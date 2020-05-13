嚴重特殊傳染性肺炎重創全球產業供應鏈及市場，一場「疫」外改變全球貿易局勢，臺灣業者面臨嚴峻考驗。貿易局攜手外貿協會協助我國廠商拓銷，於近期推出一系列活動，包含創新推出「線上小型機動拓銷團」、及「線上拓銷團」，並將舉行12場次的「全球市場趨勢報告會」，期突破疫情限制，帶領我商持續開發買主創造未來商機。

貿協今年一月推出的小型機動拓銷團主打提供臺灣廠商更迅速、更彈性的客製化服務，依據報名業者的產品特性及需求，發揮貿協63個駐外單位深耕當地市場及產業人脈優勢，協助每案報名廠商與3-5家海外買主進行1對1洽談。該專案原提供當地實體洽談服務，但為因應疫情衝擊，自3月起推出「線上小型機動拓銷團」，以線上視訊洽談取代，在貿易局的支持下推出更優惠的收費，力推在疫情期間帶給我商「有感服務」。

報名聖彼得堡站的業者表示，防疫期間許多歐洲國家已開始居家辦公，要邀約客戶的確不容易，但透過貿協「小機團」安排與當地業者視訊洽談，已與當地企業進展至詢價及報價階段，更有廠商有意成為該公司在俄羅斯的經銷商。另外也有報名東京的廠商反應，第一次跟買主線上洽談即被詢問報價，感到非常驚喜。該專案自年初上線至今，已獲逾400案報名，可謂在疫情期間逆勢突圍，協助臺灣廠商爭取海外訂單不間斷。

為了讓我國業者能掌握全球重點市場發展，在疫情控制後能搶先布局，調整海外拓銷策略，貿協也將於5月份起，每週四舉辦共12場次的線上市場趨勢報告會，內容涵蓋9大市場逾25個國家，由貿協研究員分享各國市場經濟近況，更將與駐外人員同步線上解答，分享當地第一手市場商機資訊。

此外，貿協也把拓銷團改為「線上模式」。以往實體貿訪團通常要花2個星期的時間跑3至4個國家，並在各國的飯店會議廳辦理一整天的貿易洽談會，「線上拓銷團」藉由數位推廣宣傳集結當地買主上線，讓報名業者在虛擬會議廳的一對一洽談上得以展示商品及型錄，由視訊與買主洽談。每張虛擬洽談桌搭配安排一名線上小幫手，協助廠商翻譯或技術服務。「東南亞貿易及布局訪問團」即選定泰國及菲律賓兩大潛力市場，將於5月19日及22日舉行。而6月3日及4日辦理的「印度線上拓銷團」則選定印度首都新德里，以及印度工業及金融大城清奈。「線上拓銷團」除了透過活動前1周先辦理線上產品發表會暖身外，更將加碼於活動結束後於台灣經貿網設置活動專區，供全球買主瀏覽，以達到拓銷力道的延伸，讓報名業者疫情期間不用出門也能搶商機！