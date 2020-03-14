國內石斑魚滯銷有解嗎？

石斑魚為台灣重要的高經濟海水養殖魚類，曾是馬英九主政時期宣傳兩岸ECFA成果的主要樣板，風光一時，主要產地位於高屏地區，總產量約20000多公噸，內銷約占3成，外銷占7成，主要集中在中國大陸（占70％）和香港（28％）。受惠於活魚運搬船的直達彼岸，主要銷售對象為餐廳，消費型態以活魚為主，許多人因而致富。近年來由於中國大陸自行育種的龍虎斑肉質不差，體型適中，價格較低廉，不僅在當地熱銷也外銷到國外（包括台灣），確實影響到台灣養殖石斑的市場行情，出口總值從全盛時期的58.9億元新台幣降至2019年的32.9億元新台幣，出口數量也減少至2019年的14057公噸。

然而屋漏偏逢連夜雨，不僅多位石斑魚養殖業者，遭到魚販惡性倒閉損失慘重外，去年底中國大陸爆發新冠肺炎病毒，疫情擴及全國，許多地區開始實施封城、封閉式管理及限制居民外出等措施，來避免疫情擴散，外食人口大幅減少，魚類消費受到影響，加以港口通關作業及內地物流業務受到疫情影響無法正常運行，連帶許多進口水產品被壓倉無法及時送到市場販售，產銷無法順利對接，部分貿易商甚至暫停下訂單，對台灣的養殖石斑魚造成很大的影響，根據統計今年1-2月台灣石斑魚出口數量為1708公噸，金額1241.7萬美元，較去年同期2667公噸，總額2473.6萬美元分別減少了35％及49％，儘管加強促銷但國內銷售並沒有顯著成長，且蔡政府推動多年的分散市場措施並未能發揮效果，2020年1-2月出口到日本的石斑魚只有10公噸，出口到美國只有3公噸，菲律賓2公噸，越南1公噸，策略明顯有誤應徹底檢討。如今在供過於求的情況下，目前青斑的池邊售價也從每台斤100-120元降到每台斤70-90元，養殖業者多憂心忡忡，深怕疫情持續下去會影響買氣，拖垮國內石斑魚養殖產業。

為此，國內養殖業者除了期盼疫情早日結束外，也嚐試改養其他魚種如午仔魚、鱸魚、厚唇石鱸、黃鱲鰺等，不過若這些魚還是集中在中國大陸市場，那麼單一市場的高風險，仍然無法排除；特別是兩岸關係若持續惡化，今年底兩岸ECFA是否終止主動權在中國大陸，一旦成真，對台灣許多農漁業（包括鳳梨、鳳梨釋迦、石斑、午仔魚等）會是大災難，影響層面更廣，蔡政府不能只以假議題視之，必須事先做好準備。短期內政府可以給予石斑魚養殖業者必要的補貼、融資、低利貸款、保價收購、減免代管利息、獎勵出口等等，協助養殖戶度過難關，並鼓勵國內加工廠提高加工數量及開發石斑魚多元利用。

然而從長遠來看，考量中國大陸在許多養殖產業（包括石斑魚、鰻魚、吳郭魚、九孔等），已由「消費者」轉為「競爭者」，且為免重蹈覆轍，政府部門應該換位思考，不要等養出來了再找市場，應改從消費端著手，先透過各地駐外單位，收集當地具消費潛力魚種的資訊，再由政府召集相關產官學研共同挑選出理想的魚種，整合研究人力、物力，在最短時間內確立該魚種的繁養殖技術包括：健康種苗、飼（餌）料、病蟲害防治、日常管理等等，同時備妥行銷通路及目標市場，多管齊下， 避免單打獨鬥，各自為政。

在天然魚類資源日漸枯竭的情況下，養殖漁業是未來人類海鮮的主要來源，而台灣曾享有養殖王國的美譽，目前根基尚存。然而危機亦是轉機，如何把握機會重整台灣養殖產業結構，重新擦亮招牌，是所有身為養殖人應有的責任和使命。別讓中國笑我們外行領導內行！