川普律師團林伍德律師，在喬治亞的群眾大會上說，「請各位準備憲法第二修正案，應該攜帶的物品」，這句話的意思就是動用槍枝，用武器捍衛憲法上賦予的權利，這是美國憲法第二修正案的要義，今天美國總統難產，引出了一堆反美國的左派勢力，勾結中共企圖顛覆美國民主制度，林伍德律師這句話，正在暗示美國可能走到內戰。

華府充斥反川力量

林伍德律師對司法訴訟遇到挫敗，九成案子被駁回，很明顯，林伍德律師不只是不高興，而且已經對美國官僚體系絕望，尤其是德州所提的訴訟案件，最高法院不願受理，後來傳言，阻擋德州訴訟案件的首席大法官羅伯茲是共和黨籍，川普很信任的朋友，沒想到一個內幕視頻爆料，羅伯茲已經被民主黨的深層政府收買，視頻裡顯現的地方是艾波斯坦小島，這個小島以美國高層富翁和高官為服務對像，專門舉辦性愛趴，甚至有虐童色情服務，羅伯茲、克林頓在泳池談笑甚歡，交情絕非一般。

左派深層政府已經是美國政府的噩夢，根據《大紀元》的報導，美國有一個機構稱為SES「特別行政管理部門」，這個機構存在已久，成員8000人，主要是安置無黨派色彩的技術高級官僚，進入國務院以及美國政府各個部門，確保換黨執政，政府運作不受影響，這個出發點是好事，2016年，歐巴馬下台前，把6000多人換成效忠自己的人馬，而且通過不受退休年齡限制的條款，確定這些人可以一直在位子上，俗稱「建制派」，或稱沼澤裡的鱷魚。今天，川普在政府官僚中處處碰壁，原因就是沼澤裡的鱷魚太多了，這還不包含各州政府內部反川勢力在內。

美國局勢越來越緊張

外國媒體觀察美國大選，出現兩個假設命題，第一，如果拜登在20號無法順利上台，「黑命貴」準備暴動，如果動員軍隊平亂，美國內戰可能爆發，第二，川普無法連任，拜登上台，不滿舞弊政變的群眾拿槍上街，拜登出動軍隊，內戰可能爆發，不管誰上台，下場都不好看，大選演變到今天，已經進入兩黨生死戰，拜登急著要登場，造成既定事實。川普用各種辦法阻擋，19日，國防部的交接突然停止，傳說是川普下令暫停，唯一可以知道的，右派和保守媒體開挖沼澤，華府沼澤也越挖越深，涉及政變者族群繁多，私人金主，各種黨派加上技術官僚，名單一籮筐，這些人擔心坐牢，如今騎虎難下，只能和拜登綑綁一起，所以，很多骯髒事越來越多，阻礙川普的人馬一一浮現，華府沼澤原來充滿鱷魚。

外國媒體說，預計18日應該交給國會的情報總監大選報告，陷入難產，因為內部官僚出現意見分歧，一半主張把中共干預大選列入，另一半官僚認為應該是俄羅斯干預大選，雙方僵持不下，這份報告對川普發動軍事平亂有很大幫助，因此，20日消息傳出，白宮對是否動軍隊也分裂成兩派，佛林將軍一直主張部分戒嚴，對6個搖擺州進行改選，就足夠翻盤。

很顯然，不只是律師團不耐煩，很多支持川普退伍軍人已經感到不耐，20日，一個稱為OATHKEEPERS「誓守宣言」的軍事組織，要求川普趕快動用軍隊拯救美國，否則就會陷入內戰。

當然，時間拖越久，對川普越不利，因為民主黨陣營已經開始銷毀證據，包括喬治亞州州長坎普也遭到威脅，準女婿突然車禍死亡，而調查車禍的調查員突然自殺，很多跡象很不尋常。

12月14日，傳出一個「太陽風」軟件公司的ORION系統被駭客侵入，這個系統不只是被懷疑偷選票的「多米尼」使用，美國很多國家政府部門和這家公司也有合作，太陽風公司被駭客入侵後，緊急呼籲美國政府部門要切斷和太陽風的連結，沒想到三天之後，美國國務院、國防部及其他很多機構，也被駭客攻擊，川普認為這些攻擊來自中國，但是，網路安全局卻把駭客指向俄羅斯，雙方不同調，問題是，駭客攻擊目標動機是甚麼？內行人多知道，銷毀選舉舞弊的各項證據。

川普是否動用特權，派出軍隊平息叛變，宣布戒嚴，抓捕涉及大選舞弊的嫌疑人，扣押所有投票機器，但是，最近的消息說，「戒嚴是否宣布，白宮出現正反兩派爭論」，川普只剩下這一招，估計時間點應該是1月6日以後，是否會釀成一場美國局部內戰，到時候就會揭曉。



美國白宮。圖／擷自PBS影片