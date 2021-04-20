我們了解「沒有核安怎麼可以用核電」是淺顯的道理。亦即沒有辦法處理、處置核廢料，就不要使用核電。示意圖／全國廢核行動平台臉書，資料照

依報載，新北市長侯友宜4月11日表示，核能廢料已擺了40年，遲遲無辦法面對處理，核廢料何去何從，也是新北市民、市長最關心的。有無能力去解決核廢料大家很清楚，應共同面對，趕快解決。侯友宜又說，身為新北市地方首長，最關心的就是核安，沒有核安怎麼可以用核電。

查36年前，1985年4月間「恐核」對「擁核」之爭，台電核燃料處長徐錦棠與台大物理系教授張國龍就有關「廢料終期處理」對談部分內容如下：

張教授：「用過燃料」中含有最毒的鈽元素，半衰期兩萬四千年，台電有什麼辦法儲存這個棘手輻射物質？



徐處長：初期儲存是儲在「圍阻體」內的燃料池中，這種儲存辦法過去設計只能儲存十年，現在我們改變儲存支架，排的密一點，核一、核二廠都可以儲存到廿年。以後的中期儲存，目前歐洲、瑞典都已有技術，至於終期處理，也就是找到一個儲存地點，一旦存下去後，就永遠不去碰它。目前地點仍在找，所需要的地方大約只有一公頃半，這種地點，就是在核電廠內也很容易找到一角，不會有困難。（資料來源：1987年5月再版，楊憲宏著《受傷的土地》第168頁）

官員對核廢料最終處置說謊

本人發現在36年前，徐處長所稱用過燃料（高階核廢料）的「中期儲存」及「終期處理」（最終處置）不會有困難等語，就是謊言。如今對照著核一、核二、核三廠那些「用過燃料」仍困在核電廠內的「燃料池」中。核一、核二廠的「用過燃料」，本來預計在新北市進行「中期儲存」，結果也被卡關了。

日本福島核災發生後，在2011年東京911告別核電示威，日本作家大江健三郎說：「核電帶來荒廢與犧牲」。

我們了解「沒有核安怎麼可以用核電」是淺顯的道理。亦即沒有辦法處理、處置核廢料，就不要使用核電。為什麼目前有人倡議「重啟核四」公投，進行政治炒作呢？全民應該要站出來反對「重啟核四」公投。