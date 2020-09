美國國務卿蓬佩奧呼籲美國州政府警惕中國共產黨的影響,他表示國務院目前正在審視《和統會》和另一個在美國境內運作的中共統戰部組織的活動。

蓬佩奧警告美國各州和地方政府提防中共及其代理人試圖影響美國地方政府以及進行監控和間諜活動。

蓬佩奧說:「目前國務院正在審議兩個在美國境內運作的統一戰線工作部組織的活動。一個是《美中友好協會》(The U.S.-China Friendship Association, 意譯),另一個是《中國和平統一促進會》(The China Council for the Promotion of Peaceful Reunification)。」

他說:「《中國人民對外友好協會》這個組織的名字聽起來是無害的。但是這個組織其實是中共中央統一戰線工作部的海外宣傳工具。用毛主席的話說,與武裝鬥爭、黨的建設,是中共三大『法寶』。」

他對州議員們說:「保護美國的利益需要保持警惕。警惕始於你們—以及所有的州議員。不管是哪一個政黨,當中國的外交官試圖接觸你的時候,很可能不是基於合作或者友誼的精神。」

他接著說:「要知道,當大流行病旅行禁令被取消時,如果有人請你訪問中國,你們應當問問是誰為旅行付費,而且那個人是否與中國共產黨有直接或間接的聯系。還要知道,那些接觸可能來自與中共相關利益共事的中國公民或美國人。」

蓬佩奧呼籲州議員透通過法律加強與聯邦機構的聯系,協助聯邦政府保護知識產權并投資篩查和反滲透行動。他還呼籲州議員們「忽視中共威脅並鼓勵市長和商人們在世界各地展開更廣泛的接觸」。

他還說:「你們還可以努力確保你們的州立大學不會受到與孔子學院等跟中共有關聯的組織的不當影響,確保來自中國、香港或台灣在威斯康辛學習的支持民主的學生不會受到騷擾。我們希望他們來這里。確保他們不受到你們校園裡親北京分子的威脅。」