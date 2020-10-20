這個月國際政壇驚奇不斷，除了美國大選之外，美國左派媒體民調，川普已經追上，來到黃金交叉門口，相差5%，顯示拜登的敗相已經顯露。

泰國民運沒有止息

泰國的第二波民主運動，從7月持續到現在，仍未停息，本來，2月份泰國人對總理帕拉育處理武漢瘟疫不力，引發不滿的示威，在一個月後平息，但是，泰王瓦吉拉隆功跑到德國躲避疫情，拋棄人民，經過德國媒體報導，泰王在德國過著豪擲千金的生活，引發反對君主制團體的不滿，因此再度發起示威，而且情況越演越烈，泰王企圖滅火，卻在演說中表示：「希望泰國人熱愛君主制度」，火上加油，目前，泰國已經宣布進入緊急狀態，國際媒體關心軍方何時介入，過去的歷史來看，泰國政變可以成功，必須仰靠軍方決定，至於，泰國的國王制度還可以拖多久，恐怕將是重要焦點。

但是，同樣因為人民示威，引起政變的國家，發生在中亞的吉爾吉斯，這個國家政變又和中共推廣「一帶一路」脫離不了關係。

吉爾吉斯屬於突厥族，長期以來就是蘇聯的附庸國，仰賴蘇聯的經濟支援，1991年，突然接到莫斯科一紙公文，變成獨立國家，這個遊牧民族國家又驚又喜，或許因為沒有獨立自主過，在整個民主制度學習過程，更顯得舉步艱難，政變頻傳。

2020年10月4日，吉爾吉斯完成議會選舉，16個政黨中有4個政黨通過7%選票的門檻，這四個政黨被稱為親政府的「團結黨」，另外12個政黨槓龜，未達到最低選票門檻，進不去議會，這12個政黨不甘心失敗，10月5日，反對黨就用「團結黨」以煤炭賄選的理由，聚集六千民眾上街抗議，這些群眾很快占領首都比什凱克的總統府白宮，總統熱恩別科夫被逼下台，目前由國會議長代理總統大位。

這是吉爾吉斯第三次政變，2005年政變，總統阿卡耶夫被逼下台，2010年政變，巴基耶夫被逼下台，主要原因都是經濟搞不好，其次是貪腐裙帶政治無法徹底掃除，第三個原因是中俄在中亞的代理人戰爭，蘇聯崩解後，俄羅斯在該地區的控制，已經越來越無力，更因為中國經濟崛起，中共勢力已經滲透進入中亞諸國，引起俄羅斯緊張，以2010年政變來說，巴基耶夫與中共交好，幾乎變成中國附庸國，引起俄羅斯不爽，俄羅斯暗中發動各種言論攻勢，終於把巴基耶夫拉下台。



吉爾吉斯第三次政變，總統熱恩別科夫（左1）被逼下台，外國媒體訪問他為何放棄大位，他說：「我下令軍隊不准對示威人民開槍，因為我不願意擔負屠殺同胞的罪名」。圖／擷自公視新聞影片

一帶一路無力持續

吉爾吉斯本來是遊牧民族，因為鄰近哈薩克斯坦，成為中共「一帶一路」的指標，中共在吉爾吉斯投資金礦開發，去年因為破壞草原環境，引起草原遊牧民族大規模抗爭。對吉爾吉斯人來說，中共的投資並沒有帶來大量就業，只有對上層政客帶來好處，這也是吉爾吉斯人不滿因素，吉爾吉斯人口6百萬，但是，每年GDP卻不足50億美金，中共透過「一帶一路」，把多餘生產物資賣到吉爾吉斯，卻無助於本地人的工業發展，估計有100萬吉爾吉斯人，必須離開故鄉到外面打工，把薪水匯回到國內，尤其是俄羅斯的低階工作，很多是吉爾吉斯人擔任，但是，武漢瘟疫爆發之後，吉爾吉斯人被驅逐出境，外地打工賺錢受到阻礙，人民生活更加辛苦，這一次，吉爾吉斯反對黨發現政府勾結親政府政黨，利用煤炭賄選，選票達到24.5%，才引發示威，吉爾吉斯冬季寒冷，必須依靠燒煤炭保溫，所以煤炭是重要民生物資，不輸給金錢。

外國媒體分析這一次政變如此快速成功，背後還是脫離不了俄羅斯的黑手介入，俄羅斯趁著中共經濟下滑，對中亞的控制力削弱，給中國難看，尤其是在選舉之前，中共外長王毅剛剛到吉爾吉斯訪問，許諾大撒錢投資，現在錢還沒到，政變已經發生。

外國媒體訪問熱恩別科夫總統，為何放棄大位，這位總統說：「我下令軍隊不准對示威人民開槍，因為我不願意擔負屠殺同胞的罪名」。

權位或許可貴，但是，權力來自人民，這位總統的一番話，不知道中共頭子習近平聽懂了嗎？