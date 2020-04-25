副總統陳建仁昨（24）日晚間與美國約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院及AIT處長酈英傑（Brent Christensen）進行視訊會議。酈英傑盛讚，臺灣模式是世界上最有效的模式。圖/總統府提供

副總統陳建仁昨（24）日晚間，應美國約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院(Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health)之邀請，在總統府與該院院長馬侃希（Ellen J. MacKenzie）及美國在台協會台北辦事處（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）進行視訊會議。酈英傑盛讚，臺灣模式是世界上最有效的模式，也是民主制度的產物。

陳建仁詳細介紹台灣對抗武漢肺炎的歷程，從去年12月31日，臺灣疾病管制署從網路上獲悉，武漢至少有7例非典型肺炎病例，我們認定這些群聚非典型肺炎病例是嚴重、突發、不尋常且超乎意外的，需要世界衛生組織及中國疾病預防控制中心立即關注並採取行動，因此，立刻發送電郵通報世衛組織及中國疾病預防控制中心。一直到口罩政策、以大數據處理疫情，因此台灣疫情得以控制，台灣民眾仍能過著繼續上班上課的「半正常」生活。

約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院馬侃希院長則表示，陳副總統是該校彭博公共衛生學院的畢業生，並有流行病學及人類遺傳學的博士學位，在學術界、公共衛生及科學研究上，及政府部門中有許多貢獻，陳副總統也運用他在公共衛生上的專業，協助對抗2003年爆發的SARS及2019年的新冠病毒。

AIT處長酈英傑致詞時也指出，幾週前美國和臺灣發表聯合聲明，宣布將加強合作以防止新冠病毒的傳播；尤其是在這樣的時刻更賦予美臺關係新的意義，如同國務卿龐培歐（Mike Pompeo）最近在推特中的發文：在艱難時期，真正的朋友們團結在一起。

酈英傑提到，臺灣處理新冠病毒的防疫模式已成為全球國家學習的典範，臺灣積極運用自身經驗及能力來幫助他人。例如，臺灣向包括美國在內的世界各國捐贈外科口罩，提供面臨短缺困境的第一線醫務人員使用。

酈英傑說，今天的視訊會議充分展現出臺灣是可靠的合作夥伴，能與各國政府、大學及公衛機構分享其專業知識及資源。美國期盼能與臺灣合作，共同推廣臺灣對抗大流行疾病之模式。蔡總統4月16日在《時代》雜誌的專文中提到，「臺灣的成功絕非偶然」，臺灣模式最基本的要素是透明度，包括與公眾及與國際社會之間的透明度。他認為臺灣模式是世界上最有效的模式，也是民主制度的產物。