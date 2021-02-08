香港立法會議員黃碧雲2020年3月10日下午到員警總部抗議，要求警方約束前線警員侵犯新聞自由行為。圖／擷自美國之音，王四維攝

香港國家安全處星期天（2月7日）以涉嫌「作出具煽動意圖的作為」罪，逮捕了香港網路電台D100主持人傑斯（Giggs）。香港01網報導說，此案星期一將在西九龍裁判法院提堂。

報導說，傑斯的本名叫尹耀升，當局對他以及其他人採取的行動去年11月21日就已開始，當時警方上門拘捕了傑斯、他的曾姓妻子，以及一名女助理，指控他們在社交平台上發起籌款活動，用於支援因參加示威活動而要離開香港的人士，「資助主張分裂國家活動的人和組織」。

報導說，網台D100主持人傑斯2020年2月發起「千個爸媽、台灣助學」計劃，表示要資助因參與「反送中」抗爭而前往台灣就學、生活的年輕示威者。

此案被認為是香港警方首次動用國安法，拘捕眾籌計劃發起人。香港01說，除傑斯等人外，香港警方國安處上月29日，還以「金錢或者其他財務資助他人分裂國家」等罪名，拘捕2男1女，這些年齡28至58歲的被捕人士，獲得保釋至5月上旬。報導指出，香港警方國家安全處就此案已先後拘捕六人。

去年9月，支持香港民運的電台主持人譚得志，因為涉嫌「煽動」罪被捕。檢察官表示，香港電台主持人、「人民力量」副主席譚得志使用的抗議口號具有煽動性，目前譚得志正在拘留中候審。