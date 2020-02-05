氣候暖化及其帶來的效應正在加速惡化。NASA的圖片顯示地球暖化將使目前貧窮的國家面臨更大危機，而台灣約增加攝氏1.3度，且增溫速度增快，在二十一世紀末恐增溫超過攝氏3度，將是受氣候變遷影響劇烈的前段班。圖／擷自NASA網站

氣候暖化及其帶來的效應正在加速惡化。如果哥倫布今天乘坐他的艦隊抵達美洲的話，他會發現生物多樣性比1492年少了30％。全球脊椎動物種群在1970年至2010年期間下降了52％。目前的滅絕率比正常情況下，高100至1,000倍，意味著在生物學史上，非大規模滅絕，但兩棲動物滅絕的速度比常規快45,000倍。

1850年至今，全球平均氣溫，升高了攝氏1.1度，單單是2011到15年，就上升0.2度，人類肆無忌憚的製造廢氣，是氣候暖化加速的元兇。根據研究，2015到19年進入大氣中的二氧化碳，比前一個五年，增加了兩成。世界氣象組織警告，減碳已經是人類刻不容緩的課題。

印度已成火熱的島嶼。氣候變化已經在這裡發生，已經更熱了，且有越來越多的不可預測的天氣。全球和台灣地表溫度過去一百多年明顯增加，台灣約增加攝氏1.3度，且近年增溫速度有增快趨勢，日最低溫的增溫更顯著，在最惡劣情境的推算下，台灣在二十一世紀末恐增溫超過攝氏3度，將是氣候變遷影響最劇烈的前段班。

環境惡化最大的警訊，顯現在海平面上升的加速，氣候變遷所製造出的熱，超過九成都被海洋吸收，極地冰層快速融化，海平面上升的危機，只會愈來愈惡化。

綠色和平能源專案主任唐安表示，若台灣與全球仍不積極減少溫室氣體排放，預計到了2050年，全台受到海平面上升影響的人數將突破120萬人，受影響面積約為1398平方公里，相當於5377座大安森林公園；台灣西南沿海地區受海平面上升影響最嚴重，其中台南市受淹水影響面積最大，約310平方公里。

唐安強調，在全球對抗氣候危機的過程中，台灣更應該採取積極的行動，因為許多氣候危機將帶來的衝擊，例如海平面上升、高溫、乾旱與洪水等，台灣都是受影響最劇烈的前段班。馬爾地夫的鄰居和更多的太平洋島民已經處於接近海平面。我們的未來看起來更糟，海平面上升（島上的大麻煩），不但收成不可靠，而且會淹沒。儘管他們現在可持續努力發展他們的經濟，可是氣候暖化，顯示了造成並延續，這裡人們的危機。

氣候暖化，造成經濟增長暫時停止的那些年，並且倒退，如2008年全球金融危機及其直接後果。大蕭條導致全球經濟損失超過2萬億美元，比往年減少近4％。金融危機的真正人力成本是家庭破裂，疾病甚至死亡。一項研究發現，這場危機與世界上至少260,000例癌症相關的死亡人數有關，其中許多可以治療。隨著失業率的上升，自殺率也隨之上升，這與過去的金融危機有關。

有些人得到好處，其他人卻得到帳單。這僅衡量GDP而言，美國、歐洲、俄羅斯和中國已經受益於污染和化石燃料。這也許就是他們假裝問題不存在的原因。或要求膽怯的解決方案。因為他們從中賺錢，而其他人在付錢。

氣候變暖帶來的幾乎所有土地價值優勢可能都歸於阿拉斯加、加拿大、格陵蘭、俄羅斯和斯堪的納維亞半島。這增加了一種可能性，即人為的溫室效應可能會傷害那些已經面臨困難的國家，使已經富裕的國家受益。如果阿拉斯加變成溫帶，它會使環保主義者分心，但它也會開放開發面積超過德克薩斯州的兩倍。世界氣溫上升可能使印尼、墨西哥、奈及利亞和其他低緯度國家陷入幾代人的痛苦之中，同時使加拿大、格陵蘭和斯堪的納維亞半島經歷一場經濟繁榮的景象。

如果人為變暖的世界的主要影響是使加拿大、格陵蘭、俄羅斯、斯堪的納維亞和美國的土地更有價值，這可能對21世紀的全球局勢產生三個強有力的影響。首先，歷史上享有特權的北方社會可能不會像許多評論家預測的那樣在地緣政治上衰落。事實上，如果地球的氣候即將給世界這一地區帶來恩惠，北方力量的偉大時代可能就在前。如果事實證明，北方國家大量燃燒化石燃料，引發氣候變化，加強這些國家的相對世界地位，到21世紀中葉，一個新的全球力量平衡可能出現，俄羅斯和美國再次成為世界上配對的超級大國，只是這一次是在暖化戰爭而不是冷戰期間。

如果氣候變化導致發展中國家步履蹣跚，其內部社會條件惡化，數百萬失業或饑餓的難民可能會來到受青睞的北方的邊界，要求接納他們。如果地球本身轉向貧窮國家，用熱和風暴懲罰她們，美國在道義上怎麼能拒絕難民救助呢？

全球南方的國家，在幾個世紀的殖民主義之後，剛剛抬起頭來的國家，將看到它們的環境、農業、土地和生活方式，被遠處而來的力量摧毀了。非洲、中美洲和南美洲、印度、印尼。與此同時，他們將有越來越多的年輕人口被種族主義和軍事化的邊界，阻止遷往更安全的地區，死於海上或沙漠。好像富國把他們的房子點燃了，把他們鎖起來一樣。

在經歷了幾個世紀的殖民主義之後，他們才剛剛開始抬起頭來。他們剛剛意識到自己的潛力。現在這個環境債務，即將到期，與殖民主義一樣，他們正在收到帳單。首先，統治者來到那裡，奪走了數萬億的資源，然後用邊界和簽證把他們鎖在了世界上的大部分地區之外。然後，統治者從字面上點燃空氣，以推動他們的工業化，破壞那裡共同的環境。現在，統治者又想要求熾熱的照明降溫。

對於美國來說，考慮到美國土地和資源的良好平衡，目前世界秩序幾乎在政治、經濟、甚至自然等各個方面都有利於美國。也許一個變暖的世界會更有利於美國；這當然是可能的。但是，當全球秩序已經把美國放在第一位時，他們為什麼要冒氣候變化的風險來改變這個秩序呢？保持世界經濟體系和全球力量平衡的方式似乎非常符合美國的國家利益，保持現狀需要防止重大氣候變化。這是川普的聰明政策。

誰是氣候變化的贏家和輸家？這是所有歷史的贏家和輸家。富人贏，窮人輸。這和過去500年的贏家和輸家一樣，殖民國家加上中國已經決定走出藏身之道。儘管印度的南部遇到了大麻煩，但印度正試圖在可能的時候擠出一些增長。當然，最後他們都輸了，因為他們都生活在地球上。只是他們有些人損失更多。尤其他們的孩子輸得更多！