：「開放對中國風險很大，因為Omicron還在全球傳播。即使這種變異毒株不會造成嚴重疾病，它也會（在中國）像野火一樣燃燒起來。」

美國芝加哥大學中國政治專家楊大力說，「這對中國領導人來說，確實是一個很大的挑戰，他們常講生命至上，他們會如何解釋（國門）開放，讓成千上萬的人在開放的過程中死亡？」