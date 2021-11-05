這是一間台東排灣族的長老教會，10月16日上午舉行新建禮拜堂落成感恩禮拜。

說這間禮拜堂「美麗」，並不是說它的建築物，而是該教會所發揮出來的功能。

這間禮拜堂座落在台東深山愛國蒲部落，全村的人幾乎都是信耶穌，只有兩種教會，一是基督教會，另一是天主教會。福音在部落傳開，是因為有一個孩子天生長短腳、及被鬼附身，森永教會林呂正喜傳道夫婦到愛國蒲部落開拓福音事工，他們用燒熱開水，禱告、熱敷，經過三個月陪伴後，上帝憐憫這位青少年，透過林呂正喜傳道夫婦的用心，醫治了這孩子，使附在身上的鬼離開，部落的人看見了都非常驚奇，全村的居民因此決定跟著信上帝，這就是該村流傳的「祈禱水事件」，福音就這樣子在村落裡傳開。1954年，林古風長老在感動之餘，決定將自己的一塊土地捐贈出來，然後信徒大家都齊心出力，把禮拜堂蓋起來。先是個很簡單的聚會場所，接著大家又出錢出力，全體信徒自己來，大家把綁板模、鋼筋、砌磚、水泥等這種才華用來在蓋禮拜堂。卻忘記一件很重要的事，就是把土地登記在教會的財產裡，也沒有人注意到這件事。

直到約五年前，該教會因為廚房漏水很厲害，教會又有辦課業輔導班提供晚餐，晚上也有老鼠常在廚房裡走動。在美國紐澤西台美教會有一位長老聽到了，就捐出一筆錢讓該教會去買建材，希望他們能有個乾淨又衛生的廚房。可是當他們拆除廚房要重建時，突然捐地的林長老之孫媳婦出現了，說那是她阿公留下來給她的土地。這位孫媳婦因在外面有債務糾紛，因此，債主向法院提告，查封在她名下的禮拜堂土地財產，且拍賣。雖然教會有提出會議記錄證明，向法官說明土地確實是林長老捐給教會的。但沒有辦理過戶登記，就是別人所擁有。而這種例子在原住民教會中發生過很多次。



愛國蒲教會與教育館全貌。圖／作者提供

2009年8月6至10日，台灣發生了很大的「八八風災」，許多原住民部落受創慎重，有的慘遭淹沒，喪失生命多達數以百計，財產流失不計其數，大家必定還記得「小林村」整個村落慘遭淹沒的悲劇。原本愛國蒲村落沒有這樣的問題，卻從那次巨大風災之後，他們鄰近的一座山出現了個缺口，土石連續落了下來。從此，只要有下大雨，或是有颱風警報，鄉公所就會趕緊派員和警察進入村落，強制居民必須緊急疏散到地勢比較高的國小去避難，直到現在都是如此。於是，在林全擔任行政院院長的末期，他用手上的行政裁量權，決定替愛國蒲部落遷村，並決定由「慈濟」建造永久屋，地點就在國小附近。部落有四十七幾戶住家遷移過去。但政府官員根本不理會教會一再提醒：沒有教會在，信徒即使住在最美的房子，也不會有平安的感受。建議政府也提供給教會一塊地，但對這些高高在上的官員，怎樣解說都沒有用。

這時候，剛好有位居住在美國加州的長輩聽到這件消息，向該教會牧者伊雅斯牧師夫婦表示，既然原本教會土地已經有糾紛，看看是否可找到新的土地來蓋新的禮拜堂，這是一個解決問題的方式。伊雅斯牧師很積極查出整個村落只剩下一塊300坪的「建地」，且就在國小隔壁，離信徒剛搬遷過去居住的「永久屋」很近，而且地主原本就想要出售。若能在那塊地建造禮拜堂和教育館，對課輔班的學生和教會信徒都是再好不過的了。這位長輩一聽，隨即幫助該教會將該片土地購買起來，因為那是原住民保留地，建造禮拜堂需要內政部核准，教會也很積極地向內政部提出申請要建造禮拜堂。就這樣從2019年開始興建，兩年多，在今年（2021）10月16日上午舉行新建禮拜堂落成奉獻感恩禮拜。

伊雅斯牧師夫婦是在2009年7月底到這間愛國蒲教會去牧會，剛去沒多久，就遇上了「八八風災」，全村遭到大水差點淹沒。就從去牧養到現在，最重要的事工之一，就是開辦課業輔導課，開始是開車到國小去載學生到教會來，也有大學生從台東騎著摩托車來幫助小孩寫作業、溫習功課，教會姊妹出來準備晚餐給小孩子吃。大家同心協力做好這件事，學生的課業逐漸展露頭角。愛國蒲國小，屬於分校，各年級需要有一位學生，若有一個年級沒有學生，就很可能會被撤校。學校請教會課輔班協助，因此伊雅斯牧師夫婦鼓勵家長及隔壁村的族人，讓他們知道教會有輔導班，且有很完整陪讀的系統，所以他們就將孩子轉到愛國蒲分校來就學。漸漸地，教育局也發現該校學生課業都有照規定的進度，且學生表現非常優異。特別是愛國蒲分校在台東縣全縣的評鑒，都是名列前茅。舉個例子說，該校參加全縣國小組英文朗讀，和英語說故事比賽都獲得第一名（特優），這項成績確實震撼了台東市區的學校。



愛國蒲教會新教育館讓更多孩子可以加入課業輔導的行列。圖／作者提供

不但這樣，最令人感動的，是分校的主任、老師，也會主動抽空來教會協助看顧課後輔導班的學生，關心他們，幫助他們，使學生感受到從學校來到教會教室，都有老師陪伴。這些小朋友當中，有些家庭是隔代教養的孩子，來教會不但可以保持課業跟上進度，且又有晚餐可用，不會有捱餓的困擾。目前課輔班有國小學生16名，這也是愛國蒲分校全校學生都到教會參加輔導班的課，有國中學生10名，高中生5名，他們都是從國小開始就在教會課輔班。

在深山中的教會，不是只有歌頌上帝的聲音，而是還有村落裡的孩子喜悅歡唱的聲音。這些小孩禮拜天也會去教會參加兒童主日學，也參加少年團契。今年有一位高中女生考上中國醫藥大學「醫技系」，成績相當亮眼。其實，從該教會課輔班陪伴長大的孩子，已經有三個考上了國立大學，且有好幾個獲得全縣英文朗讀，和英語說故事第一名的學生，被推薦去台東上嚴長壽先生和好友所創辦的「均一學校」，但這些孩子去了之後並不是很喜歡，原因是從那裡出來的學生，很多是高中畢業後就直接去外國就學了。特別是當這些深山出來的小孩剛開始去「均一」上學，看到放學時，學校門口一台台轎車在接學生回家時，那種滋味很難受，後來寧願選擇回到故鄉的國中，跟從小一塊兒成長的同學在一起。



愛國蒲教會活動舞台區牆上的裝飾都是課輔班的小朋友的作品。圖／伊雅斯

上帝就是這樣子看顧偏鄉，特別是在深山中盡心盡力在推動在人看來不起眼的事工。今年10月中，也是連續下了幾天大雨，原本是今年5月要舉行獻堂感恩禮拜，因為疫情而延至7月，又再延到10月16日，但就在那禮拜中連續下大雨不停，該教會又開始擔心山區道路多處坍方，無法通行。教會信徒和小孩都知道，只有祈禱上帝才是最好解救的方式。上帝真的很愛他們，垂聽他們的祈禱，大雨一直下到14日就不再下了。然後15日放晴、出大太陽，教會全體會友立即總動員，包括輔導課的學生也都參與清潔、整理，和佈置的工作。村長也趕緊聯繫鄉公所派出推土機、怪手等大型機具，把沿途山路上坍方下來的土石清除，開出一條可單線通車的路。就這樣，16日上午，我們去參加落成感恩禮拜的途中，還可看到處處都有落石警語，也有怪手、推土機等停在路旁。

整個禮拜進行得非常順利，他們把天賦美妙的歌聲發揮淋漓盡致，使參加獻堂感恩禮拜的群眾都深受感動。才剛從彰化基督教醫院因腹膜炎緊急開刀完成，出院兩天的伊雅斯牧師，也抱著虛弱的身體趕回愛國蒲去，當天他們夫婦兩人一起當司會，引領全場三百多人參加的感恩禮拜，那種搭配到接近完美的禮拜，真的是令人感動。

教會的美，不在建築物，而在它所推動的事工，讓部落的村民看見了信仰帶來的信仰亮光和盼望。



愛國蒲教會荏荏曼牧師以新約聖經約翰福音第四章記載撒馬利亞婦女在井邊和耶穌對話的故事所創作。圖／伊雅斯