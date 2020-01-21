最新一份民意調查，百分之31贊成蔡英文兼任民進黨主席，百分之45不贊成。將近半數國人不贊成蔡英文總統兼任民進黨主席，理由何在，值得省思。圖／取自總統府網站

最新一份民意調查，百分之31贊成蔡英文兼任民進黨主席，百分之45不贊成。將近半數國人不贊成蔡英文總統兼任民進黨主席，理由何在，值得省思。

蔡英文此次獲得817餘萬票，百分之57得票率，遙遙領先兩位競爭者，為何如此，分析文章不勝枚舉。國際因素、年輕世代的支持等，應是主因。但是蔡英文得票數與民進黨不分區立委政黨得票數相差300萬張以上，該黨不分區立委獲票率百分之34，與總統獲票率差距百分之24。34歲以下選民廣泛支持蔡英文，但是不分區立委卻不小比例投給時代力量、台灣民眾黨，依據該份民調，只有不及三成支持民進黨。

選民所以出現分裂投票，尤其泛綠陣營及中間選民，究其原因，包括總統候選人只有3位，角逐不分區立委政黨則有19個。屬於泛綠及中間性質的政黨將近8個，這些選民有較多選擇機會。再者總統選舉相當特別，總統是國家元首，對外代表國家，係主權的象徵。總統選舉，不少選民優先考慮國家主權、國家安全等議題。國際因素，習近平的一國兩制台灣方案，香港反送中運動，美國中國對峙，美國明顯支持蔡英文等，在總統選舉扮演重要角色。

相較之下，立委選舉，上述因素不是如此關鍵。民進黨抗中保台，推動反滲透法案，在總統選舉占盡便宜，立委選舉也得到小利，取得過半席次，但是打了折扣。包括國民黨、民進黨，均規定總統出任黨主席。民主政治是政黨政治，總統選舉除了特殊狀況，由無黨籍候選人當選。否則具有最新、最多民意基礎的該黨總統當選人成為該黨主席，實至名歸。

總統民選體制，十之八九不是虛位元首，美國總統制，法國半總統制，一些東歐國家傾向內閣制。但是總統擁有實權，尤其行政部門，為了推動政務，黨政合一，總統同時兼任政黨主席，無可厚非。內閣制國家，內閣首相通常由國會多數黨領袖出任，不言而喻。內造政黨與內閣制息息相關，國會黨團即是該黨決策核心，行政、立法、政黨三者合一。主要在野黨亦然，定期接受人民以選票檢定，可能提前改選，例如通過對內閣不信任，或解散國會。

內閣制國家，形式上另有國家元首，不論世襲君王或虛位元首。國家元首扮演象徵角色，政府重整或陷入政治紛爭，國家元首具有調和功能。例如不少西歐國家，聯合內閣高度不穩定，國家元首即有此種功能。此外虛位國家元首，通常超出黨派，由德高望重人士出任。在政黨政治之下，有其具體效能。

蔡英文重任黨主席須深思熟慮

蔡英文在前年九合一選舉挫敗之後，辭去民進黨主席。在民進黨總統初選受到賴清德挑戰，最後才逆轉勝獲得提名。包括陳水扁、馬英九均曾因為政黨敗選，辭去黨主席。除了為敗選負責，也有意突顯全民總統的形象。蔡英文是否重新出任民進黨主席，需要深思熟慮。民意如此，反映人民希望全民總統，尤其台灣內部藍綠對峙，外有中國大陸的文攻武嚇。

蔡英文此次高票連任，不少選民並非認同民進黨，蔡已經第2任，沒有連任壓力，可以認真考慮，超越民進黨，組成以人才為本的超黨派聯合內閣。跳出民進黨的框架，以全民總統自我期許，凝聚民意團結民心，一致對外。或許可以贏得歷史定位，台灣的前途、民主政治發展，更加順利。總統是否掛名黨主席，實際情況，仍然是政黨實質領袖，總統制國家均是。