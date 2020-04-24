電腦變得越來越聰明，以至於它們能夠迅速超越人類的智慧。在上海舉行的世界人工智慧大會上，SpaceX創始人伊隆·馬斯克（Elon Musk）說，電腦越來越聰明，以至於他們可以迅速超越人類情報。馬斯克告訴阿裡巴巴董事長馬雲（Jack Ma），他保證人類最終將「以各種方式」被電腦超越。「我們應該假設的第一件事是，我們是非常愚蠢的」馬斯克說。「我們絕對可以使事情比我們自己更聰明。」

相反，馬先生則持相反的觀點，他指出，機器從未產生過生命，雖然電腦可以擊敗遊戲，但他們可以贏得比賽的事實，在某種程度上沒有多大影響：誰願意玩一個他們知道會輸的遊戲？馬認為，遊戲是供兩個人一起玩的，雖然他可能想看兩台電腦對決，但他不想和一台電腦玩。但馬斯克警告。「AI比核武器危險得多。那麼，為什麼我們沒有監管監督呢？」

時至今日，科技給予了夢想力量，一切能夠想到的都有可能成為現實。國際上這兩年特別流行一種超人類主義運動，主要研究的是未來，人體膠可能超越現在的軀體，有如金字塔的木乃伊，實現各種之前無法實現的想像。在超人類主義者心中，最容易實現的是人擺脫軀體束縛的方法就是，將人類思維轉換成數據，將這些數據上傳到一個強大無比的電腦上。從此以後，人生活在一個虛擬世界之中，並在這裡達到了永生，前提是不會被關機，並且已經做好了備份工作。但有一個現實的困難就是真正實現上傳，目前還無法做到，上傳思維的論題仍然在研究階段。

但構建了一個完全虛擬的世界，在這個世界內人類思維被無限模擬，大腦被上傳到虛擬世界，人類生活在一個矩陣組成的空間中。技術企業家伊隆·馬斯克同樣加入了虛擬世界的討論，他認為未來人類很可能生活在一個由計算機模擬而出的世界中。假設真的可以將人類的思維上傳到電腦，那麼在這之前就首先要解決一些嚴肅的問題。第一，可能性問題。根據科學統計，人體的大腦大約有超過900億神經元，這些神經元之間又相互連結，搭建了無數根神經橋。如果將人類思維數據化，變得可以複製，就必須構建出一個由億萬根神經元組成的圖譜，這顯然是目前的人類無法完成的。

又活體大腦中的神經元在不斷發生變化，相互之間的連結也在動態改變。大腦中究竟有多少分子，分別扮演者怎樣的角色，是電腦所無法推測的，更不是電腦可以代替的。未來有一天大腦也許真的可以和電腦連線，但電腦永遠無法取代人類神奇的大腦。

只要人類能夠有足夠強大的內容製造技術、對超大規模信息的計算傳輸支持，以及對人類大腦的理解與控制。但是隨著虛擬和現實的界限變得模糊，隨之而來的人類的生存方式，也將迎接翻天覆地的變化。

如果虛擬現實技術可以提供和現實一樣真實的美好的體驗，使得虛擬世界的真實度和現實生活難辨真假，但是可以滿足人在現實生活中不能實現的各種願望，那虛擬現實就是比現實生活更美好的現實，我們還有理由選擇在現實世界中生活嗎？

在幫助人類克服現實生活中的一切苦痛方面，虛擬現實有無限的可能性。人生痛苦的來源，「生」「老」「病」「死」，都可以通過虛擬現實來克服。用虛擬現實克服「生」「老」「病」十分容易，虛擬世界可以讓人以他想存在的方式存在，而不是被迫出生，並投入到他所在的家庭、角色中。同時不受時間的限制，可以一直以他最喜歡的形象存在。並且虛擬世界中可以沒有疾病這個設置，同時即使人的本體因為疾病飽受病痛，但是虛擬現實通過直接向大腦傳輸信息覆蓋原本的疼痛信息，在虛擬世界中就可以沒有疾病的苦惱。

那麼，虛擬現實怎麼克服死亡呢？人類肉體的壽命不可避免的極限，但是在理論上人的思想記憶及一切大腦中的數據是可以被量化記錄，並且永久保存的。如果可以完全保存一個人大腦中所有的記錄，並且在虛擬現實世界中給予這個「虛擬大腦」一個軀體，那麼重要的大腦記錄將一直存在，如果搭乘的虛擬世界一直運行，那麼從某種意義上，就達到了「永生」，也產生了在虛擬世界中可以不死的數字化人類。唯一的區別是他們的軀體是虛擬的，同時與他們交互的世界也是虛擬的，實際只是存儲在某個伺服器中的數據。

按照自由市場經濟，享有永生權利的仍然只是少部分人，並且不是對人類最有貢獻的那少數部分人，而是總資本雄厚、掌握社會資源的那部分人。所以一個虛擬現實成為真實的世界，仍然不能避免矛盾，人性的本身決定了，不管人類生活方式與科技如何進化，社會矛盾必然存在，科技的發展，並一定能促進人類社會精神文明的發展。

電腦越來越聰明，以至於他們可以迅速超越人類情報。人類最終將「以各種方式」被電腦超越。