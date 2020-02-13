行政院會今(13)天討論因應武漢肺炎衝擊產業的紓困措施，行政院長蘇貞昌裁定防疫特別條例與特別預算，指示下週行政院院會通過「應變及紓困特別條例」，特別預算的總金額初估600億元，包括疫情結束後推出20億元的酷碰（coupon）折扣抵用券，以刺激消費。

國內產業受到武漢肺炎疫情波及，行政院長蘇貞昌今天主持行政院院會聽有相關部會有關針對觀光業與交通運輸產業、內需型產業、農業等3大類紓困等方案，做出相關裁示，指示在下週行政院院會通過「應變及紓困特別條例」，初估特別預算的總金額初估為600億元。

在各項產業紓困因應措施中，也包含了疫情結束後推出20億元的酷碰折扣（抵用券），官員表示，政府為刺激經濟，鼓勵民眾增加買氣，將參考民間的酷碰（coupon）優惠，民眾花錢，政府提供折扣，規劃「你花錢我打折」的優惠措施。由政府給折扣，店家可加碼，在既有的消費基準上振興買氣、提振內需。

不過，這次規劃的抵用券並不是消費券，消費券會直接排擠既有消費，採用部分抵用的方式則是會擴大消費，帶來額外收益。至於推出時間與實施細節，則將視疫情發展再定案。

蘇貞昌表示，政府除針對受疫情衝擊陷入短期困境的業者，提出短期紓困方案外，在中長期的振興與升級轉型，也會積極予以協助，這部分要請各部會首長親自監督，各機關在辦理紓困業務時，如有急迫經費需求，可在今年度既有預算中採「移緩濟急」方式，或依災害防救法規定辦理。