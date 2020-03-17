為了圍堵疫情，中央流行疫情指揮中心昨宣布，高中以下師生禁止出國，引發正反兩方不同意見。對此，行政院長蘇貞昌今天受訪時強調，相關規定都有法源依據，盼大家多配合，不要為了個人自私成為防疫缺口，害人害己。

根據特別條例第7條第1項規定，「於防疫期間，受隔離或檢疫而有違反隔離或檢疫命令或有違反之虞者，中央流行疫情指揮中心指揮官得指示對其實施錄影、攝影、公布其個人資料或為其他必要之防治控制措施或處置。」

因此，對於外界質疑禁止高中以下師生出國違憲，無法源依據，行政院院長蘇貞昌今天特別說明，強調「傳染病防治法」及特別條例有規定，防疫指揮官可為防疫需要，得實施種種的處置及作為，都有法源依據。

蘇貞昌表示，基於防疫需要，保護國人也保護年輕人，依照專家疫情評估和指揮中心決議，禁止高中以下師生出國都有法源依據，防疫需要種種的可以作為。特別條例第七條也有法源依據，為了國人健康，希望大家配合，世界真的很多國家都受到武漢肺炎感染，國人要多多保護自己，也是減少別人負擔。

至於是否有補償機制，蘇貞昌說，相關機制在特別條例都有規定，指揮中心也有明白宣布，都以已經宣布的為準。 蘇貞昌強調，台灣的防疫受到肯定，是因為人民政府一起配合，才有好成績，把台灣最好一面給世界看，成為世界典範，希望不要為了個人自私理由成為國人負擔、成為防疫破口，害人害己。