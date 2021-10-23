在沒有瓦斯、天然氣的那個年代，木炭是日常生活的主要燃料。木炭曾是蘆竹坑子重要的產業，隨著時代變遷而式微，這段漸被遺忘的繁華過往，因為阿公木炭窯再次被喚醒。

日治時期，蘆竹區東北側的坑子里是北台灣主要的木炭生產地之一，在地造林種植大量的相思樹，再轉賣給外縣市的木炭製造商窯燒。由於要將巨大的木材搬運至外縣市並不容易，於是木炭製造商開始在當地製造木炭窯，就地將相思樹砍伐分段，並放入窯內燒製成一塊塊的木炭，煙霧繚繞，飄散出獨特香味。

木炭產業黃金歲月

「台灣各家庭原本很少使用木炭，最常用的是煤及薪材，只有在煎藥時或是製茶時節才需要用到木炭。」國史館台灣文獻館研究員王學新表示，在日本人移入台灣後，不僅對各項能源有所需求，也喚起一般家庭對木炭的需求，各地木炭業進而興起，現為桃竹苗地區的新竹州更有台灣的木炭王國之稱，由於地理環境多山林，加上鐵路運輸便利性，整體產業發展迅速，產量多到可供應其他地區。日治時期對木炭的需求，除了原有的家庭和製造業，1937年中日戰爭爆發後，也成為重要補給的能源和物資。王學新提到，愈接近二戰末期，其實桃竹苗地區的木炭產業被賦予的使命也愈加沉重，對於木炭數量及品質的要求更是不斷地提升，同時可以窯燒出良好黑炭，也能製造日式白炭，深深影響台灣的木炭生產技術和炭窯設計。



木炭在高溫窯燒的過程中，透過窯頂的小洞將燒製木炭時的蒸氣排出。圖／林煒凱

窯燒味漸次消散

「小時候，沒有瓦斯也沒有電，家家戶戶都用木炭生火煮飯。」今年已經70多歲的阿公木炭窯窯主黃萬得回想，年少時期，坑子的山坡上種滿了相思樹，村民以相思樹作為燃料，並生產木炭補貼經濟來源，幾乎每個家庭都有一座木炭窯，但在瓦斯和電力普及化後，木炭不再是生活中的必備燃料，產業受到影響，也就逐漸沒落。

坑子里在全盛時期曾有超過20座木炭窯，在木炭產業蕭條後，停止運作的木炭窯一座接著一座毀壞。桃園市桃園區莊敬國小校長李明宗分享，「木炭和茶葉曾是坑子兩大重要產業，分別被稱為炭金和茶金。」不過木炭窯最怕潮濕的環境，如果長時間沒有燒製木炭，窯頂在雨水和濕氣的浸潤下，最終都會走向崩塌的命運。

李明宗在擔任蘆竹區頂社國小校長之際，為了再現當年在地重要的集體記憶並傳承下去，決定將地方特色與文化融入鄉土教育課程，邀請黃萬得、藍明欽、藍添元、凌明、李長釧、李金山、李阿坤等7位具有傳統建窯技藝的地方鄉親，合力重建兩座木炭窯，作為頂社國小的戶外教學場地之一。不僅讓年輕學子有機會認識自己的家鄉、瞭解在地產業發展史，也能保存及推廣傳統技藝。



木炭窯興建的期間，為學子上了一堂寶貴的鄉土教育課。圖／李明宗

木炭「窯」身一變

木炭窯的主體結構沿著山坡地形開鑿，鑿出的黃土加上鹽巴和稻草，攪拌均勻之後製成土磚，經過風乾與修整，將土磚先鋪成基底，再一塊一塊堆砌成圓形窯頂，窯頂上方以芒草鋪蓋超出屋頂，藉以阻擋雨水，避免潮濕造成炭窯崩壞。「從製作土磚開始，一直到搭蓋窯頂，7個人齊心合作，花了45個工作天完成木炭窯。」提起2004年的往事，黃萬得至今仍記憶猶新。



風乾土磚。圖／林煒凱



堆土、砌頂到填縫，將一塊一塊土磚建造成木炭窯。圖／林煒凱



木炭窯完成圖。圖／林煒凱

直徑4公尺、高8公尺的阿公木炭窯，一次可燒製5,000台斤的木炭。常見的木炭原料有荔枝樹、龍眼樹和相思樹，又以生長速度快、質地堅硬又耐燒的相思樹最為適合。手工木炭的製作過程相當繁複，將裁切好的木頭從搬入炭窯到木炭燒製完成，至少要1個月以上的時間，包含11天至12天的高溫悶燒，以及18天至19天的自然冷卻。



頂社國小旁的百年相思樹，見證著木炭產業的繁華與沒落。圖／林煒凱

由於木炭是透過窯內超過700度的高溫，將木頭本身的水氣逼出，達到脫水炭化的作用。因此，在燒製木炭時，燒火口需要不斷添加柴火，不能讓火熄滅，至少要3天至4天的時間才能到達一定溫度，而需要有人日夜守窯。等到木炭出窯時，因為窯內仍有餘溫，搬運木炭時會全身汗流浹背，空氣中的木炭灰碰到身上的汗水，讓每個人都變成「黑人」。黃萬得感慨地說，燒製木炭的工作非常辛苦，現在幾乎沒有人願意從事這一行，加上木材原料愈來愈少，如何讓這項傳統技藝持續傳承，需要更多人的參與和努力。



黃萬得回憶道，出窯時窯內餘溫仍屬高溫，加上空氣中的炭灰，對工人而言，工作環境相當艱辛。圖／林煒凱

傳統產業新價值

結合阿公木炭窯生產的相思木炭，竹峰茗茶將在地種植的烏龍茶，以手工烘焙方式出品「相思炭焙茶」，除了清爽的茶香，還帶著獨特的焙火香氣，多層次的風味相當受到喜愛，也為許多老一輩找回念念不忘的古早味。

竹峰茗茶第三代老闆邱振權指出，早期茶產業與木炭窯是密不可分的，新能源的興起取代木炭烘焙茶葉，讓傳統技藝與智慧也隨之消逝，但在重建木炭窯的過程中，不僅留下地方耆老的口述歷史與傳統的造窯技術，更讓在地的茶產業和木炭產業創造新的經濟價值。

木炭窯重建的背後，有著一群人的熱心付出，他們用心守護珍貴的地方文化，期盼為逐漸消失的傳統產業創造新的契機。木炭，具有除濕、除臭等功用，不只是烤肉才會出現的燃料，如今應用在製茶過程，為在地「茶金」產業注入新意，也重新找回昔日「炭金」產業的價值。



竹峰茗茶與阿公木炭窯合作，透過相思炭焙茶活絡地方產業。圖／林煒凱

※本文轉載自《桃園誌》No：76