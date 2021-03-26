《巢 Hideout》由來自台南市的稻草人現代舞團與來自台中的台灣木笛古樂演奏家林靖偉所帶領的 古微琉樂合作。將在27日與28日於衛武營國家藝術文化中心戲劇院 演出。

來自台南市的稻草人現代舞團年度當代舞蹈製作《巢Hideout》，2021年與來自台中的台灣木笛古樂演奏家林靖偉所帶領的古微琉樂合作。本月27日(六)、28日(日)於衛武營國家藝術文化中心戲劇院 共演出2場。

《巢Hideout》舞作除了展現來自經典文學卡夫卡〈地洞〉，以及杜思妥也夫斯基〈地下室手記〉醞釀迸發出充滿能量張力舞蹈表演的視覺震撼之外，也呈現出古樂團復刻回返「文藝復興時期」對人性細膩刻畫的現場演奏的聽覺享受，結合舞蹈家與音樂家對藝術堅持的態度與執著，共同連結19世紀文本和現今時代對現況的同感憂心，透過專業劇場的聲光環場沉浸氛圍，深刻真實的擊響現代社會日漸冰冷焦躁的人心深處裡，自省反觀的性靈覺醒與靈魂觸動。

稻草人舞團 藝術總監暨編舞 羅文瑾 分享她的創作概念，她說：「我們的作品是以當代舞為表現形式，這次是跟古樂團合作，而我們的議題其實是從百年文本去擷取主題跟靈感，結合我們現在社會發生的事情。《巢》舞作是在龐大的地洞裡一個地下室的小故事做串聯，開啟三大主軸的隱喻，一個是內心，自己把自己鎖在內心世界裡面，然後跟人有社交隔絕的一個封閉；另外一個像年輕一輩的，他們現在正在努力創建他們自己將來的家，他們汲汲營營勞動不懈想要（安全）居住的環境；還有某些人，可能是心境轉變，也可能到了一個年紀之後，想要轉換心情，不想要再侷限在一個地方，這樣開始流浪，他的家（巢）就是跟著他走，居無定所讓他想要去閱覽世界，甚至去找尋人生的意義。我的舞作總和以上三個的意象編創出來的。」

羅文瑾並說：「因為疫情的關係，很多人曾經經歷過被封閉在一個空間裡，原本大家自由到處去旅行，甚至去外面工作要去其他地方就都沒有辦法，這個作品剛好影射了我們現在的人，不管在外面甚至即便在家裡都還是很惶恐，我希望在這個作品裡面以我們的舞蹈和音樂做出不一樣的詮釋和回應。」

古微琉樂 音樂總監 林靖偉 提到關於音樂節和舞蹈的想法：「我們用的是西方文藝復興、巴洛克時期的樂器，有趣的地方是，我們用了很多種形式來呈現，主要是用巴洛克音樂配合舞蹈，也會使用巴洛克樂器演奏比較新的現代音樂，或者就是完全的即興，看舞者的動態和整個表現出來的情緒來彈奏音樂。」

他進一步說：「（音樂和舞蹈）要怎麼去做一個連結點，其實從以前到現代，唯一不變的主題就是人性，所以我們就從人心做為出發點，呼應文瑾編舞的三個隱喻，我們把它編織出來。有趣的是，你會看到有一些我們小學時候用到的樂器，像直笛還有一個黃風琴，像直笛其實他還是把巴洛克時期的樂器，所以一切也是在生活裡面，那我想這就使用方法，謝謝。」

古微琉樂音樂總監林靖偉 演奏著意寓深遠又動人心弦的文藝復興與巴洛克時期之古樂，結合當代即興音樂的演奏曲目，引領觀眾進入舞作巢居世界的無限想像，接著由稻草人舞團藝術總監 羅文瑾 親自表演居無定所充滿寓言色彩的浪遊者角色為開端，串聯出兩種極端生存面向的巢居想像.....

舞團資深舞者李佩珊揣摩演繹的一位離群索居的宅女，生活在其看似華麗高雅的地下室巢穴，終日埋怨世界的迫害卻恐懼離開自己封閉世界的糾葛情結，藉此對比另一種外在世界由舞團新生代舞者 何佳禹、倪儷芬、孟凱倫所展演充滿精力動能的勞動者形象，汲汲營營建造一處出於居安思危下所產生的龐大巢穴的庸碌狀態。

來自台中的台灣木笛古樂演奏家林靖偉，所帶領的 古微琉樂Musica Lequio Pequeno古樂團的傑出音樂家團隊包含，吳孟翰(巴洛克小提琴)、謝萱(吟唱)、郭欣怡(大鍵琴/鋼琴)一起創作並現場演奏。

尤值一提的是，進入劇場即看見舞台場景的龐大繁複設計，有別於小劇場的精簡單純，稻草人現代舞團邀請纖維藝術家曾啟庭和孫佳暄共同設計並構築舞台視覺意象，織羅打造出不同層次的空間特色，帶領觀眾進入《巢 Hideout》不同層次的生存意象，如蟻築穴勞動創建、作繭自居離群閉鎖、隨遇不安浪遊漂泊，每一個場景都將連結共感出大家所居處且關注的社會境況。