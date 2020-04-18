海軍艦隊3實習兵確診，而且有嗅味覺異常情況，外界質疑艦上醫官為何沒有及早發現通報?國防部軍政副部長張哲平表示，醫官傳回來的報告都是正常。海軍副司令梅家樹表示，不會假設醫官或官兵隱匿。圖/取自海軍臉書

今天傳出海軍艦隊3實習兵確診，而且有嗅味覺異常情況，外界質疑艦上醫官為何沒有及早發現通報?還是官兵隱匿?對此，國防部軍政副部長張哲平表示，醫官傳回來的報告都是正常，對此深表遺憾。海軍副司令梅家樹則說，不會假設醫官或官兵隱匿。

國防部軍政副部長張哲平表示，營區裡面只要有人發生症狀會立即送醫，有接觸者會依據情況區隔管理，一人一間單獨衛浴，若無親密接觸者、同一團體者，則是自主健康管理，每日定時量體溫兩次紀錄，全天戴口罩。

張哲平表示，軍艦都有派遣醫官隨行，也有派遣胸腔內科待在船上，協助觀察疫情，每日回報船上同仁健康狀況，很遺憾的是，醫官傳回來的報告都屬正常，導致政策督導單位無法掌握真實情況，國防部表達深感遺憾。

張哲平強調，初步檢視醫療紀錄，發現官兵當天是頭痛，體溫36.6度，可能隨艦醫官是依此專業判斷，沒有隱匿不報。

海軍副司令梅家樹則解釋，艦艇防疫作為部分，確實是有挑戰性的工作，換增加消毒頻率，針對人員分艙規劃，由於船上空間狹小，沒有足夠空間開會或用餐，因此會採取分批規劃，是基本的模式。軍艦上無論是量體溫、空氣換氣、消毒等，都有增加頻率，人員的身體狀況，有症狀時也會希望官兵儘速反應，交給醫師評斷。對於本次事件，不會假設是隱匿。

指揮官陳時中則說，對於船舶進出港及所有船員機制，靠泊我國港口前30天內無靠泊國外港口之船舶所屬船員入境得採自主健康管理，不是說停靠起算，是沒有停靠國外相關的，沒有接觸要30天，到港沒有馬上下船，這滿了30天後才下船。

至於該艦隊在返國前曾只去過帛琉，帛琉至今維持零確診，到底官兵如何染疫？陳時中表示，帛琉檢驗能力有限，只有美籍醫師做遠端示範，先前檢體送回台灣是陰性，但高度懷疑當地有潛藏病例存在。

海軍司令部副司令梅家樹強調，敦睦艦隊是在3月12日抵達帛琉，當地政府高度重視，入國前也有執行檢疫、填寫健康聲明書，在帛琉期間也都按照出國的防疫指導，全程攜帶口罩，在帛琉的所有活動都有戴。

梅家樹說明，為了防止不確定疫情，敦睦艦隊在抵達前3天，透過大使館了解帛琉情況，綜合考量下才靠岸。3月13日、14日在當地有舉辦政要歡迎儀式，還有僑胞聯繫晚會，但來賓有有實施相關作為。在當地參訪皆採團體方式進行，相關帶隊官兵全情攜帶口罩。

不過，媒體問及帛琉大使PO在臉書上的照片發現，許多官兵都沒有戴口罩，國防部則回應，會調查是什麼狀況才沒有戴口罩。