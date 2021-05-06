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每日國際焦點

​拜登政府推翻川普時代對零工經濟有利的獨立合約代替雇用政策，聲稱是要保護勞工權益，將使得零工經濟利基消失，Uber、Lyft、DoorDash股價應聲下跌。

在法國威脅若與英國脫歐漁權談判不順利，將中斷澤西電力供應後，英國派2艘海軍巡邏艇前往澤西。澤西位於英吉利海峽、諾曼第半島外海20公里處，是靠近法國海岸線的海峽群島的一部分。

英國計畫囤積電動車所需鋰、鈷、稀土原料以對抗中國威脅。

歐盟採取行動對抗中國經濟入侵，在6大戰略領域上降低對中國與其他外國供應鏈的依賴，限制受中資等外資資助的公司購併歐盟企業，也不許參與公共建設投標。歐盟並暫停推動中國與歐盟全面投資協定。

日本

動畫電影「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」在美國上映成為週末票房冠軍，是日本電影時隔22年再次成為美國周末票房冠軍，前次是1999年上映的「寶可夢電影版：超夢的逆襲」。

南韓

施打疫苗後資料顯示，阿斯特捷利康與輝瑞BNT疫苗，施打第一劑之後，對60歲以上老人保護力分別達86%、89.7%。

中國

世界衛生組織專家對中國國藥疫苗提供的資料表示非常沒信心。

澳洲

國防部長杜登下令檢討中國嵐橋集團租賃達爾文港99年租約，極有可能因國安問題廢止合約，強迫嵐橋撤資。

紐西蘭

國會一致通過宣布中國新疆發生對維吾爾族的嚴重人權侵害。

菲律賓

拒絕理會中國所發布的禁漁令，表示自家海域中國無權管轄，鼓勵漁民無視中國禁令繼續捕魚。

緬甸

反對派組成的國家團結政府宣稱成立人民防衛軍。

印度

緊急通過羅氏-再生元共同開發的抗疫雞尾酒療法。印度目前佔全球染疫人數46%、染疫死亡人數1/4。

公平交易委員會調查塔塔汽車是否有壟斷行為。

西孟加拉州選後衝突6死。

海德拉巴動物園8隻獅子確診。

巴基斯坦

與阿富汗邊界遭阿富汗民兵襲擊，士兵4死6傷。

尼泊爾

遭印度疫情擴散波及，染疫人數暴增為1個月前的57倍。

英國

計畫囤積電動車所需鋰、鈷、稀土原料以對抗中國威脅。

在法國威脅若與英國脫歐漁權談判不順利，將中斷澤西電力供應後，派2艘海軍巡邏艇前往澤西。澤西位於英吉利海峽、諾曼第半島外海20公里處，是靠近法國海岸線的海峽群島的一部分。

成立於1778年，242年歷史的德本漢姆百貨公司將於15日永久停業。德本漢姆品牌使用權則已在1月十以5,500萬英鎊出售予英國線上購物平台Boohoo。

歐盟

採取行動對抗中國經濟入侵，在6大戰略領域上降低對中國與其他外國供應鏈的依賴，限制受中資等外資資助的公司購併歐盟企業，也不許參與公共建設投標。歐盟並暫停推動中國與歐盟全面投資協定。

要求印度加入歐盟一起推動國際塑膠汙染協議。

法國

亞維儂警方掃毒時1名員警中彈身亡。

德國

禁止伊斯蘭組織Ansaar International，認為該組織資助國際恐怖活動。

美國

總統拜登表示支持世界衛生組織所推動的暫時性放棄疫苗智慧財產權，拜登競選時就支持此案。該案由印度與南非提出，先前美國反對。

因應華爾街認為拜登不斷砸錢刺激經濟將導致通貨膨脹，FED會為了壓抑通貨膨脹而升息，財政部長葉倫表示目前沒有見到任何通貨膨脹問題。

美國民間就業4月增加74.2萬，自2020年9月以來最多。

拜登政府推翻川普時代對零工經濟有利的獨立合約代替雇用政策，聲稱是要保護勞工權益，將使得零工經濟利基消失，Uber、Lyft、DoorDash股價應聲下跌。

Facebook稱永久停權川普帳號是不對的，將審查六個月決定川普帳號是否恢復。不過川普已經自行建立平台「來自川普書桌」。

疫苗施打意願降低，為了鼓勵接種，贈送啤酒、棒球票。

莫德納早期研究發現，施打第三劑，或是施打其新的實驗疫苗，都有助對抗巴西與南非變種病毒。

美國2020年出生率降低4%，出生360萬人，連續6年下跌，是1979年以來最低。

亞馬遜創辦人貝佐斯的太空事業藍色起源，預定7月20日開始太空觀光營運。

狗狗幣2021年以來大漲140倍，5日創下新高0.68美元。

紐約時報第一季付費會員成長30.1萬，2019年第3季以來最慢，目前有780萬會員，其中700萬純線上會員。

潔西卡艾芭所創辦的Honest在那斯達克上市，首日股價比上市承銷價上漲37.5%，市值達到20億美元。

Archegos準備宣布資不抵債無力償付。

加拿大

亞伯達省發生首起施打阿斯特捷利康疫苗後死亡事件。

薩爾瓦多

簽約向輝瑞購買440萬劑疫苗。

哥倫比亞

儘管總統已經撤回稅改方案，工會持續發動抗爭。

以色列

總統指派納唐亞胡對手，中間派的拉匹德進行組閣。

黎巴嫩

表示與以色列談判海域問題無預設立場。

敘利亞

稱以色列攻擊阿薩德故鄉港口城市拉塔基亞，造成1死6傷。附近Hifa市以及哈馬省邁斯亞夫也受到空襲。

土耳其

總統艾爾段與沙國國王通話希望改善兩國關係，1個月以來第二次。兩國自2018年記者殺害案後交惡。

德國總理梅克爾向土國總統艾爾段喊話表示，土國自利比亞撤軍，是表達支持利比亞和平的重要訊號。

沙烏地阿拉伯

調降6月售往亞州原油價格每桶10美分。

許可伊拉克銀行在沙國開設分行。

阿拉伯聯合大公國

阿布達比親王與美國總統拜登通話，拜登強調阿聯與以色列關係正常化的重要性。

伊拉克

總統表示，沙烏地阿拉伯與伊朗在伊拉克會談不只一次。

基爾庫克油田遭民兵攻擊，1警察殉職，油田起火，但生產未受影響。

突尼西亞

工會反對政府為了取得國際貨幣基金援助款項所進行的改革方案。

埃及

與土耳其在開羅召開2日會議推動關係正常化。兩國先前因對穆斯林兄弟會立場相反，在利比亞內戰支持不同方。

蘇丹

自英國、瑞典、愛爾蘭取得貸款，清償積欠非洲發展銀行的4.25億美元。

肯亞

與坦尚尼亞改善關係，雙方互相撤銷工作與投資審查，兩國人民不再需要商務簽證或是工作許可才能往來兩國。坦尚尼亞新總統上任後誓言自由化經濟，與肯亞關係改善，兩國正在加速電力傳輸整合，道路建設、天然氣管線建設。

採購經理人指數4月跌落41.5，11個月以來首度下跌，2019年5月以來最低。

南非

執政黨非洲民族議會宣布其秘書長停職。是非洲民族議會反貪腐改革的一部分。

採購經理人指數4月來到53.7，9年來最強。

福和會官方網頁：www.fratwn.org