作者指出，交通違規處罰是行政罰的一種，政府設有交通警察丶交通助理員及各種先進電子監視器，還有必要將公權力委託給一般民眾「代行」嗎？圖／擷自新北警察局，北市警察局APP，民報合成

有關交通違規檢舉達人，每年檢舉數百萬件交通違規，造成車輛駕駛人動輒得咎，甚至有車輛行駛高速公路未每次打方向燈，一趟車程被檢舉罰數十萬元者，而一般員警受理檢舉開罰單，開到手軟，也無暇處理其他公務，針對這種泛濫檢舉，各地民意機關有相當負面反映，但也有「違規開單有錯嗎？」的反問，問題關鍵在於交通違規舉發，適合授權百姓為之嗎？以及交通法令訂定是否合理可行？先釐清此二先決條件再說。

「違規開單有錯嗎？」看似大哉問，但卻個是多此一問的假問題，有如戒嚴時期「電話竊聽」合法與否之質疑，當權者都以「不做壞事，怕什麼竊聽？」來回應，實是詭辯的似是而非。用在「交通違規開單有錯嗎？」也有類似邏輯——不違規，怕什麼檢舉？怕什麼罰單？問題在於所謂交通「違規」，是否合理？台灣道路多為二線道，內線為快車道，外線為慢車道，以機車而言，行走於道路上，根本是行駛於快慢車道之間或分道線上，若要死板板依「變換車道」規定打方向燈，一趟行程下來，可能要變換千百次方向燈，才能符合「規定」，否則就是「違規」，一路上，每輛機車都在閃閃爍爍有如電子花車車龍，令人眼花撩亂，試問，這樣的交通法規符合實際嗎？還是徒讓機車駕駛人一路分心「秒變」方向燈，以免受罰？

其次，交通違規處罰是行政罰的一種，政府設有交通警察丶交通助理員及各種先進電子監視器，還有必要將公權力委託給一般民眾「代行」嗎？如是必要，反推交通警察等及監視器設置為多餘，應廢除之，將薪水及設備費，改發給檢舉人代行職務，可否？交通違規如可委由民眾代行，其他各種涉及公權力事項亦可比照辦理，例如柯文哲市長在初任市長時，主張以路口監視器替代機動員警，取締違規停車，可乎？後來證之此措施不了了之，可見理論和實務，存在一定程度落差，還是要經過「實踐」才能檢驗可不可行，白貓黑貓抓到的是有害的老鼠還是無害的錢鼠？甚至會滅蚊子的壁虎？

將正確合理的交通違規取締和處理，回歸于有權責之機關及人員執行，方是正道，全世界先進國家，大概只有台灣有立法將交通違規取締公權力委由民眾「代行」，是種怠惰和濫權授權，早日更正都嫌怠慢，還糊里糊塗在爭議是否應該取消？當年立法院立此惡法，大有「亂世用重典」的「殺毋赧」的心態，實是「始作俑者」矣！



作者認為，將正確合理的交通違規取締和處理，回歸于有權責之機關及人員執行，方是正道。圖／擷自台北市政府警察局網站