「開台西醫，世紀傳愛-馬雅各醫師別世百週年紀念活動」3月5日即將開跑！台南市副市長趙卿惠表示，引進西式醫療方式的馬雅各醫師，對台南醫護產生很大的引導作用，在COVID-19疫情嚴峻的當前，紀念活動的舉辦意義格外深遠，歡迎全國民眾踴躍參與，一同來感念馬雅各醫師對台灣醫療衛生的貢獻。

台灣基督長老教會台南中會、新樓醫院、太平境馬雅各紀念教會、東門巴克禮紀念教會、看西街教會、台灣教會公報社、台南神學院、台灣基督長老教會總會教會歷史委員會與台灣基督長老教會歷史檔案館等多個單位共同主辦「開台西醫，世紀傳愛-馬雅各醫師別世百週年紀念活動」今3月3日在南市府永華市政中心舉行開幕會。

活動總幹事宋信喜牧師指出，系列紀念活動包含：紀念音樂會、園遊會、紀念展、醫療開拓服務系列講座、尋根之旅等。3月5日的紀念音樂會，將以合唱曲、演奏曲、歌劇等類型呈現馬雅各醫師的生命歷程，當日更將發行馬雅各醫師紀念郵票首日封，喜愛收藏郵票的民眾切莫錯過。

另外，3月6日於青年公園舉辦的紀念園遊會，已與臺南各醫師、護理師、藥師公會合作，準備50元招待券分發給醫療人員，感謝他們在防疫期間的辛勞。除此之外，台南神學院舊圖書館將改為甘為霖館，自3月6日至6月16日舉辦紀念展，展出馬雅各相關文物與影像。

3至6月每月最後一個禮拜六上午8點至下午4點，並將舉辦「尋根之旅」，帶領民眾踏查馬雅各醫師過往的宣教足跡；民視《台灣演義》則將於3月7日晚上8點推出馬雅各醫師專題介紹。

南市副市長趙卿惠感謝紀念活動負責人的用心規劃，也謝謝市府各局處的協助辦理，趙卿惠指出，馬雅各醫師在台期間致力推動衛生教育，提升台灣人生活品質，同時也為台灣的西方醫學教育扎根。

南市衛生局表示，馬雅各醫師犧牲美好的生活來到台灣，做出許多突破宣教限制的事工，盼藉由「開台西醫，世紀傳愛-馬雅各醫師別世百週年紀念活動」再次喚醒醫病關係的溫暖和信任，讓大家在COVID-19疫情的當前，齊心守護台灣。

今包含活動總召台南中會代議長沈建議牧師、新樓醫院院長劉啓舉、新樓醫院董事長潘慶彰、台南神學院院長胡忠銘牧師、台灣基督長老教會歷史檔案館主任盧啟明傳道師、太平境馬雅各紀念教會主任牧師朱忠宏、看西街教會主任牧師黃偉力與台灣教會公報社總編輯陳逸凡等皆出席今日記者會，南市議員邱莉莉、蔡筱薇、李啟維、蔡旺詮也親自到場表示支持。