日本的武漢肺炎（COVID-19）疫情持續擴大，確診數也逐漸升高，是否提升旅遊警示？行政院長蘇貞昌今（2）日表示，處理疫情都是以科學、客觀同時配合需要做決定，什麼時候宣布，尊重疫情中心、專家會議的判斷。

蘇貞昌今天視察中央流行疫情指揮中心，他在會前受訪時表示，政府對於世界各國的疫情做最精確掌握，疫情如達需要的時候，都會隨時向國人做明白立即的報告，並提出因應的要求，包括旅遊升級、什麼時候升級到什麼程度。

蘇貞昌指出，台灣的疫情報告透明、快速，最沒有隱瞞，政府處理其他國家的疫情，也都是用最科學、客觀、同時配合需要來決定，對於每個國家的情況都有最正確的掌握，都用最科學防疫的角度保護民眾，至於什麼時候要對哪一個國家做哪一種宣布，都尊重疫情中心、專家會議所作的判斷。

針對國內武漢肺炎第32案例、一名非法印尼籍女看護，曾照顧確診的案27，外界擔心非法移工恐成防疫漏洞，蘇貞昌則說，移工在台灣都像國人同胞一樣，我們感謝他們，對他們有周到公平的照顧，移工變成非法是不好，不過現在正是防疫疫情緊急時刻，移民署、警察人員甚至醫院也對移工的健康非常注意，不是在忙著防疫的時，又去做其他方面的事。

蘇貞昌呼籲，移工為台灣的經濟發展和民眾照護上有很多貢獻，政府會照顧在台灣努力貢獻的移工們，但也希望不要變成非法，因為非法就無法受到照顧，這樣對移工本身也不好，會努力往這方面做，希望移工朋友對台灣這個最友善、最公平公道的國家有信心。