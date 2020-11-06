今年的美國總統大選，引出網絡討論「政治押寶」一說，或者是「挺誰」、「支持誰」的說法，甚至有批評台灣政府的「押寶」說。筆者覺得完全正常，一點不怪，細細推敲與琢磨，那些大國還不是照樣「押寶」。其實，每一屆美國大選都一樣，誰沒有些想法？誰沒有些觀點？誰沒有些動機？

美國的地位決定各國「押寶」

美國是世界的霸主和領袖，主宰著國際政治風雲，似乎也影響著各國的外交、發展與國運。美國總統大選，自然是全球政治的頭等大事，你認可也好，你不服也罷，若想走進國際，若想步入未來，面對寰球的暗流洶湧，波詭雲譎，如何長袖善舞？如何運籌帷幄？都有一個「正確處理與美國關係的大問題」。無奈，這不是「押寶」者的錯，這是美國的地位決定的。

倘若加拿大、印度、冰島等國領導人換屆，有多少國家會操心與擔憂？又有多少人了解他們的新首腦誰是誰？

明年德國總理換屆，梅克爾總理已坦言，不會再續任，德國總理的繼任者是誰？自然歐盟、歐洲國家會比較關心與憂慮，與德國合作緊密的國家也會操心與關注，道理很簡單，德國是歐洲、歐盟的「老大」與「盟主」，正確處理好與德國的關係，便可說是拿到了與歐盟歐洲友好合作與發展的通行證。



明年德國總理換屆，梅克爾總理已坦言，不會再續任。圖／擷自DW新聞影片

德國公開「押寶」拜登

11月1日，德國外長馬斯在接受《每日鏡報》（Der Tagesspiegel）採訪時表示，期望在美國大選後重啟德美關係，並表示德國將在大選後不久向美國提出新建議。馬斯外長雖然拒絕回答在選舉中支持哪位候選人的問題，但他還是評論道，拜登堅持多邊合作是美國強項的立場，「個別國家不能單獨應對重大世界問題」。同時，馬斯抱怨川普對於歐洲關係的態度。他指出：「我們被迫聽到川普一口氣稱美國最大的對手是中國、俄羅斯和歐盟。應該結束這種說法」。

11月3日，德國電視一台「每日新聞」報導，美國大選結果對德國意味著什麼？在聯邦政府，許多人都希望拜登獲勝。聯邦議院的絕大多數外國政客都希望喬·拜登能贏得選舉。聯邦議院外交事務委員會主席，執政黨基民盟（CDU）主席候選人諾伯特·羅特根（Norbert Röttgen）相信，拜登將取得成功。盡管還不能說這將是「一次險勝還是壓倒性的勝利」。

自由民主黨（FDP）的外交政策專家亞歷山大·格拉夫·蘭姆斯多夫（Alexander Graf Lambsdorff）更加謹慎：「我想是喬·拜登勝選。但我很謹慎。四年前，我和其他許多人一樣，猜希拉蕊·柯林頓勝利。」德國政治家認為拜登是一個「討人喜歡的人」，說他懂得聯盟的價值，「他認為聯盟是符合美國的利益。因為朋友使美國變得更強大。這是川普從未理解的。」

11月4日，美國大選經過一天的點票，選情明顯有利於川普總統，德國電視新聞中，聯邦議會一片悲情，螢幕上的馬斯外長愁容滿面，是不是押錯寶的苦惱？德國的政治家們都接受不了這一選情……。



德國外長馬斯接受《每日鏡報》採訪時表示，期望在美國大選後重啟德美關係。圖／擷自維基百科，

中國是否也在「押寶」？

有人說：北京支持民主黨候選人拜登。國內坊間也有傳言：希望川普連任，川普執政4年，不斷退群，造成了民主國家、整個世界，群龍無首，這些年來，一些數據也很能說明問題，美中GDP差距不斷在縮小，川普連任，再給中國四年的機會。

筆者認為：中共政府不可能明確表示支持誰？傾向誰？對中國來說，川普與拜登都不會結束與緩解美中衝突，我們知道，「亞太再平衡戰略」與「跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議（TPP）」，從軍事、經濟與貿易方面等，全面圍剿中國，始於民主黨的歐巴馬總統，今天是川普續任，還是拜登接任，美中衝突與對峙，是否可能得到修復與緩解，想也不用想。估計中共最多是在斟酌「取其輕」，至於誰是「輕」者，中共一定是動心動念不會動口。

有兩個情況值得參考：

1、有媒體報導，中美貿易第一階段協議的農產品採購，中國在10月初大筆落單買進，據報導是超額完成。有疑問道：「為什麽不是留到美國大選後落單（不影響計劃完成）？偏偏要安排那個時間檔落實？居心何為？」

2、中共五中全會的「十四五規劃」的一些提法，與中國一貫倡導的「全球化」精神，及「維護國際產業鏈、供應鏈穩定。確保全球供應鏈開放、穩定、安全。」有相當的落差。比如說「科技自主」、「擴大內循環」等措施。美國提出與中國「脫鉤」，排斥5G技術，斷供科技產品等，「切斷一切關係」。中共顯然是在綢繆未雨、獨善其身。德國、歐盟期待著美德、美歐重啟外交與合作。拜登團隊的高級顧問已表示：拜登勝選後會積極與盟國商議，共同對付中國的策略，並強調會避免重複川普執政的錯誤，讓美國陷入獨自對抗中國的局面。

中國是否在展開新一波的「持久戰」？抵禦美德歐盟國等組團圍剿與制約中國？川普與拜登，誰更可能是中共擔憂的美國總統？我們拭目以待。