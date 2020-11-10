美國總統大選結果讓許多台灣人大受打擊，由於川普總統是政策上對台灣最友善的美國總統，如今票數落後，只能尋求法律戰，台灣人民擔心一旦美國政權更迭，是否還會持續對台灣友善的政策？然而，美國政權更迭與否操之在人，台灣的外交卻有自己努力的空間，並非只能被動等待。在這個不確定的時代，更要積極主動拉近與盟友的關係、開創外貿。

過去民進黨在野時期，受到歐洲保護主義說詞影響，盲目反對美豬進口，如今從善如流開放進口，不論美國由誰執政，這都是確保與美國良好關係，維繫兩國公平外貿的重要一步，在此需稱讚執政黨願意面對昨非今是，而不是執迷不悟。正如產經新聞台北支局長矢板明夫先生，於福和會十月月會演講時所提出的問題：台灣兩黨決議請美國協防台灣，卻說美國豬肉有毒，不進口，這樣說得過去嗎？

美豬問題過去一直是台美之間貿易談判的障礙，美國談判代表對台灣頑冥不靈，堅稱美國人已經吃了數十年的萊豬有毒，感到不可理喻，更提出報告，指出台灣市面上豬肉有各種較萊克多巴胺更不安全的瘦肉精、抗生素等藥物殘留，台灣代表只能啞口無言。

不論美國政權如何輪替，對貿易公平的要求都不會改變，台灣需要美國公平的接受台灣出口產品，就必須要公平的接受進口美國產品，這樣的對等關係是外貿的根本，更是邦誼的基礎。福和會當然支持開放美豬，以利台灣今後拓展外貿空間。

過去民進黨在野時，所屬立法委員與黨主席反對進口美豬，理由之一是國際對萊克多巴胺尚未定出標準，然而2012年聯合國食品法典委員會(CODEX)訂定殘留標準後，直到2016年，民進黨執政各縣市依然要求瘦肉精「零檢出」標準才能進口，如今反對黨縣市以子之矛攻子之盾，也以要求「零檢出」來抵制執政黨中央政策。

解鈴還須繫鈴人，當時如果民進黨執政縣市不為反對而反對，堅持科學上根本無意義的「零檢出」──任何儀器都有誤差值，即使不存在該物質，也可能因儀器誤差值而導致「檢出」微小數值──而是採用國際標準，今天在野黨執政縣市就出師無名了。

福和會在此向蔡英文總統野人獻曝：要徹底解決美豬問題並不難，只要發揮蔡英文總統一再強調的謙卑精神，執政黨坦然承認過去犯下錯誤，向國人道歉，放開心胸，展現人格，誠懇面對事實，相信會得到人民的肯定與愛戴。

美豬問題之後，進一步，台灣必須正視與日本之間的外貿問題，那就是：停止無理取鬧、毫無科學理性的禁止福島及周邊日本五縣食品。目前全球各國都已經視日本五縣食品為低風險，中國也已經逐步開放，韓國則只禁止水產品，唯獨台灣對日本舉世最嚴苛。

這樣對待台灣最親密也最重要的東亞盟友，到底有何科學證據？任何有基本科學常識的人都知道，輻射汙染並不會以行政區界限為範圍擴散，隨著風向與洋流，甚至可能汙染遠方，用周遭五縣的行政區界限來限制進口，完全沒有維護人民食安的功能，只是妨礙人民吃到想吃的美食，更觸怒盟邦。

要確保人民的食安，不要吃到有輻射的食物，應該是用科學檢測輻射值，而不是粗暴的用行政區劃分，輻射汙染不僅不會乖乖的隨行政區分布，更進一步來說，汙染源種類很多，難道其他國家、區域的食品，就不會有輻射汙染嗎？台灣不分青紅皂白認定福島周遭五縣就是有輻射汙染，矢板明夫先生表示，這甚至加重了日本國內的地域歧視，因為日本人會說，台灣認為你們這幾個縣是輻射縣，這對這些縣來說，情何以堪。

福和會早在2019年3月就召開座談會，呼籲政府應該以科學理性、公平外貿的原則，開放美豬以及日本五縣食品，更應停止汙名化美豬與日本五縣。如今，面對國際間更大的不確定性，台灣更必須把自己能做好的部分做到最好，至於不但沒有積極結交盟友，還自毀經貿結盟的愚行，更是萬萬不可繼續。

在此，福和會呼籲，政府從善如流，繼開放美豬之後，盡快開放日本五縣食品，在這個不確定的時代，率先穩固台灣與日本的邦誼，也能讓國人風雨生信心。