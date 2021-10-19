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每日國際焦點

美國前國務卿鮑威爾因染疫過世，享年84歲。

以色列與印度下月起談判自由貿易協定。

北韓於東海岸發射彈道飛彈。

中俄共10艘軍艦駛過日本津輕海峽，日方嚴密監控。津輕海峽為開放國際船隻含軍艦在內通過的國際水道。

日本

岸田首相表示疫情後將建立新疾管部門。

豐田汽車至2030年將投資34億美元於美國興建電池廠。

南韓

調高減碳目標，至2030年要減碳40%。原本目標為26.3%。

北韓

於東海岸發射彈道飛彈。

中國

中俄共10艘軍艦駛過日本津輕海峽，日方嚴密監控。津輕海峽為開放國際船隻含軍艦在內通過的國際水道。

印度

因應民兵攻擊殺害11人其中包括5外籍移工，政府遷移喀什米爾數千移工到安全地區，數百人已逃離。

喀拉拉邦大雨引發山崩與閃洪，22死。

印尼

與馬來西亞關切澳洲核子潛艇計畫可能提升區域緊張。

菲律賓

警方擊斃4名中國安非他命毒販。

馬來西亞

入侵海域的中國調查船在馬國召見中國大使抗議2周後離開。

新加坡

個人學習平台新創企業Geniebook進行A輪募資募得1660萬美元。

越南

美國領事館出資296萬美元供越南慶和省50百萬瓦發電榮兩太陽能發電計畫新增儲能裝置。

泰國

用完現有中國科興疫苗疫苗庫存後，將停止使用，共使用3150萬劑。

緬甸

將釋放先前抗爭中遭逮捕的5636人。

阿富汗

美國駐阿富汗大使 Zalmay Khalilzad下台由副手接任。

歐盟

各國外長討論對白俄施加新經濟制裁。

英國

數位銀行Zopa募資3億美元，投資者包括日本軟銀。預估市值達7.5億美元。

伊比德羅拉將斥資60億英鎊投資北海3.1吉瓦離岸風場。

法國

表示白俄羅斯驅逐法國駐白俄大使。

德國

線上銀行N26目資9億美元，預估市值達90億美元。

俄羅斯

西伯利亞暖化速度為全球2.8倍，永凍土溶解造成房屋與基礎建設毀壞，至2050年損失將達7兆盧布。

瑞士

護士離職率高達46%，1/3護士為外籍，至2030年尚缺6.5萬人。

義大利

歷史學家、前經濟部長，中間偏左的Roberto Gualtieri 當選羅馬市長。

亞塞拜然

要求國際法院下令亞美尼亞交出地雷地圖。

美國

前國務卿鮑威爾因染疫過世，享年84歲。

加拿大

杜魯道左派政府計畫加稅，但又將大增開支780億加幣，政府債務負擔將更重。

墨西哥

美國氣候大使凱瑞稱美國能源轉型將可為墨國帶來汽車工業工作機會。

海地

全國抗議綁架氾濫，美國聯邦調查局協助調查17傳教士遭綁案。

玻利維亞

內政部長稱海地總統刺殺案犯案集團在2020年時曾計畫暗殺玻國總統。

尼加拉瓜

歐盟稱尼國11月大選會是假選舉。

薩爾瓦多

數千人抗爭總統集權。

牙買加

警方擔憂邪教殺人攻堅宗教組織造成3死3住院。

以色列

與印度下月起談判自由貿易協定。

阿拉伯聯合大公國

杜拜與印度政府簽約興建印屬喀什米爾基礎建設。

土耳其

十國聯合聲明要求釋放慈善家Osman Kavala，土耳其召見十國大使抗議，含美、德、法、加、丹麥、荷蘭、挪威、瑞典、芬蘭、紐西蘭。

檢方下令逮捕與古蘭教士有關的158人含33現役軍人。

敘利亞

政府與反對黨同意修憲。

衣索比亞

提格雷軍稱政府軍轟炸提格雷首府默克萊，中央政府否認。

南非

開普敦清除外來入侵種松樹，松樹吸水每年損耗550億公升水。

奈及利亞

索科托州武裝槍手攻擊市場槍殺43人。

民主剛果

確認3例新伊波拉病例。

蘇丹

數千人靜坐抗議要求政府下台。

象牙海岸

前總統Laurent Gbagbo組織新政黨，稱從政到死為止。

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