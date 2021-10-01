美國國務卿布林肯（左1）在匹茲堡主持美國和歐盟的貿易和技術會談（2021年9月29日）。圖／擷自美國國務院flickr

美國和歐盟的高級官員本週在匹茲堡就貿易和技術合作展開洽談，達成了多項共識。分析認為，美歐立場日趨一致，意在聯合應對中國在新興技術和其他領域帶來的挑戰，雙方的區別只是歐盟不像美國表達得那麼直白。

週三（2021.9.29），美國和歐盟啟動了「美國-歐盟貿易和技術委員會」（TCC）首次正式會談，該委員會旨在加強美國和歐盟對核心戰略技術的協調，維護供應鏈安全和減少對中國的經濟依賴。

雙方在會後發布的聯合聲明中沒有直接點名中國，但強調共享「民主價值觀」，並承諾共同應對「正在破壞世界貿易體系的非市場經濟國家」，這表明雙方有意願與中國進行更有效的競爭。

「這是一次富有成果的會議，大家都有明確的意願，要共同應對很多共同挑戰，」前歐盟貿易主管、現任彼得森國際經濟研究所研究員馬爾姆斯特羅姆（Cecilia Malmstrom）對美國之音表示。「雖然沒有提到中國的名字，但很多領域都指向與中國有關的問題的合作。」

十大工作組

除了雙方的貿易官員，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）的出席格外受到關注。分析指出，這意味著會談的重要性逐漸上升到地緣政治的外交層面，這兩個西方最大經濟體發出的信號是，新興技術應該基於民主價值觀。

新的貿易和技術委員會有10個工作組，分別負責在技術標準、供應鏈安全、氣候和清潔技術、人工智能，以及下一代通信技術研發等多個領域的關係和合作。

值得注意的是雙方將就外國投資篩選和出口管制進行協作，重點對象是敏感技術和相關的數據。這可能會對中國長期通過投資和進口來獲取歐美先進技術的行為展開進一步打擊。

智庫威爾遜中心的全球歐洲項目主任漢密爾頓（Dan Hamilton）對美國之音表示：「對雙重用途貿易產品和敏感技術的轉讓越來越讓人關注，特別是那些快速發展的技術，有許多對國家安全有影響。」

另外值得注意的還有小組將專門打擊「威脅安全和人權的技術濫用」，包括打擊任意或非法監控，並保護言論自由和隱私權等基本人權。

這顯然為針對中國的人權侵犯行為採取共同行動提供了空間。外界指控中國政府使用高科技監控手段來監視維吾爾穆斯林。另有指控稱，中國企業向全球多個國家出口了用於監控民眾的技術。

在備受關注的貿易方面，小組稱，將關注「來自非市場經濟政策和做法的挑戰」。美歐長期對中國不公平的貿易行為感到不滿，包括強制技術轉讓、非法補貼和國企的反競爭行為。

智庫彼得森國際研究所的歐洲問題專家柯克加德（Jacob Kirkegaard）表示，這個新成立的委員會和十個工作組為美歐雙方調整優先事項和製定聯合議程開闢了新渠道。

他說：「實際上是讓技術專家工作組開始運作。這更像是一個可以'升級'的過程，特別是在華盛頓有政治驅動力的情況下用於實施新的倡議。」

對中政策立場協調

漢密爾頓指出，這次會談最大的成果在於拉近了美國和歐洲的政策立場，包括他們的對華立場。

他說：「這是一項重大努力，試圖使這兩個世界上最重要的經濟夥伴保持一致，保持競爭地位，盡量不互相碰撞。」

與川普政府時期跨大西洋關係趨緊不同，拜登在就任初期就表示，他的政府將與盟友更緊密地合作，反擊北京的地緣政治野心。

布林肯在匹茲堡舉行的會談後說：「當我們共同努力時，我們有一種獨特的能力來幫助制定規範、標準和規則，這些規範、標準和規則支配著技術的使用方式，這些技術影響著幾乎所有公民的生活。」

美國希望歐洲能一起公開就中國不公平的經濟行為與其對抗，而許多歐洲領導人希望在與中國這個重要貿易夥伴打交道時採取更謹慎的態度。儘管美歐在如何應對中國問題上的表態不完全一致，但雙方都意識到需要對方的參與和合作。

柯克加德認為，歐盟在許多與中國有關的問題上正在逐漸轉向美國的觀點。

他告訴美國之音：「歐盟的立場正在演變，梅克爾離任德國總理可能會推動歐盟在許多與中國有關的問題上進一步向美國的立場靠攏，但這將是一個漸進的過程。」

不可忽視的是，美國和歐盟仍然擁有深厚的根基，是彼此最重要的經濟夥伴，雙方企業都渴望擴大這種夥伴關係。據美國商務部的數據，美國和歐洲都佔對方外國直接投資的約60%。

去年12月，歐盟向美國新政府作出姿態，發布了一份新的合作藍圖，稱「歐盟和美國一致認同中國日益增長的國際自信所帶來的戰略挑戰，雖然我們並不總是就解決這一問題的最佳方法達成共識」。

歐盟在今年初加入了美國、英國和加拿大對在新疆侵犯人權的中國官員和實體實施了製裁，還在5月因人權問題無限期擱置了《中歐投資協議》。

漢密爾頓認為，上述行動表明歐盟沒有將經濟利益和人權分開，只是在措詞上更為含蓄，美國則更願意將中國的挑戰說得更直白，但兩者對於中國的認識沒有真正差別。

他說：「美國和歐盟現在都在更密切地工作，討論面對中國這個系統性對手意味著什麼。因此，我不認為有很大的區別，可能有細微的差異，在實際行動方面並沒有真正的區別。」



2021年9月29日，美國國務院與歐盟官員在匹茲堡舉行貿易與投資會談。圖／擷自美國國務院flickr[]

