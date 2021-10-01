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每日國際焦點

日本自民黨新任黨魁岸田文雄主要黨政人事安排出爐，黨四役人事敲定為幹事長甘利明、政調會長高市早苗、總務會長福田達夫、選舉對策委員長遠藤利明。麻生太郎可能轉任自民黨副總裁。

歐盟為法國潛艇合約問題，中止與澳洲的貿易談判。

澳洲2021年前9月企業購併交易創紀率高達3292億美元，年增近6倍，遠遠超過先前年總額紀錄2007年的1390億美元。

俄羅斯呼籲塔吉克與阿富汗之間冷靜。俄國接到報告指出雙方正在往邊界派兵。

日本

自民黨新任黨魁岸田文雄主要黨政人事安排出爐，黨四役人事敲定為幹事長甘利明、政調會長高市早苗、總務會長福田達夫、選舉對策委員長遠藤利明。麻生太郎可能轉任自民黨副總裁。

南韓

執政黨原本預計提出反「假新聞」法，受到嚴重反彈而退縮。

北韓

試射新防空飛彈。

金正恩表示願與南韓恢復熱線，譴責美國敵意。

中國

恆大債務違約第二筆4750萬美元債劵利息，信用評級遭下調到「接近破產」。

印度

調漲天然氣價格62%。

澳洲

2021年前9月企業購併交易創紀率高達3292億美元，年增近6倍，遠遠超過先前年總額紀錄2007年的1390億美元。

紐西蘭

立法禁止準備恐怖攻擊。

菲律賓

開始總統大選登記。

國防部長表示中國施壓反對美菲續約共同防禦協定。

泰國

全國洪災影響30省20萬戶，已7死。

計畫推出454億泰銖（13.4億美元）中小企業振興就業措施。

緬甸

軍政府稱外部因素造成經濟危機但會負責。

塔吉克

俄羅斯呼籲塔吉克與阿富汗之間冷靜。俄國接到報告指出雙方正在往邊界派兵。

孟加拉

羅興亞難民營領袖Mohib Ullah於9月29日遭持槍歹徒殺害，聯合國與美國譴責、敦促孟加拉調查。

柬埔寨

法院宣判新聞網站負責人因「假新聞」徒刑一年。

歐盟

為法國潛艇合約問題，中止與澳洲的貿易談判。

英國

卡車司機不足造成供應問題從加油站擴散到藥局，畜牧業警告屠夫不足造成數十萬隻豬無法屠宰。

法國

前總統薩科奇對遭判刑1年上訴，即使上訴失敗仍可望以居家軟禁的方式，不會受牢獄之災。

德國

通貨膨脹28年來最快。

俄羅斯

總統普丁於日內瓦會見美國總統拜登討論武器控制。

瑞士

解凍給予歐盟窮國資金，以改善與歐盟關係。

義大利

前里亞切市長Domenico Lucano過去以創新整合移民得到世界聲望，如今因違法協助偷渡而遭判刑13年。

波蘭

憲法法庭第四度延宕歐盟要求是否違憲的判決。

科索沃

與塞爾維亞對車牌問題達成協議，撤回邊界警力。

美國

鴻海將已2.3億美元買下美國電動車新創公司Lordstown汽車一座組裝廠並為Lordstown代工生產。

墨西哥

英國酒業大廠帝亞吉歐將投資5億美元提升墨西哥龍舌蘭酒產能。

巴西

亞馬遜森林大火較去年減半。

哥倫比亞

軍方稱有1900叛軍在委內瑞拉運作。

祕魯

譴責中國五礦資源造成反銅礦暴動。

古巴

與巴哈馬蘭結數百名想前往美國的海地偷渡客。

以色列

644名重症病人中，73%來自10%未施打疫苗者。

沙烏地阿拉伯

美國與沙國討論油價問題。

阿拉伯聯合大公國

杜拜2020年世界博覽會開幕。

土耳其

總統艾爾段表示尋求與俄國進一步國防合作。

埃及

收到美國第一批贈予的160萬劑輝瑞疫苗。

敘利亞

戰亂下疫情激增。

衣索比亞

驅逐7名聯合國官員。

索馬利亞

設立國營氧氣廠解決短缺問題。

卡達

敦促各國勿孤立阿富汗。

巴林

接待以色列外交部長Yair Lapid，會見國王、王儲、首相，參觀美軍基地。

蘇丹

數千人上街抗爭要求民主。

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