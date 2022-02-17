印度稅收部門對中國電信設備製造商華為公司在印度的多處辦公場所進行搜查。示意圖／擷自DW新聞影片

印度稅收部門對中國電信設備製造商華為公司在印度的多處辦公場所進行搜查，這是印度對華為逃漏稅調查的一部分。

據路透社報導，印度政府不願透露姓名的消息來源證實了印度媒體對此事的報導。報導說，印度稅務部門週二對華為在新德里、鄰近的主要商業中心古爾岡和全印科技中心、第三大城市班加羅爾的多處辦公場所進行了突擊搜查，查看了財務文件、賬簿和公司記錄、華為的印度業務和海外交易資料。報導說，搜查人員帶走了一些文件。

報導引用華為公司一份聲明的話說，「我們已獲悉稅收團隊訪問我們的辦公室，以及他們與一些人員的會面。」

聲明還說，「華為有信心，我們在印度的業務完全符合所有的法律法規。我們將與相關政府部門聯繫以獲取更多信息，並按照法規和規定全力配合。」

路透社的報導說，印度稅收部門拒絕評論。

此前一天，印度政府2月14日才決定以對民眾隱私和國家安全構成威脅為由，再次封禁54款與中國有關聯的應用程序（APP），其中多個屬於騰訊、阿里巴巴、網易等中國大型科技公司。

報導表示，印度政府還請谷歌等公司在印度境內的手機應用商店下架這些應用程序。

自2020年6月起，印度政府先後封禁300多個與中國有關聯的應用程序，包括TikTok（抖音海外版）、WeChat（微信海外版）、UC Browser（UC瀏覽器）、Bigo Live（直播）、SHAREit（茄子快傳）等廣受歡迎的視頻分享社交或直播平台，稱這些應用軟件對印度的主權、完整及安全構成威脅。

報導表示，印度封禁中國應用程序的決定與近年印度和中國在雙方有爭議邊界地區的局勢趨於緊張並爆發致命衝突有關。

去年12月，印度財政部執法人員在20多個地方嚴查逃漏稅、做假帳或利用空殼公司洗錢等，其中被搜查的企業包括了中國的小米丶OPPO等在印度具有高知名度的手機企業。

今年1月5日，印度政府表示，經調查發現中國智能手機巨頭小米在印度當地的公司有逃稅行為，並要求補繳2017年4月至2020年6月期間的65.3億盧比，約8800萬美元的稅金。

小米在一個聲明中說，「小米印度非常重視，確保我們遵守所有印度法律。我們目前正在詳細審查該通知。作為一家負責任的公司，我們將向有關部門提供所有必要的文件。」