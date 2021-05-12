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每日國際焦點

美國為了解除殖民地輸油管遭駭客攻擊造成的美東石油短缺，環境部暫時解除運輸燃油相關的揮發管制，交通部也暫時解除卡車司機工時限制。

特斯拉決定暫緩上海購地。

富士康印度iPhone生產線受到疫情影響，染疫員工須離開崗位，產能大降50%。

俄羅斯韃靼共和國首府喀山19歲青少年持槍孤狼犯案在學校連續槍擊，造成9死，其中7人為學童，兇手已遭逮捕。

日本

美國總統拜登選擇前芝加哥市長Rahm Emanuel為新任駐日本大使。

寶島社刊登大幅廣告抨擊日本政府防疫措施，稱沒有疫苗也沒有藥物，就像二戰末期軍閥要日本人以竹槍作戰一樣。

中國

特斯拉決定暫緩上海購地。

印尼

考慮對加密貨幣交易課稅。

越南

尋求mRNA技轉，以建立本國疫苗產能。

泰國

清邁逮捕非法入境的3名緬甸記者與2名緬甸反抗運動人士，將遣送出境。

印度

富士康印度iPhone生產線受到疫情影響，染疫員工須離開崗位，產能大降50%。富士康泰米爾納德邦廠專門生產銷售印度市場的iPhone，泰米爾納德邦也是印度疫情最嚴重的地區之一，富士康員工已超過百名染疫。

古吉拉特邦傳統認為全身塗滿牛糞尿可以防百病，疫情嚴重下許多印度人前往牛舍塗牛糞，專家警告不但無效，可能從牛感染其他疾病，更可能因為人群聚集牛舍造成疫情擴大。

英國

線上商務平台THG募資10億美元，其中包括日本軟銀投資7.3億美元。

英國激進環保虛無破壞主義者Gail Bradbrook，先前發動攻擊匯豐、巴克萊銀行，打破其於倫敦金融區的門面玻璃，並發動支持者故意用信用卡借貸捐款，然後故意不償債，妄稱是「金錢革命」，於11日英國警方以破壞與危害金融罪嫌將之逮捕。

法國

不堪疫情重負，法國加護病房護士罷工抗議要求加薪。

俄羅斯

韃靼共和國首府喀山19歲青少年持槍孤狼犯案在學校連續槍擊，造成9死，其中7人為學童，兇手已遭逮捕。俄國先前死傷最多的校園槍擊案發生於2018年於克里米亞的大學，兇手殺害20人後自殺。

保加利亞

4月大選後黨派分裂無法產生聯合內閣，總統指派國安會秘書長Stefan Yanev為暫時代理總理，將於7月11日重行大選。

馬爾他

軍方在地中海救起70名偷渡客。

美國

為了解除殖民地輸油管遭駭客攻擊造成的美東石油短缺，環境部暫時解除運輸燃油相關的揮發管制，交通部也暫時解除卡車司機工時限制。

美國口罩製造商因美國市場受中國低價產品淹沒陷入困境，26家中小口罩製造商組成的美國口罩製造商協會向拜登發出公開信，表示若無聯邦援助54%產能將在60天內倒閉，84.6%產能將撐不過1年，未來疫情來時將無本土產能。聯盟稱成員年產能37億片外科口罩，10億多個N95口罩，如今受中國貨逼迫，庫存高達2.6億片外科口罩、2,000萬個N95口罩。聯盟並稱，外科口罩正常材料成本每片3~6美分，中國貨售價竟低達1美分，控訴是虧本傾銷。聯盟不包括口罩大廠3M與漢威。

拜登重開歐巴馬健保政府網站Healthcare.gov，2月15日以來有百萬美國人登入加入歐巴馬健保。

加拿大

亞伯達省因為疫苗不足，停止施打第一劑阿斯特捷利康疫苗，目前手上有的疫苗將用來施打以施打第一劑者的第二劑。

以色列

耶路撒冷衝突引發以色列與加薩走廊的哈瑪斯交火，以色列空襲，哈瑪斯發射火箭，戰事持續第2日，加薩走廊28死，以色列亞實基倫市2死。

公平會罰款Facebook 600萬以色列謝克爾(5,099萬新台幣)，因Facebook購併2家以色列公司未經公平會同意，分別為2018年購併RedKix，2019年購併Service Friend。

敘利亞

伊德利卜省土耳其部隊後勤車隊遭火箭攻擊2死4傷。

埃及

蘇伊士運河管理局表示先前長賜輪卡住的運河南段將拓寬掘深。工程將2年內完成。

象牙海岸

與迦納受到乾季延長影響，水力發電大減，象牙海岸短缺200百萬瓦發電容量，將近總發電容量10%，象牙海岸出口電力到附近6國，出口容量從200百萬瓦減至60百萬瓦，使得鄰國跟著缺電，馬利自象牙海岸進口電力大減3成，導致短缺100百萬瓦發電容量，造成持續斷電。布吉納法索也從迦納進口電力，迦納自身難保進行分區限電。西非為可可重要產地，斷電下可可磨坊運轉率降至25%~50%，產業只能瘋搶柴油發電機，使得成本上升，負擔不起的只能停工。

南非

3月製造業產出年成長4.6%。2月時年衰退2.5%。

福和會官方網頁：www.fratwn.org