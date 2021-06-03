作者按：本次網絡紀念六四會議的特色是，有許多六四親歷者作為歷史見證人參加。前香港和日本的政界及媒體人士、歐美學者、紐澳民運和知識界都有代表發言。感謝吾爾開希先生的協助，我們邀請到7位台灣民進黨和國民黨的立法委員和政界人士作為嘉賓發言。感謝紐約明鏡電視台做了現場直播，長達3小時的節目，由於現場人數太多，時有進出，節目略受小小干擾，有所間斷，敬請觀眾原諒。

黎安友：習近平集權是六四鎮壓案繼續發酵

美國著名漢學家、哥倫比亞大學政治系教授、東亞研究所主任黎安友（Andrew Nathan）說：我們的朋友鮑樸在前年出版了一本書——《最後的秘密》－中共十三屆四中全會「六四」結論文檔，這本書是談六四之後6月19到20日，中共政治局開了擴大會議，參會的元老們個個要表態，他們是否完全支持擁護鄧小平6月9號接見戒嚴部隊時作的講話，以及李鵬關於趙紫陽同志犯錯誤所作的報告。開這次會的目的是讓有影響力的元老如陳雲、李先念、彭真、喬石、薄一波等站出來說，完全支持李鵬和鄧小平對學生的鎮壓。從中共高層的角度來看，他們支持鄧小平的論點，也說明六四的意義何在。他們說，第一個教訓是：有國內和境外的敵人，要聯手推翻共產黨。 第二個教訓是：國內外敵人既然想推翻共產黨，那麼我們就要抓意識形態，這在以前做得不夠。第三個教訓是：共產黨不可分裂，因為在4、5月份，黨內有不同意見，黨一定要保持一致，黨需要一個核心，凝聚意見和力量。我今天提出這些內容的原因是，32年過去，中共的這種想法沒變，還跟從前一樣：黨要統一，聽第一把手的決定。黨面臨很多國內外的敵人，要採取一個你死我活的態度，這是一種paranoia（偏執，妄想狂）的態度，覺得周圍都是敵人。現在習近平的態度就如當年鎮壓六四時一樣的心態。因此六四的歷史後果和影響非常深遠，直接影響到習近平如今集中權力的作法。中國現在面臨十分黑暗的時代，可說是鎮壓六四的後果。



美國著名漢學家、哥倫比亞大學政治系教授、東亞研究所主任黎安友（Andrew Nathan）。

吾爾開希：綏靖政策是錯誤的，我們不放棄希望

台灣立法院人權促進會執行副秘書長，六四親歷者吾爾開希說：在網上見到老朋友很開心。這次有一些台灣的政治家與會，但台灣政府規定，公務人員不可使用Zoom，這涉及到安全問題。所以有四位發言人：總統府發言人Kolas Yotaka，立法院人權促進會會長王定宇、副會長王婉諭、秘書長也是1990年野百合學運領袖範雲都傳來了錄像視頻，可以穿插播出。另外太陽花學運領袖林飛帆也在現場。學運三十多年，1989 到現在32年了，但許多當年參與的人像王丹等，回想起來我們都依然有歷歷在目的感覺。年年紀念六四，有人也覺得時光飛逝，對於死難者家屬來說，卻並非如此，他們苦苦等待自由民主能有到來的一天。2021年維園的燭火不能點燃，然而以往的年歲香港人年年紀念，這兩年情況有變，許多以前組織晚會的朋友現在身陷囹圄，但你們不要灰心。你們所做的努力都被世界看到了，共產黨對人民和對我家鄉維吾爾族倒行逆施的作為，世界都看到並警醒了。世界思考以往對中國的綏靖政策是錯誤的，他姑息養奸、養虎貽患。我們看到美國正在調整對華政策，當世界勇敢地站起來對中國說「不」的時候，就讓我們看到一定的希望。

我還想介紹今天參會的林為洲是國民黨的立法委員，還有也是國民黨文傳會的鄭照新，我想表達特別的歡迎，他們的參與這讓人感到份外鼓舞，我們看到中共的本質，與之合作是不可能的。共產黨只懂得一種關係，就是屈服於他的關係，這是世界的共識，越來越明確了。32年過去，六四英靈還未得安息，我們還有未竟的責任，在最黑暗的時刻，我們也要抱持某種希望。當年學生們就抱持著希望，零八憲章、公民運動都抱持著希望，維吾爾人、依力哈木抱持著希望，同樣地，圖博人、香港人也抱持著希望，共產黨就想破除我們的希望，但我們給他們明確的信息是：我們不放棄希望。



台灣立法院人權促進會執行副秘書長，六四親歷者吾爾開希。

林培瑞：劉霞的詩說那些幽靈今夜會回來

美國著名漢學家、加州大學河濱分校校長特聘教授林培瑞（Eugene Perry Link, Jr.）說：很榮幸跟大家一起紀念六四。我最近編完了一本劉曉波傳記，曉波生前每到六四就寫一首詩悼念死難者，他的妻子劉霞也寫，今天我想讀一首劉霞寫的短詩，主題是，在劉曉波、劉霞的頭上，半空中飄著的所謂的幽靈或者亡靈，他每到六四，就始終有這種感覺，這些靈魂在觀察他，從上往下看著他。劉霞關於六四的詩叫〈暗夜〉（1997/6/4/）（全詩較長，林教授選讀了兩段，記錄於下）：

那些眼睛今夜會回來

那些幽靈今夜會回來

以墓碑的姿態

….

所有的幽靈所有的眼睛

聚集在這點燭火旁

（用沈默與我對話

白色的百合花

難以覺察地開始雕落）

……



美國著名漢學家、加州大學河濱分校校長特聘教授林培瑞（Eugene Perry Link, Jr.）。

瑪麗-侯芷明：懷念張健、李卓人，中國違反人權令西方生厭

瑪麗-侯芷明（Marie Holzman）是法國著名漢學家，多年來始終支持中國海外民運，她說：很高興聆聽大家的感受，特別是王丹的建議，在美國建立實體的六四紀念館，我很願意合作。今年六四我有自己的痛苦，以前每年在巴黎舉辦六四紀念，都有張健（1970/11/11-2019/4/18）參加，或是他組織了，邀請我們及年輕人參加，我們知道中共說，廣場上沒有殺人，但若張健在場，此說法就不成立，因為他親自見到死人，而且他自己也受傷了。他死後，我們辦六四活動的早晨會去他的墓前跟他說，我們沒有忘記他和他的巨大貢獻。可憐張健死時才41歲，沒有家庭和後人，令人難過，我們不要忘記他。我這些天也忙於參加一些集會，其中有國際大赦在法國南部Nice市舉辦的活動。在法國我過去常常外出演講，法國人聽我說中國的情況，有律師被抓，被打壓，他們有點不相信，我必須緩慢並重複闡述，他們才聽得進。現在的氣氛完全改變了，在法國他們不但相信，也開始害怕。他們說是否不要買華為，拒絕中國的產品等等。現在給人們介紹中國的情況，氣氛跟以前完全不同。如今全世界感覺到中共政府太不像話，最重要是折磨維族人的做法，和繼續折磨西藏人，但是在一個月之內，中共消滅了香港。所以，對我來說，第二個大的痛苦就是李卓人又被判刑，增加了坐牢的時間。李卓人一直幫助我們跟國內的一些人聯繫，讓我們保持對中國工人的關注，把他們的困難告訴我們。他以前在香港組織六四活動，現在也不能夠了。所以我們六四晚上要到王克平為劉曉波設計建成的一把空椅子，我們要去那裏點上蠟燭，向港人表示我們不會忘記他們。



法國著名漢學家瑪麗-侯芷明（Marie Holzman）。

牧野聖修：揭秘當年日本政府助紂為孽

日本政治家、前日本經濟產業副大臣、日本支持西藏聯合總會會長牧野聖修說道：時間過得真快，六四天安門事件過去32年了。

最近包括中國在內的世界局勢有了很大的變化。特別是中國國內，人權問題仍然很嚴峻，維吾爾、西藏、南蒙古、香港和台灣的許多人都在遭受著來自中國共產黨的人權壓迫。與之相反的另一面，中國的經濟、軍事、科學技術正在全面發展。常有人質疑中國對世界是否負起相應的大國責任，我覺得中國仍然對世界和平充滿敵意。作為一名日本的政治家，我認為應開拓新的理念及新的運作方法，並願投入該運動做出最大的努力。

去年日本外務省解密了30多年前的外交檔案。根據日本外務省公布的解密文件，六四天安門事件發生後，日本政府和中國共產黨聯手，為了日中經濟發展和日中友好關係，放棄了支持中國民主化。而且在同年法國舉行七大工業國首腦峰會（G7）時，各國聯合制裁中國共產黨的行動欲行又止（胎死腹中），實際上是因為日本暗中幫助了中國共產黨。我看完解密文件之後，現在回顧歷史，感到非常羞愧。

因此，今後日本必須更加認真地負起責任致力於中國的民主化。我們想對大家說的是：無論發生什麽事情，無論有任何所謂偉大的理由，人都不能殺人。地球上不存在任何可以殺人的理由、可以殺人的聖人。如果不徹底貫徹這個理念，人類就不會和平。然後中國共產黨在中國，抹殺西藏的佛教和文化。抹殺維吾爾、伊斯蘭教的信仰和文化。

全世界有信仰的各位，團結一致，為信仰自由而奮鬥，與這個否定信仰自由的中國共產黨作鬥爭。

各位朋友，不要僅僅糾結於經濟發展問題，更應該重視人權、世界和平等關係人類幸福的問題。今後讓我們為面向一個和平幸福的未來時代而一起努力吧。



日本政治家、前日本經濟產業副大臣、日本支持西藏聯合總會會長牧野聖修。

長平：燭光不滅，真相不死；跨越時空，抗爭到底

香港「六四記憶•人權博物館」總策展人、德國之聲專欄記者長平的發言道：感謝主辦方，我很榮幸有機會在這裏介紹香港支聯會一場新的抗爭——建立「六四記憶·人權博物館」。

首先，請讓我再次重複劉慧卿女士提到的今天剛剛在香港發生的新聞：食環署稱六四紀念館沒有領取娛樂場所的牌照，派員到紀念館執法。

讓我們對香港當局如此荒唐的行徑表達譴責和抗議！

32年前，人類歷史上一場輝煌壯麗的民主運動遭到中共血腥鎮壓。在中國，「六四」記憶不斷被官方篡改、抹除。此後30年，身為歷史見證者的香港人，用點燃30年的燭光，持續支援中國民主運動，實踐守護記憶的承諾、捍衞人權的意志。這是人類抗爭史上的壯舉。

2020年，隨著港版《國安法》倉卒通過，悼念「六四」的燭光集會首次被定性為非法集結。然而，香港支聯會決心燭光不滅，真相不死；跨越時空，抗爭到底。

當晚，香港支聯會啟動眾籌，呼籲在法律危機下，尋求永久空間保存歷史記憶：在網絡建立「六四記憶．人權博物館」，保存在香港傳承了30年的文物、檔案、影像、口述歷史等等，並連結世界各地學術機構建立「六四」研究檔案庫。既要搶救記憶，延續承諾，更要重建論述，將1989年中國民運的歷史與香港、世界的抗爭歷史相連。

我很榮幸接受邀請，臨危受命，作為總策劃人，和一群優秀的同道，共同籌劃和建立這間博物館。到目前為止，我們已經在全球建立策展、檔案及技術團隊。

我們即將首先上線四個展館，分別為時間館、空間館、人物館與香港館。之後將定期更新，接下來會新增藝術館，媒體館，學術館，中共館，兒童館，公眾館等多個展館，並不定期開設主題特展。

這裏我僅以時間館為例，來介紹六四記憶 人權博物館的架構和特色。時間館的主題詞是抗爭之史，未盡之路。

這是一座流動的紀念碑，碑身交錯刻下四條時間線：一、主線詳細講述1989年4月至6月發生在中國的一場波瀾壯闊民主抗爭運動；二、副線清晰呈現中共1949年建政以來，對社會一系列的鎮壓與控制，以及這種模式在八九之後如何向全球蔓延；三、八九民運推進了重塑國際政治格局的蘇東劇變，此背景線是當代全球民主自由抗爭史；四、被大歷史裏挾的個體命運的掙扎，從未隨時光而散盡，姑且稱之為生命線。

四線並行，構成我們博物館的大歷史、抗爭史、活歷史和個人史特色。

請讓我借用這個會場宣布：今年6月4日淩晨零時，「六四記憶 ‧人權博物館」將如約開幕。屆時，請各位到博物館，點亮燭光，以燭光照亮同路，以記憶守護真相。

燭光不滅，真相不死；跨越時空，抗爭到底。



香港「六四記憶•人權博物館」總策展人、德國之聲專欄記者長平。

王婉諭：敦促席政權，杜絕打壓催眠洗腦民主的聲音

時代力量的立法委員，台灣立法院人權促進會副會長王婉諭說：很高興參加這個全球網絡紀念大會，疫情的關係大家只能在網上見面，但是通過實況轉播，反而能有更多人看見。32年前的今天，期待改革開放的人們，會聚在北京天安門廣場，希望能看見改革，但是等待的卻是機關槍、履帶，碾碎了民主化的夢。1989年6月10日，坦克血腥鎮壓的畫面透過各國媒體的放送，讓世界看到中國政權殘暴獨斷的本質，遺憾的是，32年來中共不曾反思，檢討當年泯滅人性的大屠殺。近年來為了維穩，更加大了境內的壓迫行為。從港版的國安法到新疆的血棉花事件，我們看到的是越來越專制的席政權。罔顧民主法治，甚至不顧國際譴責的恣意妄為。變本加厲的中共對全國人民和全球的自由法治都造成了嚴重的威脅，更為後疫情時代，添加了一個不穩定的炸彈。面對這樣的情況，基於自由民主的普世價值，時代力量和我，嚴正譴責中共打壓民主的行為，除了在此呼籲當局公佈六四之真相，早日平反六四之外，我們再度對中共喊話，尊重香港、西藏、新疆和中國境內人們對民主的渴望，不要企圖以打壓催眠洗腦的方式，剷除民主的聲音。很多人問，追求獨立自主的台灣為什麼要紀念六四，我想對大家說，我們在國際上極力掙脫中共的束縛，卻始終無法掙脫。正因為如此，住在這個極權帝國邊緣的我們，必須繼續談論六四，譴責中國，直到世界能有一天看清這個霸權的真面貌。勿忘六四，因為紀念本身就是一種反抗。希望我們能一起繼續努力。



時代力量的立法委員，台灣立法院人權促進會副會長王婉諭。

范雲：點燃台灣的蠟燭，捍衛人權，與世界同步！

立法院人權促進會秘書長，野百合學運領袖范雲演講道：天安門事件至今已經32年，中共不曾承認過錯誤，也未曾道歉，也不允許公開祭祀。原本可以遊行，可以每年在維園舉辦燭光晚會紀念六四的香港，如今已經失去了紀念的自由，周日有一位在修頓球場的一人遊行也被禁止。曾經在1989年同樣參與學運的台灣大學生的我，也見證了這個過程。我們也同時見證了台灣人從被迫不能祭祀到慢慢走向民主。今天在台灣的我們，還在追求歷史的轉型正義。也因為這樣的見證，當各國陸續譴責中共在新疆、在西藏、在香港的人權擴大迫害的時候，台灣不會也不應該置身事外。作為立法委員，我會在台灣立法院中繼續推動能夠保護兩岸人權的兩岸關係政策。在紀念六四、追求六四平反的這條路上，台灣會點燃自己手上的這跟蠟燭，持續捍衛人權，與世界同步。



立法院人權促進會秘書長，野百合學運領袖范雲。

林為洲：抗共保台，永不忘記，永不放棄！

國民黨籍台灣立法委員林為洲說道：六四89民運到現在已經32年，我記得當時我還只有二十幾歲，感到非常的震撼，我們在台灣都能看到所有的報道。當時的台灣也剛解嚴，還沒有完全民主化，正在爭取所謂的全面普選，還有總統民選等等民主運動。六四事件對台灣產生了重大的影響，鼓舞了台灣追求民主的決心，當時尤其是學生，受到六四的鼓舞，也造就了台灣民主化進程的加速前進。最近台灣有一句話很流行，叫做抗中保台，其實我們應該要修正一下，應該是抗共保台。台灣跟中國距離這麽近，隔著海峽，中國的民主自由、法治人權、普世價值，如果沒有辦法跟世界接軌，台灣是不會有和平的，我們希望六四精神繼續在中國可以發展、可以確保。只有兩岸追求共同的價值，有共同的價值，才能維護兩岸的和平。再一次向各位表達敬意，我們支持六四精神，永不忘記，永不放棄，一起努力，祝福大家！



國民黨籍台灣立法委員林為洲。

紀惠容：與中共抗爭，為下一代，我們選擇勇敢！

台灣人權委員會委員紀惠容的發言：很高興能夠跟全球各地的民主和人權鬥士一起，參加六四32周年全球網絡視頻紀念會。面對中國政權從未承認六四屠殺的責任，也沒有將任何涉及殺人的官員移送法辦，政府既不願意面對這個事件進行調查，也未曾公布被打死打傷、甚至強迫失蹤判刑監禁人員的數據，卻持續加強社會的控制，鎮壓異己，但是在這當中，中國人有不少人權的行動者，冒著生命的危險，繼續在中國跟海外推動中國的民主自由，我們應該向他們致敬！一起挺身抵制中國侵犯人權的行為。身為台灣國家人權委員會的委員，我非常清楚，全球仍然有九十幾個暴力政權，53%的人民相當於41億的人口，仍然活在獨裁的國家，國和國之間，種族和種族之間，階級跟階級之間，還有北半球跟南半球之間，都有數不清的沖突，人權被踐踏。讓我們擔心的是，我們看到集權暴力的政權不曾停歇，也不斷地企圖擴張它的版圖，如緬甸軍政權踐踏不易得來的民主，香港也因為中國政權的強力壓制，曾經是經濟自由民主的東方之珠，已經赤化成為噤聲的島嶼。我在香港的非政府組織朋友，面對中國政權的壓迫和制裁，我問他們：怎麽辦？

他們說：香港所經歷的沒有最壞、只有更壞的環境，我們在政治的返送中、武漢肺炎的世紀打擊下都存活下來，今天我們不會放棄所愛的土地，我們會堅守崗位，繼續打那美好的仗，還有說除了堅強沒有其他選擇，不能放棄，為了下一代，我會勇敢。這樣的回答，讓我肅然起敬。我相信大家因為自由平等、民主人權、和平等普世的價值觀跟訓練，串起了今晚的行動，它也是全球化概念的構成元素，人權民主是超越國家的一體，是全球所應該共同關切的，台灣不能置身事外，尤其面對人權的議題，台灣跟惡鄰的距離有多遠呢？其實就在咫尺之間，我們哪可以輕忽?現在台灣的我們如何聲援人權民主?除了更努力邁向人權民主的國家，協助接濟難民之外，我想還需要更積極的部署、串聯全球民主的力量一起抗暴力政權。因為大家都知道，中共政權下一個目標就是台灣，我們在這充滿不確定挑戰和機會的世界當中，暴力政權絕對不應被容許，所以我們要呼籲世界公民社會，國際社會應該更團結，不斷地抵制、譴責暴力政權，不讓暴力政權有擴權的機會，讓我們共同維護民主，行使我們安全與尊嚴的人權心願！



台灣人權委員會委員紀惠容。

林飛帆：中國香港台灣團結起來與中共獨裁抗爭

民進黨副秘書長、太陽花學運領袖林飛帆的發言：在六四這個全球聯線的晚會上來作發言，我想很有必要。一方面是因為過去幾年來，每逢六四，台灣很多學生團體甚至公民團體，都會在自由廣場舉辦紀念、悼念六四的晚會， 這樣的活動我們已經舉辦了多年。每一年參加的人數都相當多，有來台灣本地的同學，有中國在台灣念書的一些學生，也有一些香港的朋友。特別是這幾年，我有非常多的香港朋友參與在台灣的六四紀念晚會。這兩年因為疫情的關係，沒有辦法在自由廣場集會，不能實體碰面，向六四死難者表達敬意。這次能透過這樣的線上紀念會，來跟當年六四的參與者，甚至六四的死難者家屬表達最高的敬意，感到安慰。中國的人權民主狀況30多年來，從89年的六四到現在，並沒有任何改善。相反的，是更多的打壓，更多的脅迫，不只是對本國，還是西藏、新疆、南蒙古，直到最近的香港，打壓一直不斷地在擴大範圍。這確實是一個令全球擔憂的情況。近期以來，國際社會對中國的人權狀況以及中國的整個政治發展，有更高度的關注及擔憂。美國、日本、澳洲以及更多的國家，甚至在歐洲，許多國家都開始警覺到，中國對區域跟世界的民主是個隱憂，十分危險。許多民主國家開始積極地整合彼此的力量，團結在一起。願台灣多年以來彰顯出的民主價值觀， 能夠跟國際結盟合作，共同來面對集權的中國，希望透過我們的行動和力量，讓在中國政權下受壓迫的族裔能夠逐漸獲得自由。 我再次強調，中國不民主，不只是中國國內的人受壓迫，地緣政治上，也是造成整個區域不穩定的重要因子，所以中國的民主化是大家必須關注的事情。我們期待更多朋友跟我們站在一起，不單是聲援中國的人權、香港的民主，同時也協助台灣在未來國際上扮演更重要的角色。



民進黨副秘書長、太陽花學運領袖林飛帆。

鄭照新：一個自由民主的大陸，是香港台灣的期盼！

國民黨文傳會副主委鄭照新的發言：我首先對所有參與過六四的前輩表示無上的敬意，也對六四中遇難的朋友、他們的家屬，表達無比的哀悼。32年過去了，歷史的傷口到現在都還沒有撫平。前面林為洲委員提到，32年前他20幾歲，而我才8歲，上小學二年級。就在這樣小小的年紀，我心中第一次受到人類民主運動的強烈震撼。那時候台灣的電視台還沒有像現在這樣開放，我記得6月3號晚上在看綜藝節目的時候，節目突然切換到天安門廣場坦克開過的種種景象，這讓我終身難忘。我覺得這場運動的意義在於：32年前我們就看到覺醒的中國大陸人民追求民主運動的強烈意願 。這個運動我們不能說它沒有成功，因為六四仲夏的這個全球追求民主自由的種子已經播下，天安門運動一直到今天都還在持續著。當年隨後柏林牆倒塌了，也催生了台北的學運氛圍，這是自由精神產生的一種連環效應。六四天安門是一種沛然莫之能禦的力量，形成了世界潮流，觸發了全球民眾的覺醒。每年的紀念活動，各地都有所共鳴，只要中國大陸沒有蛻變成一個民主共和國，這種潛移默化的效應就還在發酵。 現在中國總是向世界炫耀他們在經濟上的成果，但一個國家是否先進文明，不單看它的經濟數據，而是看人民能否享受完整的公民權利，擁有個人的自由意志和維護自己的價值觀。中國人民絕對有權利享受言論自由、人身自由、免於恐懼的自由，必須從專制和奴役中解脫出來。六四發生的時候，香港人史無前例萬人空巷地響應支援內地，台灣當年雖比不上香港，卻也有很多學生出來響應！這幾年香港人走上街頭維護法治和公民權利，我們台灣也應該表示支持。一個自由民主的中國有助於跟香港、台灣建立更多共識，建立互信和維持和平。 六四薪火代代相傳，永不放棄 。



國民黨文傳會副主委鄭照新。

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