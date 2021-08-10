國內以食物銀行模式幫助弱勢家庭的安得烈慈善協會邀請從國防部榮退得前參謀總長黃曙光上將，擔任安得烈慈善協會的終身志工。黃上將在國防部服務期間，雖然公務繁忙，仍然把弱勢家庭的需要放在心上，多次捐款支持公益團體，退伍後更以積極的行動參與公益，奉獻一己之力，成為社會弱勢的幫助。

安得烈慈善協會表示，黃曙光上將與安得烈慈善協會羅紹和執行長為舊識，對於安得烈慈善協會的服務工作有深入了解，安得烈慈善協會長期透過客製化的食物箱，每月援助超過5,500個弱勢家庭，肯定安得烈慈善協會服務的嚴謹、負責態度，因此已是該協會的捐助者。他退休之後，立志奉獻時間與體力參與弱勢關懷，安得烈慈善協會特別邀請他擔任終身志工，藉由參與協會的服務活動，以實際行動成為弱勢家庭的祝福。

黃曙光於9日先聽完安得烈慈善協會的工作簡報，並參觀四樓倉庫、三樓包裝作業區，對於協會嚴謹、務實的倉儲管理與物資運用，深表肯定，他甚至認為協會的資訊化作業，比許多公務體系還要先進，值得學習。

黃曙光表示，將公益作為志業一直是他的自我期許，尤其可以與舊識袍澤一起展開公益人生，更是一件美事，他已經預備好自己，隨時都可以參與服務。安得烈慈善協會羅紹和執行長也指出，能與昔日的長官一起獻身公益，是他的榮幸，他也邀請更多現役軍人、退役的袍澤一起參與公益，匯聚社會上正向的能量，一起溫暖社會。



黃曙光上將（右）參觀安德烈慈善協會四樓倉庫，對於協會嚴謹、務實的倉儲管理與物資運用，深表肯定。圖／安德烈慈善協會

安得烈慈善協會表示，在疫情嚴峻期間，協會除了需要維持既有的客製化食物箱得以穩定出貨外，更針對受到疫情影響的家庭提供「安心食物箱」，同時也針對急難家庭啟動「安心專案」，提供急難救助金或醫療補助金，幫助有困難的家庭儘快度過難關，歡迎社會大眾以行動支持安得烈慈善協會。

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