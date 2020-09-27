劉傳來，1900年2月19日，生於日治時代嘉義番路庄（今嘉義縣番路鄉）。其父劉闊是清朝時期台南府阿里山理蕃通事，日治時代的番路庄庄長（今之鄉長）及台南州嘉義郡庄協議會員（類似現在的鄉民代表），可見其家族在地方上的影響力。

劉傳來自幼天資聰穎學校成績優異，1923年畢業於台灣總督府醫學專門學校，1924年任職總督府澎湖醫院醫官補，1925年前往日本進修，1926年返鄉於嘉義市開設民營「振山眼科醫院」。當時眼科專科醫師甚少，劉傳來的振山眼科門庭若市，病人求醫絡繹不絕，名聲很快傳遍南台灣，劉傳來的醫術也備受肯定。但在繁忙的醫業和豐富的收入之餘，劉傳來不忘醫學的研究，1938年進入台北帝國大學眼科學教授茂木宣門下，攻讀博士學位，1945年劉傳來得到博士學位，當時的研究論文是「高山族近視之研究」，可見其繼承父志關心嘉義地方原住民的健康狀況，積極向學及服務桑梓的精神令人感佩。

1945年，國民政府來台，接收日治時代台南州立嘉義農林學校（當時的嘉農棒球隊曾遠征日本轟動全台），改名為台灣省立嘉義農業職業學校（後來改制為國立嘉義農專及國立嘉義大學），劉傳來當時被任命為首任校長，1946年又當選為嘉義市參議會的參議員，又被選為台灣省參議會第1屆及第2屆參議員。在省參議會時期，1950年曾發生當時備詢的台灣大學校長傅斯年於議會備詢時中風昏倒，當時劉傳來就以醫生的角色在議會中加以急救而傳誦一時！劉傳來後來也擔任國民大會代表，可見二次戰後初期，劉傳來在嘉義政壇也佔有重要的一席之地！

但在1947年發生的228事件當中，劉傳來和當時的嘉義參議會同仁潘木枝、陳澄波、林文樹、柯麟、陳復志、邱鴛鴦、王鍾麟、許世賢等地方仕紳，曾代表民間前往水上機場與軍方和談，希望減少軍民衝突和無謂犧牲，沒想到同行的和平使者多人反遭逮捕槍殺，劉傳來雖逃過一劫，卻無法挽救同伴性命。後來白色恐怖時期，劉傳來的四弟劉明，也因活躍於台北而橫遭厄運被逮捕，劉家為了營救劉明而散盡家財，送了很多「保命金條」給情治人員和半山人士，最後雖能救回劉明一命，但其身體在獄中飽受折磨而終身病痛，這是劉家遭遇的時代悲劇！

劉傳來的長子劉榮顯，也是眼科名醫，於台北開設「振山眼科」，父子醫院同名，有薪火相傳美意！劉傳來行醫六十年，於1985年辭世，留下的「振山眼科」典雅的日式建築，高貴的檜木家具，成為嘉義地標之一（現為有名的林聰明砂鍋魚頭），吸引著全台美食饕客，也讓到訪者遙想起享譽一甲子的嘉義名醫劉傳來。



現今嘉義中正路上的林聰明砂鍋魚頭就是「振山眼科」的舊址。圖／擷自google 地圖