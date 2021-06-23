●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

加拿大帶頭呼籲中國應讓聯合國進入新疆調查維吾爾人權。

匈牙利6大反對領袖發表聯合聲明若執政將反對2大中國計畫：布達佩斯復旦大學與貝爾格勒鐵路。

晶片廠格羅方德計畫斥資60億美元在新加坡、德國、美國擴廠。

塔利班在北阿富汗發動大規模攻勢，已經攻下370區中的50區。

日本

關西電力將重新啟動美濱核電廠三號爐，該爐已經完工上線44年，超過40年年限，需要延役，引起反對。

警方調查Uber Eats違反移民法讓越南移工打工。日本高齡化嚴重亟需引進外籍勞動力，但卻不鬆綁移工法規，造成動輒違法。Uber Eats表示將完全配合警方調查。

年度經濟指引正式提出周休三日。

烏干達奧運代表隊8名成員在日隔離。

南韓

南韓創立但主機設於美國的匿名通訊軟體Blind每月活躍用戶數6月增加至3,701萬人，成為南韓企業員工抱怨管道。

北韓

警告美國不要誤解領導人金正恩的傳達的訊息。

中國

全球鋼鐵生產5月年成長16.5%，但中國產出及需求都冷卻。

駐美大使崔天凱將離職，預期將由秦剛接任。

印度

加速施打疫苗，每日接種人數衝高到800萬人。

阿富汗

塔利班在北阿富汗發動大規模攻勢，已經攻下370區中的50區。

印尼

染疫人數超過2億人，加強防疫管制。

菲律賓

以色列派遣醫療團隊到菲國協助施打疫苗。

馬來西亞

計畫2025年可再生能源達31%，2035年達40%。

新加坡

晶片廠格羅方德計畫斥資60億美元在新加坡、德國、美國擴廠。

越南

7月將收到100萬劑阿斯特捷利康疫苗。目前已收到440萬劑疫苗。

泰國

允許接種疫苗完成旅客免隔離到普吉島。

緬甸

軍方裝甲部隊開入曼德勒與民兵交火至少2死。

澳洲

聯合國將大堡礁列為瀕危，激怒澳洲。

紐西蘭

與太平洋島國論壇漁業局續約5年，繼續支持該組織維護太平洋永續漁業資源。

歐盟

YouTube智財權官司勝訴，歐盟最高法院判決平台無需為使用者上傳違反智財權內容負責。

英國

為了歐洲國家杯準決賽與決賽，溫布利球場觀眾人數上限調高到6萬人，即75%滿。

英國準備加入CPTPP談判。

室內餐廳重新開放使得生鮮銷售下降。

疫情造成線上購物激增，但許多民眾買了之後未拆箱就放車庫，紙箱未能回收，造成原料短缺。

蘇格蘭希望於8月9日完全解除防疫管制。

法國

總統馬克宏的共和前進在地方選舉第一輪投票中排名第5，在13個選區中有4個區無法進入第二輪選舉，但仍有9個區勉強通過10%門檻，黨表示不會退出二輪選舉。

Amesys前執行長因出售科技產品給格達費，Nexa Technologies總裁等三人因出售科技產品給埃及塞西，遭判反人權罪。

工會譴責政府在2019年第一季，防疫關頭，仍減少了1,800病床。

德國

歐盟通過德國256億歐元疫後經濟復甦計畫。

義大利

6月28日起解除戶外戴口罩規定。

瑞典

法院維持原判，禁止華為在瑞典銷售5G設備。

芬蘭

Nokia表示員工可以選擇每周最多3天遠距上班。

匈牙利

6大反對領袖發表聯合聲明若執政將反對2大中國計畫：布達佩斯復旦大學與貝爾格勒鐵路。

俄羅斯

稱未施打疫苗者將無法在俄羅斯所有工作場所工作。

白俄羅斯

稱歐美制裁形同經濟宣戰。

美國

密蘇里州聖路易市21日晚發生槍擊案至少3死4傷。

加拿大

帶頭呼籲中國應讓聯合國進入新疆調查維吾爾人權。

巴西

國會通過巴西電力公司民營化。

委內瑞拉

海外移民藉由Valiu轉匯回鄉，Valiu藉由加密貨幣交易來達成間接轉匯。

以色列

新任財政部長表示，疫情失業補貼不會持續到6月以後。

土耳其

國產Turkovac疫苗開始第三期臨床試驗。土國目前使用國藥、輝瑞BNT疫苗。

伊朗

新任總統表示支持伊核談判，但不會與拜登會面。

警方逮捕非法比特幣挖礦農場，沒收7,000挖礦機。

沙烏地阿拉伯

央行表示延長中小企業可延後付款的紓困政策。總延後付款金額已經達1,670億里亞爾(445.3億美元)。

阿拉伯聯合大公國

阿布達比提供觀光客免費疫苗接種。

衣索比亞

聯合國專家表示厄立垂亞實質控制部分提格雷地區。

布吉納法索

警方遭伏擊11死。

福和會官方網頁：www.fratwn.org