台灣團結聯盟（台聯）今天前往監察院召開記者會，支持監委陳師孟行使法定監察權約詢承辦馬英九洩密案法官及肯定「司法是黨國思想最後防線」說法。陳師孟監委也在院內大廳接受台聯成員致贈鮮花給他加油鼓勵打氣送溫暖。圖／台聯提供

台灣團結聯盟（台聯）今天前往監察院召開記者會，支持監委陳師孟行使法定監察權約詢承辦馬英九洩密案法官及肯定「司法是黨國思想最後防線」說法。陳師孟監委也在院內大廳接受台聯成員致贈鮮花給他加油鼓勵打氣送溫暖。

不分區立委候選人潘建志表示，陳師孟監委約詢馬洩密案承審法官唐玥釐清有無枉法裁判，結果引起7成法官連署群起反對，說這是嚴重干涉司法獨立審判，監委行使「法定監察權」何錯之有？長期以來司法「辦綠不辦藍」的案例層出不窮，恐龍法官、檢察官判決不符社會期待已使人民嚴重詬病，歸咎原因就是長期受黨國教育充滿黨國思想的法官、檢察官充斥司法界，「司法是黨國思想最後防線」，台聯認同支持陳師孟監委的說法。

台聯社運部主任歐陽瑞蓮表示，台聯主張加速淘汰不適任之司法官、支持陪審制。法官不是太上皇，監委行使法定監察權，法官都要假借「獨立審判」進行「司法獨裁」而毫不避諱無理取鬧的話，只會更增加人民對司法的不信任感。

不分區立委候選人蔡以新表示，陳師孟監委擬約詢馬洩密案法官已累積67%法官連署反對，監委行使「法定監察權」和干涉司法獨立審判一點關係都沒有，司法官會不知道「監察院」的法定職權嗎？不知道人民對司法的不信任比例已超過法官連署的6成7、達7成以上了嗎？

針對國民黨副秘書長蔡正元發起「下架陳師孟」行動並指責陳師孟「把監院當東廠」，文宣部主任潘厚勳表示，國民黨別想轉移台聯及本土陣營訴求「下架吳斯懷」的焦點，蔡身為「孫文學院」發起者不知道孫文設置「監察院」的目的，不外乎是為了要制約一些違法亂紀的公務員和法官嗎？國民黨過去製造冤獄、白色恐怖造成台灣人受難的警總、保密局才是真正的「東廠」，東廠內盡是「黨國思想」的司法人員。