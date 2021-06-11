美國商務部部長吉娜·雷蒙多（Gina Marie Raimondo）6月10日與中華人民共和國商務部部長王文濤通電話，要求中國政府為美國公司在中國市場創造公平的競爭環境，並對美國技術加強保護，嚴防未經授權者的非法盜用。圖／擷自美國商務部

美國商務部6月10日星期四宣布，吉娜·雷蒙多部長今天與中華人民共和國商務部部長王文濤通電話。雷蒙多向王文濤介紹了拜登政府以美國工人為重點的經濟政策，同時對中國不公平和扭曲市場的產業政策表示擔憂。雷蒙多部長要求中國政府為美國公司在中國市場創造公平的競爭環境，並對美國技術加強保護，嚴防未經授權者的非法盜用。雷蒙多部長表示，她期待著未來與王部長就這些問題進行更加深入的討論。

中國商務部當天也表示，王文濤應約與雷蒙多就兩國商務領域內的有關問題進行了討論，坦誠並務實地交換了意見。中方表示，中美商務領域對話交流十分重要，同意推動貿易投資務實合作健康發展，妥善處理分歧。

本月早些時候，中國副總理劉鶴與美國財政部長葉倫進行電話交談。5月底，劉鶴與美國貿易代表戴琪進行了類似的「坦誠」意見交換。

美中這兩個世界最大的經濟體目前在各個方面都存在爭執。美國參議院本周批准了旨在提高美國與中國技術競爭能力的一攬子立法，也引發了北京的強烈批評。

不過本周三，拜登總統撤回了一係列川普時代的行政命令。那些行政命令試圖限制美國人使用來自中國的TikTok和微信（WeChat）。TikTok的母公司是總部在北京的字節跳動。微信則是總部設在深圳的中國手遊巨頭騰訊開發的社交應用程序。

拜登總統發布的新的行政命令要求對外國控制的應用程序進行廣泛審查，以確定它們是否對美國構成安全威脅。

在周四的社論中，北京官方的《中國日報》稱，美國的科技立法「是為冷戰而部署」。這個論調與中國官方媒體在報導戴琪、雷蒙多和劉鶴及王文濤電話交談時所說的坦誠交流、務實合作，以及促進貿易和投資健康發展等積極論調相去甚遠。

與此同時，拜登政府還將重啟在川普政府期間暫停的美台貿易和投資談判。就在美中商務部長進行電話交談的同時，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）星期四（6月10日）與台灣行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中舉行視訊對話，討論雙邊經貿關係。

美國貿易代表辦公室說，美台雙方將在未來幾個星期內舉行美台《貿易暨投資架搆協定（TIFA）》下的第11次會議。恢復美台《貿易暨投資架搆協定》下的經貿諮商一直是台灣蔡英文政府對美外交的重要目標之一。

中國駐華盛頓大使館發言人就美台貿易談判對華爾街日報表示，美國應「停止與台灣一切形式的官方交往和接觸，停止以任何實質性方式提升與台灣地區的關係」。