在武漢肺炎疫情爆發下，台灣人的民族認同上升，是可以理解的現象，未來會有怎樣的變化，尚有待進一步的觀察。有識之士觀察民調結果，應從中深入體會台灣社會脈動所顯示的時代意義。（圖為中國國務院總理李克強28日視察武漢金銀潭醫院）圖／取自中國國務院官網

台灣民意基金會日前公布最新全國民調，在中國武漢肺炎疫情爆發背景下，台灣人民族認同飆升到83.2%，是1991年以來的歷史新高點；對比肺炎疫情發生後，網路上興起的反中言論風潮，會有這樣的民意趨勢，一點也不奇怪。可是這是短期性的現象，還是已經成為一種民意趨向，未來會如何變化，還很難說。

因為同樣引人注目的是，國立政治大學選舉研究中心曾經發布關於台灣認同的調查數據，2014年認同自己是「台灣人」的比例達60.6%，之後連4年下降，直到去年6月才止跌回升，達到56.9，重大原因是因為香港「反送中」運動，帶動的政治效應。

前一邊一國行動黨秘書長許龍俊在臉書上發布訊息說，拜中國肺炎（或武漢肺炎）之賜，我是台灣人不是中國人的認同度，創近三十年來的新高，天佑台灣！可是台大醫院醫生鄭文誠說，台灣民意基金會的統計時間較短，政大的民調是從1992統計到2019，許回應表示，政大也可從武漢肺炎爆發后再作個國族認同之民調。

政治大學選舉研究中心所發布台灣認同的調查數據，1992年有25.5%民眾認同自己是中國人、17.6%認為自己是台灣人、46.4%認為兩邊都是；1995年認同自己為台灣人的比例25%，首度超越自認為中國人的比例20.7%。

從這個民調看來，台灣人民的民族認同，不是天上掉下來的「禮物」，有歷史發展的軌跡，1988年1月13日，李登輝繼任總統，後來出任國民黨黨主席，他持續推動民主改革，雖然他宣稱追求國家統一的政治目標，可是在某些場合的發言，隱約表達了臺灣主體意識，而民進黨於1986年9月28日成立後，推動台灣的民族認同不遺餘力，在朝野兩大陣營之間的激盪下，再加上1994年發生千島湖事件，李登輝抨擊中共政權處理事件的行徑「像土匪一樣」，都是激發台灣人民的民族想像產生的因素。

根據政大選舉研究中心的民調，2005年，認同自己是台灣人提升到45%，首度超越認同自己是台灣人也是中國人的比例43.4% ，2008年，認同自己是台灣人的比例已達48.4%，並且逐年上升，認為自己兩者皆是占43.1%，並逐年下降。這項民調的意義，是民進黨從2000年到2008年的執政，確實強化台灣人民對民族「想像的共同體」的概念與追求。

2008年國民黨政權復辟，馬英九在八年執政內，推動「化獨促統」的政策，曾引起台灣意識的反撲，2014年時，認同自己是台灣人的比例達到60.6%，認為兩者皆是的占32.5%，但之後4年間認同自己是台灣人的比例開始下降。

2016年蔡英文總統上台推動「維持現狀」政策，沒有讓民進黨的第二次執政 ，激化台灣人民的民族認同，2018年認同自己是台灣人的比例占54.5%，認同自己都是的比例占38.2%；直到去年6月，認同自己是台灣人的比例，止跌回升，上升到56.9%。

在中國武漢肺炎疫情爆發下，台灣人的民族認同上升，是可以理解的現象，未來會有怎樣的變化，尚有待進一步的觀察，有識之士觀察民調結果，應該從中深入體會台灣社會的脈動，所顯示的時代意義。