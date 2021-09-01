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每日國際焦點

日本內閣財經大臣西村康稔表示月內將與英國談判英國加入CPTPP事宜。CPTPP免去成員國95%關稅，參與國包括日越星馬汶萊紐澳加墨祕魯智利。

日本防衛省提出預算增長2.6%，達5.48兆日圓，以因應中國威脅。

阿富汗塔利班與潘傑希爾反抗軍交戰，塔利班7死多傷，反抗軍2傷。

澳洲與新加坡簽署疫苗交換合約，新加坡於9月送來50萬劑輝瑞疫苗，交換澳洲12月送還50萬劑。

阿富汗

塔利班與潘傑希爾反抗軍交戰，塔利班7死多傷，反抗軍2傷。

日本

防衛省提出預算增長2.6%，達5.48兆日圓，以因應中國威脅。

表示琉球莫德納疫苗受汙染可能是取疫苗的針造成。

南韓

國會通過修法通訊商業法，意圖以法律打破Google與蘋果在手機平台上的支付壟斷局面。

印度

駐卡達大使與塔利班高層對話，為首度與塔利班正式會談。

斯里蘭卡

疫情使主要外匯來源觀光業停擺，造成外匯危機貨幣大跌，使得糧食進口國斯里蘭卡8月通膨達6%，總統Gotabaya Rajapaksa宣布經濟緊急狀態，授權政府可沒收貿易商與通路的糧食存貨。

澳洲

與新加坡簽署疫苗交換合約，新加坡於9月送來50萬劑輝瑞疫苗，交換澳洲12月送還50萬劑。

第二季公共支出擴增2.5%至1347億澳幣，擴大內需提升0.7%GDP。

印尼

聯合國開發計劃署綠能計畫推動5年計畫在印尼偏遠小島安裝太陽能以利自給自足。

菲律賓

巴西蘭島軍方追捕民兵時對方引爆土製炸彈2士兵受傷。

越南

LG顯示公司將增加投資海防市14億美元，增加OLED顯示器產能至每月1300~1400萬片。

中國

美國財政部認定中國智路資本收購美格那半導體構成國安風險。

在中國政府打壓下，騰訊放棄音樂版權獨家授權權利。

哈薩克

江布爾州於8月26日爆炸起火造成士兵與消防隊員15死事件，國防部長因而辭職。

歐盟

將美國、以色列、黎巴嫩、科索沃、蒙地內哥羅、北馬其頓移出安全旅遊名單，將使美國觀光客銳減。

英國

日本內閣財經大臣西村康稔表示月內將與英國談判英國加入CPTPP事宜。CPTPP免去成員國95%關稅，參與國包括日越星馬汶萊紐澳加墨祕魯智利。

法國

強制公共場所員工如餐廳影院等需施打疫苗或有篩檢陰性證明。

德國

8月失業人口減少5.3萬人優於預期。

俄羅斯

俄羅斯將於裏海與哈薩克、亞塞拜然、伊朗舉行聯合海軍軍事演習。

西班牙

王位繼承人萊昂諾爾公主前往英國威爾斯就讀大西洋書院 ，與荷蘭公主阿列希雅成為同學。

波蘭

憲法法院停止宣判歐盟法治規範是否違反波蘭憲法。

美國

颶風艾達侵襲造成路易斯安那州至少4死，停電可能達1個月，以及供水困難。

墨西哥

移民局與軍警加強阻止從南方邊界北上前往墨西哥市的中南美洲偷渡人龍。

巴西

能源礦業部長Bento Albuquerque警告乾旱造成水力發電停擺，使缺電危機加重。

阿根廷

延長牛肉出口上限管制到10月。

智利

推出礦業發展藍圖，計畫至2050年產能自年產570萬噸銅增加至900萬噸，維持28%的全球市佔率，並發展提升可追蹤性至100%、減少用水等環境標準。

哥倫比亞

法院駁回檢查總長對前軍方領導人Mario Montoya將軍的非法謀殺指控。

委內瑞拉

反對黨改變抵制策略，將參與大選。

祕魯

安德列斯山脈高速公路上巴士墜崖29死。

哥斯大黎加

執政黨選出前經濟部長Welmer Ramos為2020年總統候選人。

以色列

加薩走廊邊界巴勒斯坦人連續暴動4日用著火輪胎與土製炸彈攻擊，以色列軍實彈反擊。

分發每個兒童自我篩檢組，期望以普遍篩檢降低開學感染風險。

沙烏地阿拉伯

艾卜哈支線機場遭葉門胡塞叛軍無人機攻擊8傷。

阿拉伯聯合大公國

以色列駐阿聯領事Ilan Sztulman Starosta表示疫情國後兩國貿易很輕易就能超過年總值10億美元。

土耳其

第二季經濟年成長21.7%，但7月通膨高達18.95%。通膨吃掉大部分經濟成長幅度。

伊朗

規劃與區域戰略假想敵沙烏地阿拉伯進行第4次會談。雙方於2016年斷交。

埃及

增產中國科興疫苗，規劃日產能數百萬劑，計畫自用以外更企圖成為非洲疫苗出口中心。

敘利亞

政府軍加強進攻反抗軍據點德拉。

衣索比亞

美國國際開發署表示提格雷均掠奪其於安哈拉的救援物資。

利比亞

的黎波里政府大樓發生交火衝突。

卡達

警告若孤立塔利班政府，將更進一步造成阿富汗局勢不穩。

巴林

首任駐以色列大使抵達以色列就任。

奈及利亞

設定以四大疫苗為優先，包括阿斯特捷利康、輝瑞、莫德納、嬌生，不包括中國國藥疫苗。

象牙海岸

測試發現先前認為感染伊波拉的病例其實並非感染伊波拉病毒。

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