春節將至，疾管署提醒民眾儘速接種流感疫苗，以獲得足夠保護力。圖／擷自疾病管制署-1922防疫達人影片

疾病管制署今(14)日表示，國內近幾週類流感門急診就診人次持續上升，流感疫情正處高峰期，上週就診逾12萬人次，並新增118例流感併發重症病例、8例死亡，均創下本季最高記錄，其中一人在住院7天後死亡，年僅38歲。

據疾管署監測資料顯示，國內上週(1月5日至1月11日)門急診類流感就診達12萬4118人次，較前一週上升7.6%；急診類流感就診病例百分比為13.5%，與前一週相當；社區流行病毒則以A型H1N1為主，約佔80%。

上週並新增118例流感併發重症病例，以感染A型H1N1(113例)為多。流感死亡病例累計34例，上週新增8例。

疾管署防疫醫師林詠青表示，8名死者中，最年輕的38歲死亡個案，本身有糖尿病史，血糖控制不佳，在出現類流感症狀幾天後，因呼吸困難就醫，在急診時一度心跳停止，經急救後恢復生命徵象，但最後仍併發肺炎、心肌炎，在住院後7天不幸死亡。

疾管署指出，截至1月12日止，全國公費流感疫苗接種數達482.2萬劑，尚餘約121.9萬劑，接種疫苗為預防流感最有效的方法，農曆春節將至，呼籲符合公費流感疫苗接種資格的民眾儘速前往接種，未具公費接種資格的民眾也鼓勵自費接種，以獲得保護力。