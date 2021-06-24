陳時中昨天（6／23）下午二點宣布全國三級警戒延到7月12日，可是筆者在早上九點左右就收到網上傳來一幅很精美、高檔的漫畫，圖上有十個縣市首長，畫得唯妙唯肖；其中有九個站著，似是摩拳擦掌要準備一顯身手，唯獨最中間的柯文哲一個人蹲在地上皺眉頭，可能是還在想法子、或懊惱、或無計可施。粗字大橫批是「有人擺爛 全台受罪」，小標題則是未卜先知的說：「全台三級繼續延長至7月12日」。這幅漫畫主旨很明顯：「全台三級繼續延長至7月12日都是柯文哲擺爛害的」！

柯文哲是個極右的威權小獨裁，從台北市政和武漢病毒北市疫情看，也是個差勁的管理者。他政治上最大的弱點在於對國家定位上的不明與投機。但是他能從一個政治素人一步登天而榮任、連任市長，以至今天影響民進黨中央政權與政經利益，民進黨與蔡英文可謂「居功厥偉」。當年為了阻擋呂秀蓮出來選台北市長，蔡英文與謝系合作改變了初選規則，讓姚文智跑了個龍套，最後讓柯文哲出線。柯文哲要連任，蔡英文如法泡製，犧牲了姚文智，成全了柯文哲。

話說回來，三級警戒要全台都延到7月12日，真的就都是柯文哲害的嗎？當然不是。三級警戒要延到7月12日，至少須合乎兩個條件: （1）疫情沒有顯著改善；（2）中央疫情指揮中心須「決定」全台三級一律都延到7月12日。前者中央也有責任，後者完全不是柯文哲的責任。

依筆者個人觀察，「全台」一律三級警戒並不是兼顧民生經濟與疫情的最好措施。北、北、基、桃生活圈繼續三級警戒或有其必要，但是對其他縣市應可放寬一點。例如，餐飲業受創者甚眾、甚深，假如政府能規定好餐廳座位的安全距離及透明隔板的尺寸、禁止喝酒，則其他縣市餐廳「內用」，也可不怕跨區，是可以適度放寬的。現在「中央決定」全台一律三級警戒到7月12日，而又「事先」把這個責任一律推給柯文哲，讓柯文哲被全台唾棄，蔡政府這個大內宣真的是甩鍋、算計到家了。



作者表示，在昨日（6/23）早上九點左右就收到網上傳來這幅唯妙唯肖漫畫，小標題未卜先知的說：「全台三級繼續延長至7月12日」。這幅漫畫顯然是「事先」把這個責任一律推給柯文哲！圖／擷自網路，作者提供