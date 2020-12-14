●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

摩洛哥猶太人歡慶與以色列關係正常化，但伊斯蘭族群反對。摩洛哥建國時有大量猶太人，其中大多數約25萬人已經遷至以色列，目前仍有3000人，每年並有5萬以色列觀光客，關係正常化後預期以色列觀光客將大增。

不丹與以色列建交，以色列稱先前已經努力數年。不丹為佛教國家且與阿拉伯無關，一般認為並非川普所推動阿拉伯國家與以色列建交。

阿爾察赫停火後又發生衝突，亞塞拜然士兵4死2傷，亞美尼亞士兵6傷，雙方互相指控對方挑釁。俄軍表示並無大規模衝突。

巴西民調顯示拒絕施打疫苗比例自9%增加至22%，大多表示拒打中國製疫苗。

巴基斯坦

控訴印度以假新聞全球抹黑巴基斯坦。

不丹

與以色列建交，以色列稱先前已經努力數年。不丹為佛教國家且與阿拉伯無關，一般認為並非川普所推動阿拉伯國家與以色列建交的一部分。不丹目前僅與53國有邦交。

阿爾察赫

停火後又發生衝突，亞塞拜然士兵4死2傷，亞美尼亞士兵6傷，雙方互相指控對方挑釁。俄軍表示並無大規模衝突。

俄羅斯

面對英國配合美國對車臣違反人權施以制裁，俄國表示考慮報復。

白俄羅斯

總統盧卡申科遭瑞士凍結財產。

英國

因應若無協議脫歐，皇家海軍已準備出動4艘巡邏艦保護漁權。

奧地利

警方攔截大批將送往德國的武器。

希臘

以間諜罪逮捕2名羅德島人。

巴西

民調顯示拒絕施打疫苗比例自9%增加至22%，大多表示拒打中國製疫苗。

智利

表示將開始大規模施打輝瑞疫苗。

摩洛哥

猶太人歡慶與以色列關係正常化，但伊斯蘭族群反對。摩洛哥建國時有大量猶太人，其中大多數約25萬人已經遷至以色列，目前仍有3000人，每年並有5萬以色列觀光客，關係正常化後預期以色列觀光客將大增。

川普規劃10億美元軍售摩洛哥，包括無人機與精準彈藥。

阿爾及利亞反對川普承認摩洛哥擁有西撒哈拉主權。

卡達

稱在領海逮補巴林船隻上3人非法釣魚。前月巴林曾抗議卡達攔截兩艘巴林船隻，違反區域與國際協議。

衣索比亞

提格雷戰事後首度有非政府組織進入提格雷救援難民。

蘇丹總理訪問衣索比亞討論提格雷戰事。

伊朗

連結第二大煉油廠的輸油管線13日破裂爆炸，火勢已控制。伊朗石油設施老舊，經常發生事故，也常被懷疑是遭以色列滲透攻擊。

處決記者引起法國與歐盟抨擊，伊朗召喚法國與德國大使表達不滿，德國為目前歐盟輪值主席國。

奈及利亞

卡齊納省11日遭武裝民兵闖入學校綁架約400名學生，警方反擊使部分學生能逃走，政府軍追擊，在空中支援下與民兵交火。

阿富汗

首都喀布爾遭火箭攻擊1死。

伊拉克

首都巴格達機場爆炸。

福和會官方網頁：www.fratwn.org