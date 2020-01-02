現在的澳大利亞，是個接納多元族群的國度，也是許多人移民、打工換宿的首選。但實際上，這是二十世紀後半才出現的轉變。由於身為英國殖民地且孤懸於海上，澳大利亞早期的外交政策對英國唯命是從，甚少與其他國家有密切往來，到了二戰中才開始有了轉變。戰後開始與周邊及環太平洋地區各國建立關係，積極參與國際事務，也廢除了歧視性的白澳政策，逐漸轉型為我們現在所看到的澳大利亞──一個對移民友善、接納多元文化，在國際組織扮演重要角色的國家，可以說澳大利亞雖獨立於海上，卻與世界緊密的連結著。

內文選讀

澳洲建國後，首都的選擇方式竟然是？

國家建立了，首都在哪裡？這是澳洲建國史上一個有趣的插曲。雪梨是澳洲開埠以來歷史悠久的名城，墨爾本因淘金潮而後來居上。維多利亞在1854-1892年間人口曾超越新南威爾斯，墨爾本街道整齊，是一個很有規劃的新興城市，朝氣蓬勃，人才濟濟。雪梨有英國的傳統，政要雲集，商貿繁榮，集政治與經濟方面的優越條件。兩者爭做國都，相持不下。在1899 年建國前的國民代表大會中終於達成協議，即在兩者之間另覓適當地區建立嶄新的首都，這就是今天的坎培拉（Canberra）。在1927年新都落成之前，暫以墨爾本為臨時首都。但無論如何也要給雪梨一點面子，就是當1901年1月1日開國大典那天，聯邦首任總督霍普（John Hope, 1860-1908）勳爵和首任總理巴頓（Edmund Barton, 1849-1920）率領全體內閣成員在雪梨世紀公園宣誓就職。同年5月9日聯邦國會移師墨爾本開幕，聯邦政府正式開始辦公。

澳洲史上任職最長的總理──勞勃．孟席斯

孟席斯是澳大利亞政壇異數，迄今尚無人能出其右。1939年初次出任總理時才四十四歲，1941年以後潛龍在野，經過八年的歷練，重上政治舞臺，正值國際反共浪潮，孟氏以詭譎的政治手段，嫻熟的政治技巧，以及準確的政治判斷，領導自由‧鄉村聯盟連續七次奪取大選的勝利並七次出任總理，空前絕後，出盡風頭。在英國國協的政治人物中，孟氏的聲望僅次於邱吉爾。

依照英國國協的慣例，每年英國女皇都會冊封一些有功人士。孟氏從政十數載，功勞昭著，卻一直婉拒冊封。直至1963年他年屆六十九歲，才接受冊封為「薊花爵士」（Thistle）。過去只有幾位英國顯赫的人物受過這個勳銜，地位特別崇高。1965 年秋天英女皇更封他為「五港都督勳爵」（Lord Warden of the Cinque Ports）。這個古老的頭銜有近千年的歷史，古時受封者可管轄英國北部五個港口，並獲贈城堡一座，備極尊榮。過去只有邱吉爾有此頭銜。正當他德高望重，聲名地位如日方中之時，卻突然在1966年元月20日宣布退休。五日後，離開政壇，退隱家鄉墨爾本，頤養天年。直至十二年後才離開人世，享年八十四歲。

澳洲年輕人所謂的「自助餐式宗教」

澳洲早期的罪犯移民經常酗酒、打架、濫交、盜竊，簡直無法無天。殖民地政府除繼續使用嚴刑峻法之外，只好利用宗教作為維護公共秩序的輔導工具。究竟用哪一種宗教呢？政府企圖以英國聖公會（Church of England）作為「國教」（state church），但遭到天主教（Catholic）、長老會（Presbyterian）、衛理公會（Methodist）和其他新教徒（Protestant）的反對而沒有施行。澳洲人認為信教是個人的事而非國家的事，應把宗教的信仰排除在政治之外，任其自由發展。

第二次世界大戰結束（1945）後，歐洲各國移民先後來澳，天主教和基督教之外還有東正教（Orthodox Eastern Church）和猶太教（Judaism）等的傳入。1973年廢除白澳政策之後，大批中東和亞太移民的湧進，又帶來不少伊斯蘭教徒、佛教徒以及其他信仰者。

除了這些古老的宗教之外，又分裂出許多不同教派，或從國外傳入一些新品種的宗教信仰。一些是原屬於基督教派，例如摩門教（Mormon）、耶和華見證人（Jehovah's Witnesses）、教皇派（Holiness）、聖靈派（Pentecostal）；一些起源於亞洲的，例如來自印度的印度教和錫克教（Sikhs）、來自中國的禪宗佛教（Zen Buddhist）、韓國的統一教（Unification Church）以及日本的天理教（Tenrikyo）。還有一些年輕人傾向所謂「自助餐式宗教」（Cafeteria religion），從多個不同的宗教或教派中擷取其中一部分，創造出自己的信仰和行為方式，甚至有些和健康的信念結合，如入靜默念（Meditation）、瑜珈（Yoga）和太極拳（Taichi）等。既有精神慰藉又有益身心健康，使得澳洲這個移民社會加上日新月異的新世代思潮，令宗教比以前更加多元發展，五花八門，但並行而不悖。

作者簡介

李龍華

國立澳洲大學歷史學博士，國立中正大學歷史學系副教授，專門從事紐澳史、港澳史、東南亞史以及海外華人史之研究。著有《紐西蘭史－白雲仙境．世外桃源》（臺北：三民，2015）。