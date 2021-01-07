任何一個受過正常教育的人，都應該具備有基本的民主自由人權的觀念，也應該有對其所處社會的認知與感情，尤其要具備對其所處社會的歷史知識。教育系的使命，應該是在培養這樣的國民。圖／作者提供，維基百科，民報合成

前言

50年前（1971），我考進政大教育系。大三時，因為發表文章批判黨國教育，遭這個「黨校」勒令退學。

數年前，這群教育系同學在Line中組了一個群組，也邀我加入。但是後來看到他們經常貼出一堆反民主、反本土的藍腦言論，我恥與為伍，退出群組。

聽說，該群組最近出現一張以「潘金蓮餵毒武大郎」的圖畫來諷刺蔡政府的美豬進口政策，不僅尖酸苛薄之至，而且根本轉移論點，惡意中傷。更可悲的是，還有一群人跟著附和起哄。讓我想起，我現在正在進行的回憶錄《小瘋人生》當中，有一段對當年這群教育系同學（當然不是全部）的回憶。我先節錄其中兩段在這裡，讓讀友了解這群「欠教育」的教育系同學，她（他）們後來幾乎都在「教育」我們台灣的子弟，思之悚然！

欠教育的教育系

...〔前略〕我前面說到班上的女同學絕大部分都講所謂「國語」，當然這是國民黨長期語言歧視的教育所致。許多人打從心底就歧視台灣本地母語，連所謂「本省」同學也是自我歧視自己母語，對自己母語有著深深的自卑感。

有一次，我聽到班上兩位同為客家人的女同學在聊天，盡是以所謂「國語」交談，沒有半句客家話。我忍不主問她們為何不講自己的母語，她們竟然笑著回答我說：「我不會講呀！」。我心直口快回應：「不會講為什麼這麼高興？」我的反應或許太冒昧唐突，但是我實在無法忍受流失自己的母語竟然還那麼自在。妳們讀的是教育系哪！教育的重要使命之ㄧ，不就是在文化的傳承與創建嗎？語言不是文化的重要部分嗎？

再舉一個現象看出她們對自己文化的鄙視。當時許多大學生常常偷偷開舞會（1971年2月18日教育部下令禁止學生參加校外團體活動，及校際聯合組織與活動，所以舞會是禁止的）。我雖不曾參加舞會，但是我問過那些經常參加舞會的女同學，舞會中放的音樂是哪種音樂？會不會放台灣歌曲？她們回答我說：「我們都放西洋歌，台語歌不適合舞會。」怪哉！為何舞會中的配樂不能用自己的歌曲，非得全部播放西洋音樂不可？你們要跳恰恰、探戈、倫巴、吉魯巴，或華爾滋，台灣歌曲中都有，誰說只能播西洋歌曲才能跳？在她們心目中，以自己語言唱出的台灣歌曲是低俗的。

說也奇怪，她們跳舞時，是全套的西洋式舞會，但是對於民主政治，他們卻以「國情不同」來拒絕。當我在班上公開痛批「黨化教育」、大談解除戒嚴、國會全面改選、解除報禁、開放黨禁等等民主政治的訴求時，她們就會替統治者國民黨幫腔，說「我們國情不同，不適合實行西方的民主政治」。當年，每次聽到這套國民黨「配給」她們的「黨義」時，我只能苦笑。原生地在中國長江或西江水系的草魚、鰱魚，都可以在台灣繁殖成功，西方民主政治，豈有不能在海洋文化深厚的台灣實行的道理？再看看受中國文化影響很深的日本，戰後怎麼可以實施民主政治？但是女同學們聽不進我這些話。她們不知道，西方除了有民主政治，也有專制政治，像希特勒、墨索里尼的法西斯政治不也是西方的嗎？早期極權哲學的創作者柏拉圖、亞里斯多德，近代極權主義的祖師爺黑格爾，或馬克思，不都是西方的嗎？於是我只好以其句型回應她們：「既然國情不同，我們也不適合實行外國的專制政治。」她們仍一臉茫然，我乾脆就近取譬，以幾位喜歡跳舞的女同學為例，問：「既然國情不同，不能實行西方的民主政治，為何可以開西方式的舞會？」當然她們的回答又是一套「合理化」（rationalization）說辭，什麼舞會和政治不同，不能類比云云。

對於這類同學的反應，我相當熟悉，因為在初中以前，我不也是這樣的心態與觀念嗎？我過去不也是國民黨制式教育下的「法西斯狂徒」，有著一套國民黨黨化教育下的「巴夫洛夫式」的「古典制約反應」(classical conditioned response) 嗎？只是，這批循著「標準本」教科書進入大學的一票女同學們，來到教育系已經開始修習「心理學」、「教育心理學」了，卻無能力發現自己長期被政治環境制約（conditioned）的狀況。

教育系學生對於最基本的民主政治常識都不具備，只知道效忠專制政權，將來進入教育界如何培養民主公民？如此「逃避自由」的心態，只是淪為一黨專政下的政治工具而已。

回到先前的議題，一個正常的公民，除了要有民主自由的理念之外，還要有對自己土地、文化的認同。想去拿美國公民證的人一定知道，要成為美國公民，不論哪一行業的專家，必須先通過美國歷史常識測驗。因為一個國家或社會的歷史知識的建構，是讓該國家或社會的人民自我認同的最起碼基礎。然而我們當時教育系的學生，不知道誰是蔣渭水、誰是林獻堂的人，比比皆是，這就好像美國人不知道誰是華盛頓、誰是傑佛遜一樣奇怪；在教育系，不知道誰是賴和、誰是楊逵的人，也比比皆是，這就好像美國人不知道誰是Emily Dickinson（愛蜜麗‧狄更森），誰是Edgar Allan Poe（愛倫坡），誰是Harriet Elizabeth Beecher Stowe（史杜伊夫人）誰是Hemingway（海明威）、誰是Mark Twain（馬克吐溫）一樣好笑。

任何一個受過正常教育的人，都應該具備有對其所處社會的認知與感情，尤其要具備對其所處社會的歷史知識。但是當時教育系的大部分師生給我的感覺是，他們不僅普遍對民主自由人權法治無感，也對台灣本土的歷史文化無知。教育家赫胥黎（Aldous Huxley）說過「Most ignorance is vincible ignorance. We don't know because we don't want to know.」意思是「大部分的無知，都是可以克服的。我們之所以無知，是因為我們不想去知。」

無知、不想去知，也就罷了，她們之中還會說「李筱峰你太偏激了」、「李筱峰你思想有問題」。每次聽到他們這樣說我，我總是啼笑皆非，我的言談只是民主政治的ABC而已，這些專制政權的擁護者卻大驚小怪！就好像一隻長久被關在鳥籠裡的鳥，看著在天空自由飛翔的鳥說：「天空的秩序都被你搞亂了！」我不期然想起智利的導演作家Alejandro Jodorowski說過的一句話：「Birds born in a cage think flying is an illness（在鳥籠裡出生的鳥，認為飛翔是一種病。）」對於這種指控，引發我後來發表〈論「思想有問題」及其語意分析〉。

進入教育界依然欠教育

三十幾年後（2007.11月）玉山社出版公司從我過去的政論文章中加以選編，出版了一本我的政論選集─《我的覺醒》。我將拙著寄送給許多親友，包括昔日政大教育系的同窗同學。幾天後，一位「翟」姓的女同學將我的書退回來，並在我原信封上寫了一句話─「理念不同，以後這種書不要再寄來」。這位女同學的敵視態度，倒沒啥大不了，可歎的是，她是一位國中校長，是影響台灣學子的重要角色，這不禁使我感到一陣悲涼！已經畢業三十多年了，台灣也早已民主化了，這位已經當了校長的同學，怎麼還停格在黨國威權時代？我真想問她，我的理念是民主、自由、人權、法治、人道、慈悲、平等，妳說與我理念不同，那麼妳的理念是什麼？妳用什麼理念教育學生？

數年前我們政大教育系的同學舉辦同學會，會中遇到一位當年經常和我辯論民主政治的女同學，我半開玩笑對她說：「二十多年前我們在學校時，你經常與我辯論，到如今我贏了。」

當年我提出的所有民主改革的見解，無一不被她們反對，如今則一一實現。所謂「國情不同」的渾話，早已破解。歷史的發展，證明她們站在歷史錯誤的一方。然而，她們之中顯然還有人無法從自己三十幾年來的錯誤歷史得到反省。民主化之後的台灣，進一步要追求自己的主體地位，然而我的舊同窗還在繼續抵擋，她們心中的抵禦（defense）的心理自衛機制（mechanism）依然在發作。聽到理念不同的言論，就拒絕面對。從當年的效忠專制政權、拒絕民主化，到今天的拒絕本土化，其心態毫無改變。可堪憂慮的是，這種閉鎖式心靈(closed mindedness )的人，卻是負責教育我們下一代的國中校長、教師。

以上諸多微詞，好像只針對我當年教育系班上的女同學而發，其實男同學當中也有令人不敢領教的。有一位大二時從中文系轉來教育系的張姓男同學，畢業數年後在屏東縣當了某國中校長。有一次同學會中，他大罵民進黨政府「專制、獨裁、壓霸」，理由是民進黨籍的屏東縣長對他進行政治迫害。我問他如何受政治迫害？原來是縣長不該將他調職到他不中意的學校。這樣就是政治迫害？奇怪呢！白色恐怖時代，有許多校長被處決、被下獄，他都沒有感覺是政治迫害。例如1949年7月發生在澎湖的「山東煙台聯合中學案」，最後張敏之校長、鄒鑑校長，以及其他數位年僅19歲的學生都被槍斃，這位張姓同學都沒感覺那是政治迫害，他被調職就是政治迫害！吾不知何以觀之！負責教育台灣下一代子弟的教育界，充斥著這麼多欠教育的人！



當年作者在政大時提出的所有民主改革的見解，如今皆一一實現。圖／HC CHEN