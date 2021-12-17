「寒冬送暖 校園有愛」公益活動，桃園市長鄭文燦帶領所有參與者一起喊出「愛從桃園開始」，呼籲社會大眾在歲末年終之際關心脆弱家庭的需要。圖／安得烈慈善協會

桃園市政府社會局與安得烈慈善協會於今（12/17）日於桃園市立南崁高中舉辦「寒冬送暖 校園有愛」公益活動，桃園市長鄭文燦帶領學生們一起包裝食物箱，用行動傳遞溫暖，並號召社會大眾關注弱勢家庭的需要。

「寒冬送暖 校園有愛」公益活動在南崁高中的同學熱情表演中揭開序幕，隨後由桃園市長鄭文燦、社會局鄭貴華、蘆竹區長蔡志揚、南崁高中校長陳家祥、南崁高中家長會劉權曜和安得烈慈善協會執行長羅紹和帶領，共同宣示：「愛從桃園開始！」更呼籲社會大眾在歲末年終之際，伸手扶助並關心脆弱家庭的需要。

鄭文燦表示，看到食物箱豐富的內容就可以感受到安得烈慈善協會的用心，協助市府幫助每個受助家庭能度過難關，透過今天和學生們一起包裝食物箱，不僅一起為公益盡一份心力，同時也是最好的品格教育活動。



桃園市長鄭文燦。圖／安得烈慈善協會

今年是安得烈慈善協會初次協助辦理桃園市政府安家實物銀行方案，服務蘆竹、觀音、中壢、大園、新屋、楊梅地區有需要的脆弱家庭，並導入該會的客製化服務，協助照顧大桃園地區嬰幼兒、長者或身心障礙等特殊營養補給需求的弱勢家戶。



市長鄭文燦帶領南崁高中同學愛心包裝食物箱。圖／安得烈慈善協會

面對新冠疫情衝擊後所帶來的物價上漲、工作機會減少的社會現象，安得烈慈善協會除希望能發揮實物銀行的主動性，透過串連校園進行教育推動，不僅傳遞善的價值和愛的美善，並帶著學生們以實際行動幫助在地需要關懷的弱勢家戶，溫暖每個有需要的角落。



南崁高中同學們包裝食物箱，一起為公益盡一份心力。圖／安得烈慈善協會

安得烈慈善協會執行長羅紹和表示，感謝鄭市長的支持和肯定，協會很榮幸能有機會和桃園市政府合作，透過「安家實物銀行」方案的執行，一起關懷幫助桃園在地的脆弱家庭。



安得烈慈善協會執行長羅紹和。圖／安得烈慈善協會