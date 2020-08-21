如同我們在日台灣同鄉會王紹英會長所言，「制憲」是一條比「正名」更艱難的路，所以我今天還是把主題鎖定在正名，跟大家聊聊我自己的親身經歷和想法。

1988年我來到東京留學時，我被歸為「中國」留學生，我的外國人登錄證國籍欄被記載為「中國」，結婚登記時我被寫成「中國」人，戶籍謄本直到現在還是記載著我來自「中國」，奇怪勒！我從來沒去過中國但卻被迫當中國人，來日本這麼久也從來沒看過沒聽過日本官方或民間提到「中華民國」這四個字。所以簡單來說就是日本政府只承認中國，日本民眾也根本不知道這「中華民國」到底是哪個國家。

日本現在全國上下瘋狂流行來自台灣的珍珠奶茶，「台灣」這塊招牌已經無人不知無人不曉，但是若問他們知不知道中華民國，我保證幾乎100%是搖搖頭的。

在這裡我必須再度對日本人團體「台灣研究論壇」的所有成員及會長永山英樹表達最誠摯的謝意與敬意，由於他們長年來的努力連署及不停地抗議之下，在日台灣人的外國人登錄證國籍欄，終於在2012年開始被准許可以自由選擇用「中國」或「台灣」來登記了（尊重喜歡繼續當中國人的部份台灣人），之後，由永山桑領導的台灣正名運動更加大幅展開，包括要求日本文科省（教育部）改正地理課本的地圖中，將台灣歸為中國領土的部份，以及抗議製造地球儀業者把中國和台灣用同一顏色表示，以及目前正吵得沸沸揚揚的日本國防白皮書之荒唐內容等等。而主導這些活動且發聲的竟然都是我們的日本友人。當我們對自己的境遇只會默默哭泣或藏在心中憤怒不平時，有一群外國人路見不平拔刀相助，這時的我們是應該在旁邊看戲還是自己勇敢站出來呢？



台灣研究論壇會長永山英樹，帶頭為「台灣就是台灣」發聲，現場飄滿綠色台灣旗。圖／作者提供

王會長常說，我們不能光是心向台灣，把愛台灣掛在嘴上就好，重要的是必須心向在地國而且付諸行動，結合在地支持台灣的力量，凝聚在地國人的信賴和友誼，才能讓我們更有效率地向目標前進。



在日台灣同鄉會王紹英會長參與連署活動，抗議日本國防白皮書將台灣註記為中國的一部分之內容。圖／作者提供

在日台灣同鄉會自從王紹英會長上任以來，每次的街頭連署及抗議聲明文都不會缺席，永山桑不止一次很感慨地表示「我們一直在等的就是台灣人自己的行動和聲音，因為這樣才能讓台灣正名活動更有效也更有正當性」。所以我們該做的就是擦乾眼淚，勇敢站出來，讓支持我們的朋友不後悔，也讓自己的良心不留下遺憾。



在日台灣人也要發出聲音，別讓自己的良心留下遺憾。圖／作者提供